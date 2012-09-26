Хорошо бы скинуться, и не только олигархам

Анна ЧУРИНА родилась в семье офицера-танкиста. Училась во ВГИКе в мастерской Сергея Соловьёва. Затем много снималась в кино, в таких фильмах и сериалах, как «Марш Турецкого», «Олигарх», «Бумер. Фильм второй», «Сдвиг», «Терминал», «Вий. Возвращение» и др. Недавно в российский прокат вышла комедия «Мужчина с гарантией», где Анна сыграла жену олигарха, в роли которого выступил Дмитрий Нагиев.

- Анна, везёт вам на олигархов! Вы и дебютировали в кино в картине Павла Лунгина «Олигарх», где прототипом главного героя был Борис Березовский. Правда, там была не комедия, а «эпический байопик», снятый на деньги заказчика… Прошло с тех пор ровно 10 лет. Как сейчас смотрите на тот фильм: насквозь лживое кино или «просто время было такое»?

– Во-первых, я нисколько не жалею, что снялась в «Олигархе». Это была моя первая серьёзная роль, тем более у такого блестящего режиссёра, как Павел Лунгин, с прекрасными партнёрами: Владимиром Машковым, Маратом Башаровым, Марией Мироновой. Что касается жанра, идеологии, стиля, то ведь были же фильмы «Крёстный отец», «Однажды в Америке». Жанр «криминальная драма» ещё никто не отменял. Я вообще воспринимаю картину «Олигарх» как художественную интерпретацию жизни отдельного человека. Конечно, там многое приукрашено, преувеличено. Но в 2002 году, когда снимался фильм, отношение к Березовскому в обществе было всё-таки другое. Я, например, многого о нём не знала, а сегодня эта информация доступна, открыта. Но давайте посмотрим, что через 10 лет будут говорить о сегодняшних российских миллиардерах. Может, деяния Бориса Абрамовича покажутся нам детскими шалостями!

Я вспоминаю те съёмки с теплотой, хотя реально мне было ужасно холодно. На Воробьёвых горах стояла осень, но нас с Машковым активно поливали из брандспойта. Одну и ту же сцену повторяли много раз, и у меня дико сводило зубы от холода. Когда я сейчас смотрю эти кадры, у меня просто стучат челюсти. И я очень благодарна Владимиру Машкову, что он меня, молодую, никому не известную актрису, всё время подбадривал, репетировал со мной, заботился.

– Вернёмся к нашим олигархам. В обществе идёт дискуссия, не пора ли тем, кто прихватил госсобственность, отдать часть своих богатств, скажем, в некий фонд. Как вам, сыгравшей только что роль жены олигарха, эта революционная идея?

– Думаю, в такой фонд хорошо бы скинуться не только бывшим и вообще замеченным в списках Forbes миллиардерам, но и власть предержащим – чиновникам, некоторым министрам. Если брать по совести, то, конечно, невозможно представить, чтобы люди взяли и за столь короткий срок заработали такие состояния праведным путём в той же Европе или Америке. Поэтому российскому бизнесу и не доверяют на Западе. Да и атмосфера для бизнеса в нашей стране пока остаётся неблагоприятной. У меня есть один знакомый, российский гражданин. Не так давно он с отличием окончил Оксфорд, получил степень MBA по бизнесу и вернулся в Россию, чтобы основать здесь серьёзную финансовую компанию. Но наткнулся на такое количество препонов, что со своими мозгами, которые дорогого стоят, был вынужден открыть сеть мелких кафешек быстрого питания. Чтобы хоть чем-то заняться. Конечно, кто-то скажет, что и это неплохо. Но для того ли молодой человек заканчивал Оксфорд?

– Анна, в своё время вы снимались в двух американских артхаусных картинах – «Aphrodisia» и «TheSunsetters». Чем работа на западной площадке отличается от съёмок в России в смысле дисциплины, организованности, уровня профессионализма?

– Очевидно, что люди на Западе привыкли больше работать, и они более ответственно подходят к делу. Если человек, скажем, отвечает за реквизит на площадке, он будет стоять возле него, никуда не отлучаясь, пока его не отпустят, пока идёт съёмочный процесс. У нас же больше хаоса и бардака, технические работники могут без спроса отойти на перекур или сесть чаёвничать. Мы сейчас снимали картину «Вий. Возвращение» в Праге. Это российский проект, но почти вся команда была чешская. Так они настолько чётко работали, любо-дорого было посмотреть! Правда, за все эти постсоветские годы их здорово вышколили голливудские мастера, которые часто снимают на чешских студиях. Например, в павильоне, где шли съёмки «Вия», до нас снимали «Трансформеров».

– В «Вие» вашим партнёром был Джейсон Флеминг, известный по фильмам «Карты, деньги, два ствола», «Загадочная история Бенджамина Баттона», «Битва титанов» и др. Как вам работалось с голливудской звездой, чему вы у него научились?

– Больше всего меня поразило в Джейсоне Флеминге отсутствие пафоса. Некоторые наши звёзды, соглашаясь на съёмки, требуют непременно бизнес-класс в самолёте, лучшие гостиницы, президентские люксы, отдельный гримваген. Флеминг, снимавшийся в голливудских блокбастерах, приходил на съёмочную площадку одним из первых, скромно садился в уголке на грим. И спокойно ждал своего выхода. Не нервничал, никого не торопил, не ругался, если случалась переработка. Многим нашим актёрам стоило бы поучиться у этого мастера такту и дисциплине!