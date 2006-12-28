Двадцать лет в небожителях

- Лариса, «Доброе утро» вы ведете уже более 20 лет. Не устали?

– Я люблю постоянство. Прыганье с канала на канал ни к чему хорошему не приводит. В результате ничего после себя не оставляешь.

– Вы вся такая домашняя, однако согласились участвовать в «Последнем герое», жить в джунглях…

– Я, как ведущая Первого канала, посчитала своим долгом участвовать в этом проекте.

– Как-то вы сказали, что не выдерживаете критики в свой адрес?

– Разве меня есть за что критиковать?!

– Но есть люди, которым вы это позволяете?

– Своей семье. Но тоже – дозированно. Самый благодарный мой зритель – пес Джонни. Семь лет назад я была против животных в доме, но Джонни меня приручил. В знак благодарности он избрал меня своей хозяйкой. Пес пришел к нам уже в сознательном возрасте, с поводком и ошейником. В ошейнике мы нашли записку, на которой химическим карандашом было нацарапано его имя.

– Вы работаете на ТВ и в то же время говорите, что телевизор превращает людей в зомби. У вас дома все по-другому?

– У нас телевизор работает как телерадио. Даже если дочка его не смотрит, то он у нее все равно включен. Конечно, меня это огорчает, но я даже не пытаюсь вмешиваться. Запрещать что-то пятнадцатилетнему ребенку – не самый лучший метод воспитания.

– Говорят, в вашем доме много зеркал. Часто любуетесь своим отражением?

– Регулярно. Это такой самоконтроль, взгляд со стороны.

– О чем думаете, когда просыпаетесь и подходите к зеркалу?

– Черт побери, хороша же! (Смеется.) А бывает, подхожу к зеркалу и говорю: «Милая, сегодня ты идешь в спортзал и никаких вариантов!»

– Когда вам говорят, что выглядите, как старшая сестра сына, – это комплимент?

– Я так к этому привыкла. Но я постоянно поддерживаю себя в форме, стараюсь быть приятной, не смешной, современной… Хорошо выглядеть – это серь­езная работа.

– Ваш сын Максим мечтал о ВГИКе. Зачем вы переубедили его поступать на юридический?

– Любовь сына к кино никуда не ушла, но при этом у него есть серьезная мужская профессия. И еще: в то время кино было в загоне, не хотелось рисковать.

– А своей дочке Инне вы какого будущего хотите?

– Я видела свою дочь архитектором или дизайнером. Но Инна заявила, что хочет заниматься спортивным менеджментом. Я была в ужасе!



В нашей стране это варвар­ский бизнес и не женское дело… Тогда Инна решила заняться PR. Она участвует в рекламных компаниях, побеждает в каких-то конкурсах… Против PR я активно не возражаю.

– Но вы ведь не стали «послом СССР», как хотели родители?

– Мои родители очень любили этот фильм про советского дипломата Александру Коллонтай. Они хотели подобного и для меня. Но судьба подняла меня еще выше. Когда я пришла на ТВ, телеведущие были вообще небожителями, и их можно было пересчитать по пальцам.

– Вы – заслуженная артистка России. Для вас это важно?