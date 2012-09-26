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Последняя жертва культа личности

№ 37(329) от 27.09.2012 [«Аргументы Недели », Александр СЛАВУЦКИЙ ]

Последняя жертва культа личности
Фото РИА НОВОСТИ

Эдварда РАДЗИНСКОГО очень сложно обозначить какими-либо жанровыми рамками. Театр, история, литература. Когда-то вся страна плакала над его пронзительным фильмом, снятым по его же сценарию, – «Ещё раз про любовь». Потом именно из его книг мы узнавали, как был убит Распутин и о последних днях царской династии. Не так давно писатель представил свою новую книгу. Это второй том трилогии «Иосиф Сталин. Гибель богов» – «Апокалипсис от Кобы».

-Эдвард Станиславович, ваша книга написана от лица некоего персонажа, передавшего вам свои воспоминания о Сталине. Был ли у этого героя реальный прототип?

– И да и нет. В 90-х годах прошлого века я подготовил цикл телепрограмм, посвящённых Сталину. Этот исторический сериал оказался очень востребован, был награждён премией ТЭФИ. Но главной своей наградой я считаю поток писем от телезрителей. Многие присылали воспоминания своих родственников, живших во время Сталина. Поэтому возник такой собирательный образ человека, который жил в то время, подчинялся его законам, но понимал, что происходит на самом деле. При всём том я не писал политическую книгу, там нет никаких оценок. Моего героя не следует отождествлять со мною, это совсем другой человек, глазами которого я пытался показать читателю Сталина, каким он был в повседневной жизни. Надеюсь, мне это удалось, и у меня получился живой человек, с которым я жил почти 20 лет. И поэтому справедливо считаю себя последней жертвой культа личности.

– Жертвой? Наверное, вы успели  его за эти годы возненавидеть?

– Избави бог! Каждый актёр, который играет Ричарда в пьесе Шекспира, его по-своему любит. В каком-то смысле Сталин был самым близким мне человеком на протяжении последних лет. Но сказать, что я его люблю, не могу. Не так давно я выступал в  одной радиопрограмме вместе Дмитрием Киселёвым, и он сказал, что мы все должники Сталина. И, как положено должникам, нам не хочется ему платить. Поэтому наше отношение к нему – это отношение должника к заимодавцу. Так что всё неприятие, вся нелюбовь к нему идут именно от этого комплекса, комплекса должников. Действительно, есть такое мнение, что вот этих погибших миллионов не сосчитаешь. Но всё-таки есть конкретные фамилии. И я себе представил этот список должников. Он получился весьма внушительным. От театра там будет Мейерхольд, от поэтов – цепочка, начиная от Мандельштама до Заболоцкого, Мартынова, Цветаевой, которая не смогла жить в атмосфере того времени. Продолжить можно Вавиловым и поблагодарить Сталина за генетику, которой сначала не стало в стране, из-за чего потом мы в ней отстали чуть ли не на столетие. Можно поблагодарить за многочисленных лингвистов, экономистов, настоящих звёзд науки и искусства. Не только из России, но и из всех союзных республик.

– Всё это так. Но почему даже после «Архипелага ГУЛАГ», многочисленных разоблачений фигура Сталина остаётся на поверхности истории нашей страны, в центре споров между сторонниками и противниками вождя народов? Возможно ли поставить точку в этом споре?

