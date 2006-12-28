Звездная ночь не будет тихой

Разумеется, в Новый год некоторые артисты могут позволить себе отдохнуть по-­человечески. Но таких среди наших поп-звезд – единицы. Как правило, это те, кто уже поднялся до таких заоблачных высот, что пара-­тройка лишних тысяч евро «погоды в их доме» уже не сделают.

Возглавляет список счастливчиков Алла Пугачева. В новогоднюю ночь ее можно будет увидеть только по телевизору – хотя и почти на всех центральных телеканалах. Ее экс-­супруг Филипп Киркоров тоже не стремится работать под бой курантов. «Не знаю я, где буду отмечать эти чертовы праздники! Я их вообще терпеть не могу! – жалуется он. – Но я никогда не работаю в новогоднюю ночь». Примеру недавно распавшейся звездной четы следует и Валерий Леонтьев, который будет встречать Новый год вместе со своей супругой в Майами.

До недавнего времени Лолита Милявская, вышедшая замуж за успешного бизнесмена Александра Зарубина, тоже отмечала праздник в кругу семьи. Но на этот раз она решила потрудиться. «Соскучилась по работе!» – объясняет свое решение Лолита. Петь она будет на вечеринке у своих друзей в роскошном ресторане. Как выяснилось, на трудовой подвиг популярную певицу сподвигли сильно увеличившиеся в этом году гонорары за выступления артистов на корпоративных вечеринках. «Расценки стали в три раза больше обычных, – поделилась с нами исполнительница. – Я к ним отношусь как к необходимой компенсации за то, что не смогу ночью у елочки посмотреть себя по телевизору».

Дима Билан тоже не прочь поработать. Но после успешного выступления музыканта на «Евровидении» его финансовые запросы так сильно возросли, что даже не многим толстосумам под силу их удовлетворить. Некие меценаты предложили певцу за выступление на их празднике полмиллиона евро. Но Дима еще раздумывает: принять это щедрое предложение или стоит подождать более выгодных условий. Не исключено, что он так и проведет новогоднюю ночь в раздумьях.

Но большинство эстрадных артистов не раздумывает, выступать или нет. Пока зовут – надо петь. Например, у Верки Сердючки есть все шансы стать рекорд сменом по количеству концертов в празд­ ничную ночь. Ее пресс-служба даже не может назвать точное число выступлений: не то 10, не то 15. Подумаешь: пятеркой больше, пятеркой меньше.

Не отстает от Сердючки и группа «Мираж», которая к середине декабря уже успела принять десяток предложений. Но, возможно, число запланированных у группы выступлений увеличится. Богатый финансовый урожай планируют собрать в новогоднюю ночь Борис Моисеев, Жанна Фриске, группы «Премьер-министр», Hi ­- Fi , у которых тоже запланировано по 5–7 выступлений в праздничную ночь. Чуть более пекутся о своем здоровье Лада Дэнс, Ирина Салтыкова, группы «Рефлекс», «Чай вдвоем», «Блестящие», которые планируют оттрубить по 2–4 концерта.

Валерия , вместо того чтобы в спешке метаться из одного ночного клуба в другой, запланировала себе всего три выступления в ресторанах, зато они пройдут в форме больших, полноценных сольных концертов. Каждый – по часу. Желанием заработать в новогоднюю ночь отличилась даже беременная Глюкоза, которая, если здоровье позволит, собирается встретить Новый год на сцене. А Надежда Бабкина, по ее признанию, начинает складировать новогодние предложения за несколько месяцев до конца года. «Мне очень нравится бешеный новогодний ритм, – признается певица. – Это и смена настроения, и большой круг общения. Обычно чокаемся у себя дома в 12, когда бьют куранты, – и по коням».