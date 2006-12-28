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Кому принадлежит бренд «Дима Билан»?

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]

Кому принадлежит бренд «Дима Билан»?
Когда продюсером Димы Билана был Юрий Айзеншпис, этот вопрос даже не вставал. После смерти Юрия Шмильевича в сентябре 2005 года оказалось, что права на псевдоним «Дима Билан» (напомним, что его настоящее имя Виктор Белан) и все песни из репертуара исполнителя принадлежат учрежденному Айзеншписом ООО «Стар Продакшнс» (StarPro). Однако Дима-Виктор отказался сотрудничать с новым руководством компании – ее возглавила вдова продюсера Елена Ковригина. В начале октября 2005 года StarPro разослала в адрес руководителей радиостанций и телеканалов официальное письмо, в котором уведомила, что «любое воспроизведение, распространение, публичное исполнение, передача в эфир или другое публичное сообщение произведений исполнителя Димы Билана, а также использование творческого имени «Дима Билан», без разрешения правообладателя ООО «Стар Продакшнс», владеющего исключительными правами на произведения, является незаконным». Песни Билана действительно на некоторое время исчезли из эфиров, да и концерты прекратились. Однако через несколько месяцев артист вернулся к зрителям и добился новых успехов, заняв, в частности, в мае второе место на «Евровидении-­2006».
 
Кому же сегодня принадлежат права на торговую марку «Дима Билан»? Как рассказали нашему корреспонденту в офисе Димы Билана, конфликт давно решен полюбовно – все права на творческий псевдоним, «бренд» и репертуар принадлежат Билану и его продюсерам Яне Рудковской и Виктору Батурину. «Никто ни с кем не судился, а все эти письма были просто проявлением эмоций. С течением времени эмоции улеглись, и было найдено решение, устраивающее и продюсеров, и исполнителя, и зрителей», – сообщили представители Билана.
 
Правда, в компании StarPro эту информацию не вполне подтвердили. По мнению представителей ООО, на сегодняшний день конфликт «заморожен», но не исчерпан. У StarPro остаются претензии к Билану, не выполнившему контракт с компанией; кроме того, она по-прежнему считает себя законным владельцем прав на артиста. Тем не менее никаких шагов, направленных на восстановление справедливости, StarPro не предпринимает, и неизвестно, планирует ли делать это в будущем.

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