– Отвечая на этот вопрос, проведу одну историческую параллель. Вы, наверное, знаете, что Иван Грозный был любимым царём Сталина. Более того, на полях страниц в книге об Иване Грозном Сталин несколько раз написал слово «Учитель». Великий историк Карамзин в своё время сделал попытку разобраться в том, кем же на самом деле был Иван Грозный для России. И, углубившись в исторические документы за два столетия, он написал примерно так: «Прошло время, и стоны его жертв умолкли, их кости сгнили, никому не нужные бумаги о его злодеяниях пылились в архивах, и постепенно великое беспамятство, обычное для народа, пришло на Русь. Но зримыми для новых поколений остались только памятники его государственной силы и великих побед, поэтому имя «Мучитель», а именно так звали его современники, сменилось на очень уважаемое в Азии имя «Грозный». Та же история и со Сталиным – для многих людей сейчас видны только памятники государственной силы и его великих побед. Для многих Сталин ассоциируется с великой Советской империей. И ощущение развала великой империи будет печалить людей так же, как когда-то печалило англичан исчезновение великой Британской империи. Есть и третья, может быть, самая главная причина популярности Сталина. Он и создал бюрократию, для которой ввёл изощрённую шкалу подкормки. Но сам Сталин был человеком, абсолютно лишённым всякой корысти. Ему действительно ничего не было нужно. Например, его дочь Светлана Аллилуева в своих воспоминаниях пишет, что он не знал счёта современным деньгам. Не имел никакого представления о реальных ценах, жил своими дореволюционными представлениями, считая, например, что сто рублей – это колоссальная сумма. И действительно, после своей смерти не оставил ничего. Ему ничего не принадлежало, кроме целой страны. И поэтому в сравнении с тем, что происходит сегодня, он, конечно, выигрывает. Когда люди видят всю эту всеобщую беспардонность воровства наших олигархов и все понимают, как и откуда у них появились миллиардные состояния, то у многих сам собой рождается этот возглас: «Сталина бы на них». Причём и у меня тоже. И даже для монархистов он является авторитетом. И даже, может быть, большим, чем все Романовы, вместе взятые. Он не просто скопил империю, он её увеличил.

– Книга написана в форме романа. Хотя обычно вы всегда говорите, что каждое ваше произведение основано на документах, которые найдены и использованы вами впервые.

– Тут даже дело не столько в документах, сколько в определённой сложности ситуации. Вот вам один пример. Сохранились документы, в которых комиссар обороны маршал Ворошилов и Сталин накануне войны с Финляндией обсуждают опасность того, что эта страна может напасть на нас и мы должны принять меры безопасности. Каждый из них знает, что это ложь, этот разговор для галочки. А точнее, для историков, которые через сто лет будут изучать это время и обнаружат, что прямо накануне Финской войны вынужденный обороняться Иосиф Виссарионович обсуждал с маршалами, командующими округов, как нам защититься. И так можно продолжать бесконечно. Был создан свой, особый глубокий язык документов. В них «да» означает «нет», «агрессия» равна «защите от нападения» и так далее. И поэтому все, кто будет искать документ с указом Сталина убить Кирова, – они глупцы. Потому что по документам Сталин хотел только защитить Кирова. Вот почему я решил писать художественный роман, а не исследование.

– Какая-нибудь фигура из сегодняшней российской истории способна вас заинтересовать?

– Я окончил Историко-архивный институт и считаю, что если заниматься не политикой, а историей, то необходимо выдерживать некоторую дистанцию. Потому что многие титаны со временем оказываются карликами. Такова правда истории, только время показывает, кто есть кто. Ведь даже если маленькую монету поднести к глазу, она заслонит собою весь мир. Но сама наша история последней четверти века: перестройка, Горбачёв, Ельцин, Путин – безумно интересна. Взять хотя бы Ельцина. С одной стороны, считают, что он развалил Союз. Но, с другой стороны, он спас мир от апокалипсиса. Потому что, представьте, что было бы, если бы в стране с таким запасом ядерного оружия началась война, как в Югославии. Это были бы другой масштаб и последствия для мира тоже совсем другие.

 В этом периоде очень много любопытных действующих лиц. И если он мне не интересен, как писателю, то, как драматургу, это время безумно интересно. Один этот наделавший шуму банкет на крейсере «Аврора» сам по себе представляет замечательную пьесу. Честно говоря, кое-что я уже написал, у меня есть несколько новых пьес. Это вообще лучший жанр для описания того, что с нами происходит.

Всех поклонников Эдварда Радзинского приглашаем 9 октября в Концертный зал им. П.И. Чайковского (Москва) и 13 ноября в Большой зал Филармонии Санкт-Петербурга на авторский проект «Загадки Моцарта».

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