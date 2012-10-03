Иван ЖИДКОВ, окончив Школу-студию МХАТ, работал у Олега Павловича Табакова – сначала в Театре-студии, а затем в МХТ имени Чехова. В 2007 году, к удивлению многих, ушёл из прославленного театра в «свободное плавание». Широкий зритель знает молодого актёра по таким фильмам и сериалам, как «Грозовые ворота», «Сеть», «Нулевой километр», «Иван Грозный», «Чёрная молния», «Чистая проба» и др.

- Иван, в фильме «Сеть» вы сыграли крутого хакера. В совершенстве освоили хакерское ремесло для съёмок? На ваш взгляд, какие плюсы и минусы есть во всеобщем погружении в Интернет?

– Съёмки «Сети» проходили в 2005-м, мне был 21 год. Скажу честно, я тогда Интернетом даже не умел пользоваться. Но фильм всё-таки не о том, какие мы крутые хакеры, это просто человеческая, лирическая, любовная история. Нам с партнёром требовалось только мастерски владеть клавиатурой, что мы успешно и симулировали. Я и сейчас рядовой юзер, использую Интернет сугубо для поиска информации. Плюсы Интернета в том, что ты становишься намного мобильнее. Если сравнить мобильность и возможности человека сейчас и, скажем, 25 лет назад, это как ехать на автомобиле со скоростью 20 км в час и 200. Не затрачивая лишнего времени, я покупаю через Сеть авиабилеты, узнаю погоду в любом городе, расписание спектаклей и т.д. Ещё получаю сценарии по Интернету, ведь сейчас печатных сценариев как таковых нет. Теперь у меня всё в телефоне: сценарий и схема проезда на пробы.

А опасность Интернета в том, что человечество слишком зависит от него. Представьте, если Сеть вырубится хотя бы на сутки. Рухнет всё, катастрофа пострашнее экономического кризиса! Мы невероятно зависим от компьютера, почти как от кислорода.

– Компьютерных эффектов много и в картине «Чёрная молния», где вы сыграли одну из главных ролей. Продюсер фильма Тимур Бекмамбетов вообще обожает спецэффекты. А как он работает на съёмочной площадке с «живыми» актёрами?

– Мне с ним было безумно комфортно. И конечно, в плане организации, дисциплины на съёмочной площадке у Бекмамбетова всё на голову выше. Люди, составляющие творческий костяк его команды: режиссёр, операторы, актёры, – все невероятно увлечены работой, у них очень свежие профессиональные мозги. И они точно знают, что им надо делать. Это большая редкость для нашего кино. Тимур – патриот, но, как ни крути, он сейчас западный режиссёр и существует по западным правилам и стандартам.

О тех съёмках я всегда вспоминаю с удовольствием, но вот о том, что было после них, во время промокампании «Чёрной молнии»... Она была связана с «Газпромом», потому что могущественная корпорация помогала в создании фильма. А мы, в свою очередь, поездили с «Чёрной молнией» по городам газовиков и нефтяников: Уренгой, Нерюнгри и так далее. Показывали картину, встречались с ребятами из детдома, со зрителями, рабочими. Первый раз в жизни у меня был такой опыт бесконечного количества банкетов. Казалось, банкет длился целую неделю, мы сидели как бы за одним и тем же накрытым столом, только люди всё время приходили новые. Тогда я понял, что представление фильма – это, без шуток, невероятно затратная работа…

– За роль рядового Кости Ветрова в картине «Грозовые ворота» вы получили медаль Министерства обороны России «За объединение боевого содружества». Что было самое трудное на съёмках фильма о чеченской войне?

– Было ужасно сложно. Представьте, съёмки длились полгода, они проходили в районе Геленджика, в горах. Бытовых условий практически никаких. Как сейчас помню, температура +5, ветер 30 метров в секунду, холодина такая, что даже в пуховике продувает. А тебе нужно реально ложиться в окоп, в котором по колено воды. И это не какая-то имитация! И надо лежать там, пока режиссёр не крикнет: «Стоп, снято!» Потом нас долго отпаривали в бане. А в перерывах мне приходилось ездить на спектакли в Москву. И – обратно в студёные окопы. Жесть! Но у меня были прекрасные партнёры, особенно я сдружился с Никитой Емшановым, который год назад погиб в автокатастрофе. На его похоронах мы, актёры из «Грозовых ворот», и встретились. Фильм снимался в 2006 году, прошло довольно много времени, и я заметил, как повзрослели наши «солдатики», мои ровесники, кто-то даже стал седым…

– Вы три года назад стали отцом. Как со своей женой, известной актрисой Татьяной Арнтгольц, воспитываете дочку – в строгости или позволяете ей делать всё что она пожелает?

– Я Машу люблю, любил её даже до того, как она появилась на свет. Теперь люблю ещё больше. Она такая маленькая, как её наказывать? Однозначно – никогда её не бил и не буду, но гаркнуть могу, хотя она у нас послушная девочка. А на её периодические капризы мы внимания не обращаем. Знаете, дети в таком возрасте любят валяться на полу и кричать что-то типа: «Хочу куклу, хочу конфету!» Обычно мы говорим: «Маша, делай что хочешь, кричи, но мы тебя не видим». И она прекращает капризничать. Ребёнку в большей степени нужно родительское внимание, а не конфеты и куклы.