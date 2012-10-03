Олег Ефремов вновь на сцене МХТ

30 сентября, за день до 85-летия народного артиста СССР, режиссёра, основателя театра «Современник» и художественного руководителя МХАТа Олега Ефремова на сцене его родного театра состоялся вечер памяти.

Последнее его интервью, записанное Анатолием Смелянским накануне 100-летия театра, сейчас, в 2012 году, воспринималось как монолог-подстрочник, в котором было всё: и знаменитые мучительные паузы, и всепроникающий взгляд в зрительный зал, и, конечно же, неподражаемые ефремовские улыбка и обаяние.

Традиционность и отсутствие развлекательности позволили создать атмосферу камерного вечера. Ведь на сцену выходили его друзья и коллеги: Олег Табаков, Лилия Толмачёва, Анатолий Смелянский, Наталья Солженицына, Михаил Швыдкой, Алла Покровская.

В этот вечер прозвучали не только воспоминания об Олеге Ефремове, отрывки из его дневников и писем родителям, но и – впервые!!! – его удивительно ироничные юношеские стихи в исполнении Натальи Теняковой, Виктора Сергачёва, Марины Брусникиной, Ирины Мирошниченко, Ольги Барнет, Андрея Мягкова и Анастасии Вознесенской. Особенно трогательно из уст внука Олега Ефремова Никиты Ефремова (он сейчас служит в «Современнике») звучала «Памятка» – клятва верности театру и друг другу. В 1947 году группа товарищей вместе с Олегом Ефремовым в прямом смысле подписали кровью эту «Памятку» и остались верными своим идеалам на все времена.

«Люди делятся на тех, кто живёт горизонтально, и тех, кто живёт вертикально. Для меня – важно жить вертикально...» – делился своим сокровенным Олег Ефремов на экране, и ему вторил однокурсник по Школе-студии МХАТ Виктор Сергачёв: «Олег, как никто другой, стремился к самому себе, к чистому и ясному Я».

Скорее всего, для всего бывшего Советского Союза Олег Ефремов – это таксист из гениального фильма Татьяны Лиозновой «Три тополя на Плющихе». Образ интеллигента за рулём стал для многих родным. Ведь три тополя и своя Плющиха есть в каждом городе, а значит, есть и такой водитель. Наверное, поэтому последняя кинофраза вечера – проливной дождь, заливающий ветровое стекло такси, и лицо Олега Ефремова, его глаза... сквозь «дворники», еле справляющиеся с водой, воспринималась так чисто и откровенно.

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