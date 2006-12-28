//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//Новости marketgid

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Попсовикам просьба не беспокоиться

№ 34(34) от 28.12.2006 [«Аргументы Недели », Марк РАДЕЛЬ, InterMedia ]

Прежде всего, Rolling Stones. Еще в 1998­-м, когда они приезжали в Москву, визит рекламировался как последние гастроли «роллингов» – учитывая их возраст и мало подобающий этому возрасту образ жизни. Однако «старички» и не думали останавливаться, продолжая колесить по миру с турами. В прошлом году их ждали в Петербурге, но известная встреча Кейта Ричардса с пальмой вынудила группу переверстать планы. Несмотря на прогнозы пессимистов, в 2007-­м они все-таки доедут до России. Скорее всего, летом.

Metallica приезжать в Москву отказалась – видимо, у музыкантов остался осадок от неудачной попытки организации их концерта в июне уходящего года. Возможно, заменой для любителей тяжелого рока может стать долгожданный визит Aerosmith, переговоры с которыми ведутся уже почти десять лет. Пару раз все было уже «на мази», но до приезда дело не дошло из-за различных форс-мажоров: то Стивен Тайлер ногу сломает, то на операцию ляжет (по другому поводу). Если у вокалиста все будет в порядке со здоровьем, то мы увидим еще одних ветеранов, морщины которых отнюдь не умерили их рок-н-ролльного пыла. Кроме того, вновь ожидаются Rammstein, а также Manovar.
 
Сенсацией, в которую пока мало кто верит, обещает стать приезд британской группы Radiohead. По влиянию этой команды на мировую рок-музыку она уже встала в один ряд с главными группами ХХ века. Поэтому, если ничего не сорвется, можно будет с уверенностью заявлять, что в России уже были все (кроме U2 и, может быть, Тома Уэйтса). На осень планируется визит еще одних «классиков» брит­-попа – группы Muse. Они, правда, здесь уже бывали, но хуже петь с тех пор Мэтт Беллами не стал.
 
Полюбившая Россию финская группа Rasmus отправится в мае 2007-­го в полноценный тур по нашей стране. По предварительным данным, уже в январе можно будет вновь послушать в Москве Placebo, затем впервые приедут Keane, а вдохновленные ноябрьским приемом эмо­подростки TokioHotelне прочь повторить россий­ский успех в наступившем году. 22 февраля в клубе «Б-­2»

выступит группа Reamonn, а также ожидаются Fool’s Garden и My Chemical Romance. Планируется и совместный концерт адских виолончелистов Apocalyptica и монстров с «Евровидения» Lordi.
 
Поклонников рок-н-ролльной классики в апреле ждет почти трехнедельный тур группы Animals. Еще более интересной позицией в планах промоутеров выглядит группа Sex Pistols. Британские основатели панк­-рока не скрывают, что все их воссоединения обусловлены исключительно желанием «срубить бабла». Но надо признать, что отрабатывают они свои гонорары вполне честно. А наш бывший соотечественник Евгений Гудзь представит в конце января в клубе «Б­1 Максимум» свой американский проект Gogol Bordello.
 
Наверняка из этого списка исчезнут некоторые имена, а другие, наоборот, появятся: это естественные процессы в гастрольном бизнесе. Кстати, обратите внимание, что в планах организаторов пока не значится никаких поп-проектов – на концертных площадках в 2007-­м будет царить рок-н-ролл. А западные эстрадные звезды по уже установившейся традиции будут петь в основном на вечеринках у состоятельных бизнесменов.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

  • Теги: 

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...
?>

//Новости МирТесен

//live

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!

На фоне выступлений нетрудящихся масс СК РФ продолжает расследование уголовного дела против Фонда борьбы с коррупцией об отмывании порядка миллиарда рублей. О деятельности Навального и компании мы беседуем с Семеном БАГДАСАРОВЫМ.

//Мнение

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Михаил Котюков примерил эполеты графа Бенкендорфа

Министра науки и высшего образования Михайло Котюков в очередной раз продемонстрировал свою глубокую образованность и знание российской истории. Он, как в свое время шеф жандармов генерал от кавалерии Александр Бенкендорф, потребовал от подчиненных сообщать ему о каждом контакте российских ученых с иностранцами.

