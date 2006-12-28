в 2006-м Взошел новый ТВ Центр

...И будет удивлять в 2007

Президент компании «Медиасоюз» Александр Любимов:

– Год был изумителен по количеству интеллектуальных премьер сериалов в прайм-тайм. «Россия» подтвердила не только то, что на телевидении работают люди, знакомые с российской культурой, но и то, что есть вполне достаточное количество зрителей, способных воспринимать эту культуру, – пусть и в сериальном формате.

Смутило радикальное движение документального телевидения в сторону оккультизма и сублимации страхов – все-таки времена «Аум Сенрике» и «МММ» закончились.

«Замерзали» игры и дневные а-ля проблемные шоу – думаю, в ближайшее время здесь будут другие программные решения. Должно начать расти детское телевидение.

«Первый» завел два кубка – футбольный и хоккейный.

«Россия» невероятно усилила программную сетку телеканала «Спорт» (для справки: Российская Федерация – единственное государство с рыночной экономикой, где спорт показывают бесплатно и круглосуточно).

Весь год «умирала» музыка. Необходимо искать иные решения, чтобы транслировать звезд эстрады. «Пять звезд» и «Детское Евровидение» – О’К.

Очень порадовало соперничество в развлекательных форматах – «Первого» и «России». За счет междоусобной конкуренции они сильно оторвались от потенциальных соперников в качестве продукта – и в танцах, и на льду, и в боях с быками.

НТВ продолжает думать. Его программные решения не всегда понятны, а иногда и разочаровывают.

Мужественная борьба СТС за ежедневный ситком в прайм-тайм опять дала прекрасный результат.

ТНТ сохранил позиции в реалити. Поражает «Москва. Инструкция по применению». «Комеди клаб» – не всегда смешно, но абсолютно весело!

Взошел новый ТВ Центр. Входил осторожно, одновременно испытывая на прочность самую горячую зону аудитории и открыв себя для аудитории новой. Поэтому, возможно, социальные программы на ТВ Центре сейчас одни из самых сильных на телевидении. Канал вообще укрепился и стал принимать более волевые решения. Думаю, в 2007-­м ТВ Центр будет удивлять.

Пушков - последний игрок

Декан факультета журналистики МГУ Ясен ЗАСУРСКИЙ:

– В ажнейшее событие года – обращение к масштабным экранизациям великих литературных произведений.

«В круге первом», «Мастер и Маргарита», «Доктор Живаго» – это настоящие явления культурной жизни. Благодаря экранизациям люди вновь начинают читать хорошую, настоящую литературу – это главное. Кстати, вспоминаю, как в советские времена ТВ показывало многосерийную «Сагу о Форсайтах» – так в библиотеках очереди становились на этот роман. На волне этого интереса сейчас самое время показать по ТВ экранизации наших шедевров прошлых лет: фильмы по произведениям Толстого, Чехова, Гоголя…

По-прежнему огорчает наличие «культурного гетто»: само существование канала «Культура» как бы освобождает другие каналы от программ этой тематики. А в результате столько событий музыкальной, театральной, художественной жизни страны проходит мимо зрителя!

Нивелируется и содержание, и подход к подаче информации. Я, например, не всегда могу понять, новости какого канала – первого или второго – я смотрю. Чаще стал смотреть «События» на ТВ Центре: заметен свой почерк, своя точка зрения на события в Москве, стране и мире. Кстати, это же относится и к аналитическим программам – их круг сужается. Автор и ведущий программы «Постскриптум» того же канала Алексей Пушков сегодня остался практически единственным игроком на этом поле.