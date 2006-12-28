Попсовикам просьба не беспокоиться

Прежде всего, Rolling Stones. Еще в 1998­-м, когда они приезжали в Москву, визит рекламировался как последние гастроли «роллингов» – учитывая их возраст и мало подобающий этому возрасту образ жизни. Однако «старички» и не думали останавливаться, продолжая колесить по миру с турами. В прошлом году их ждали в Петербурге, но известная встреча Кейта Ричардса с пальмой вынудила группу переверстать планы. Несмотря на прогнозы пессимистов, в 2007-­м они все-таки доедут до России. Скорее всего, летом.

Metallica приезжать в Москву отказалась – видимо, у музыкантов остался осадок от неудачной попытки организации их концерта в июне уходящего года. Возможно, заменой для любителей тяжелого рока может стать долгожданный визит Aerosmith , переговоры с которыми ведутся уже почти десять лет. Пару раз все было уже «на мази», но до приезда дело не дошло из-за различных форс-мажоров: то Стивен Тайлер ногу сломает, то на операцию ляжет (по другому поводу). Если у вокалиста все будет в порядке со здоровьем, то мы увидим еще одних ветеранов, морщины которых отнюдь не умерили их рок-н-ролльного пыла. Кроме того, вновь ожидаются Rammstein , а также Manovar .

Сенсацией, в которую пока мало кто верит, обещает стать приезд британской группы Radiohead . По влиянию этой команды на мировую рок-музыку она уже встала в один ряд с главными группами ХХ века. Поэтому, если ничего не сорвется, можно будет с уверенностью заявлять, что в России уже были все (кроме U 2 и, может быть, Тома Уэйтса). На осень планируется визит еще одних «классиков» брит­-попа – группы Muse . Они, правда, здесь уже бывали, но хуже петь с тех пор Мэтт Беллами не стал.

Полюбившая Россию финская группа Rasmus отправится в мае 2007-­го в полноценный тур по нашей стране. По предварительным данным, уже в январе можно будет вновь послушать в Москве Placebo , затем впервые приедут Keane , а вдохновленные ноябрьским приемом эмо­подростки Tokio Hotel не прочь повторить россий­ский успех в наступившем году. 22 февраля в клубе «Б-­2»



выступит группа Reamonn, а также ожидаются Fool’s Garden и My Chemical Romance. Планируется и совместный концерт адских виолончелистов Apocalyptica и монстров с «Евровидения» Lordi.

Поклонников рок-н-ролльной классики в апреле ждет почти трехнедельный тур группы Animals. Еще более интересной позицией в планах промоутеров выглядит группа Sex Pistols. Британские основатели панк­-рока не скрывают, что все их воссоединения обусловлены исключительно желанием «срубить бабла». Но надо признать, что отрабатывают они свои гонорары вполне честно. А наш бывший соотечественник Евгений Гудзь представит в конце января в клубе «Б­1 Максимум» свой американский проект Gogol Bordello.