//В мире

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Раскрыт предполагаемый замысел Украины по втягиванию России в войну в Донбассе

Активизация ВСУ в районе Мариуполя может свидетельствовать о том, что Киев намерен втянуть в военный конфликт в Донбассе Россию. Такое мнение озвучил Александр Ходаковский, бывший командир бригады ДНР «Восток».

//Новости Гнездо.ру

Загрузка...

//live

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Франц Клинцевич: если бы птица попала в двигатель Суперджета, он бы не остановился

Самолет «Аэрбас321» авиакомпании «Уральские Авиалинии», выполнявший рейс по маршруту Жуковский - Симферополь, столкнулся в воздухе с птицами и совершил вынужденную посадку на кукурузном поле. О летчиках и технике размышляет Франц КЛИНЦЕВИЧ.

//В мире

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

СБУ поймала замминистра своего Донбасса на мошенничестве

Украинского заместителя министра по вопросам Донбасса задержали в момент получения взятки в полмиллиона долларов. Теперь чиновнику вменяют статью мошенничество. Об этом сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//В мире

Определен предполагаемый срок разгрома Россией ВСУ в случае их нападения на Крым

Определен предполагаемый срок разгрома Россией ВСУ в случае их нападения на Крым

Рассчитан предполагаемый срок разгрома Россией Вооруженных сил Украины в случае их нападения на Крым с целью возвращения полуострова под контроль Киева. Соответствующая публикация появилась в блогосфере.

//Непознанное

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Выложен гороскоп для знаков зодиака, которые могут разбогатеть осенью 2019 года

Люди, рожденные под знаками Овна, Близнецов и Льва, могут разбогатеть осенью текущего года. Об этом рассказывается в астрологическом прогнозе, который опубликовали в отечественной блогосфере.

//В мире

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Музей мадам Тюссо: от Путина до королевы Британии

Несомненно, самый известный музей восковых фигур – музей мадам Тюссо в Лондоне. И одна из главных достопримечательностей города. Говорят, что с момента его основания в музеи побывало более 500 млн человек. А в год его посещают почти 2,5 мил гостей.

//Общество

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

О жителях «Русского ада» – Чурбанове, Брежневе, Зыкиной и Быстрицкой

Вот и пришло время низвергнуться в 3-й круг «Русского ада» Андрея Караулова, где мерцают тени Юрия Чурбанова, последнего мужа дочери генсека Брежнева Галины, где блеск бриллиантов свёл в преисподнюю самоубийц – министра МВД СССР Щёлокова и его жену Светлану, и где дальние родственники свели в могилу Элину Быстрицкую

//Новости партнеров

//Общество

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе мужчина умер в горе мусора, который 15 лет собирал на помойках, и тащил к себе домой

В Севастополе в собственной квартире умер мужчина, который на протяжении 15 лет собирал на ближайших помойках мусор и нес отходы в свое жилище.

//Шоу-бизнес

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак

Виторган рассказал, чем Нинидзе превосходит Собчак

Со времени развода Максима Виторгана и Ксении Собчак прошло не так много времени, но жизнь не стоит на месте. Ксению все чаще видят с Константином Богомоловым, а Максиму приписывают роман с Нино Нинидзе.

//Новости СМИ2

//В мире

Министр благосостояния Латвии: Минимальную зарплату обязательно повысим!

Министр благосостояния Латвии: Минимальную зарплату обязательно повысим!

Министр благосостояния Латвии Рамона Петравича объявила латвийским СМИ, что в ближайшее время несомненно нужно будет повышать минимальную заработную плату.

//Политика

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета попал в базу "Миротворца"

Экипаж аварийно севшего в Подмосковье самолета попал в базу "Миротворца"

Семь членов экипажа аварийно севшего самолета А321 - командир судна Дамир Юсупов, пилот Георгий Мурзин, а также пять бортпроводников - попали в базу данных украинского сайта "Миротворец".

