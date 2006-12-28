Кому принадлежит бренд «Дима Билан»?

Когда продюсером Димы Билана был Юрий Айзеншпис, этот вопрос даже не вставал. После смерти Юрия Шмильевича в сентябре 2005 года оказалось, что права на псевдоним «Дима Билан» (напомним, что его настоящее имя Виктор Белан) и все песни из репертуара исполнителя принадлежат учрежденному Айзеншписом ООО «Стар Продакшнс» ( Star Pro ). Однако Дима-Виктор отказался сотрудничать с новым руководством компании – ее возглавила вдова продюсера Елена Ковригина. В начале октября 2005 года Star Pro разослала в адрес руководителей радиостанций и телеканалов официальное письмо, в котором уведомила, что «любое воспроизведение, распространение, публичное исполнение, передача в эфир или другое публичное сообщение произведений исполнителя Димы Билана, а также использование творческого имени «Дима Билан», без разрешения правообладателя ООО «Стар Продакшнс», владеющего исключительными правами на произведения, является незаконным». Песни Билана действительно на некоторое время исчезли из эфиров, да и концерты прекратились. Однако через несколько месяцев артист вернулся к зрителям и добился новых успехов, заняв, в частности, в мае второе место на «Евровидении-­2006».

Кому же сегодня принадлежат права на торговую марку «Дима Билан»? Как рассказали нашему корреспонденту в офисе Димы Билана, конфликт давно решен полюбовно – все права на творческий псевдоним, «бренд» и репертуар принадлежат Билану и его продюсерам Яне Рудковской и Виктору Батурину. «Никто ни с кем не судился, а все эти письма были просто проявлением эмоций. С течением времени эмоции улеглись, и было найдено решение, устраивающее и продюсеров, и исполнителя, и зрителей», – сообщили представители Билана.