//Общество

Стрельба в Котельниках. Подмосковный "Ромео" захватил парикмахерскую. Полиция готовится к штурму

Стрельба в Котельниках. Подмосковный "Ромео" захватил парикмахерскую. Полиция готовится к штурму

Несчастная любовь довела Подмосковного "Ромео" до отчаянья и он решился на крайние меры. На самом деле горе влюбленного зовут Игорь. Он пришел разбираться со своей бывшей девушкой – сотрудницей парикмахерской

//Шоу-бизнес

Видео: как Тимати отмечает день рождения

Видео: как Тимати отмечает день рождения

Тимур Юнусов, более известный как Тимати, отмечает сегодня свой 36-й день рождения. Сейчас хип-хоп исполнитель вместе со своей беременной невестой находится в отпуске на Мальдивах.

//В мире

Возьмёт ли Лукашенко автомат, чтобы защищать независимость Белоруссии?

Возьмёт ли Лукашенко автомат, чтобы защищать независимость Белоруссии?

Кремлю сейчас нужен новый Крым, который после возвращения в лоно России в 2014 году принёс Владимиру Путину ошеломляющий рейтинг доверия населения. Таким фактором сейчас могло бы стать объединение с Белоруссией. Но так ли хотят этого наши западные братья?

//Туризм

Где отдыхают те, кому за 55

Где отдыхают те, кому за 55

Сервис путешествий Туту.ру выяснил, куда любят летать пенсионеры. Специалисты проанализировали все купленные авиабилеты за год (с датой путешествия с августа 2018 по август 2019 года). Рейтинг составляли по доле купленных билетов пассажирами пенсионного возраста: мужчины – от 60 лет, женщины – от 55 лет).

//Новости партнеров

//В мире

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Президента Латвии оскорбил телеканал Россия-24

Национальный совет по электронным СМИ Латвии выступил с официальным утверждением, что телеканал «Россия-24» оскорбил президента Латвии. В сюжете, где шла речь о «новом президенте этой прибалтийской страны» содержатся признаки разжигания ненависти.

//Общество

В России не нашли здоровых старшеклассников. К концу школы все дети приобретают различные заболевания

В России не нашли здоровых старшеклассников. К концу школы все дети приобретают различные заболевания

Минздрав, проводя исследования здоровья школьников пришел к неутешительным выводам - в России не нашли здоровых старшеклассников. К концу обучения все дети приобретают различные заболевания

//Шоу-бизнес

Дочь Брюса Ли попросила Тарантино помолчать

Дочь Брюса Ли попросила Тарантино помолчать

Дочь гонконгского и американского актера Брюса Ли, актриса Шеннон Ли обрушилась с критикой на режиссёра Квентина Тарантино после слов о её отце. Режиссёр в одном из интервью назвал актёра "довольно высокомерным".

//Происшествия

В Кремле нашли бомбу времен ВОВ

В Кремле нашли бомбу времен ВОВ

В Кремле в ходе плановых работ по укреплению грунта обнаружили неразорвавшуюся авиабомбу времен Великой Отечественной войны. Об этом журналистам рассказал комендант Кремля Сергей Хлебников.

//Шоу-бизнес

Дмитрий Маликов показал фитнес для ленивых

Дмитрий Маликов показал фитнес для ленивых

Известный российский музыкант и композитор Дмитрий Маликов поделился с поклонниками "тренировкой для ленивых". Отмечается, что знаменитость пытается похудеть за счёт "костюма для космонавтов".

//Экономика

"Нафтогаз" рассчитывает заработать на "Газпроме"

"Нафтогаз" рассчитывает заработать на "Газпроме"

Украинская сторона рассчитывает получить до $3 млрд после продажи зарубежных активов Газпрома, арестованных по иску "Нафтогаза". Об этом заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Семен Багдасаров: надо принимать жесткие меры, иначе мы потеряем страну!
2

В Торонто проводили в последний путь Аллу Вербер
3

Андрей Разин сделал важное заявление по поводу Юрия Шатунова
4

Три «провала» военно-промышленного комплекса России назвали в иностранных СМИ
5

Москва разгромила шпионскую сеть Варшавы

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры