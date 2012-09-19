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Как быть тем, кто не может?

№ 36(328) от 20.09.2012 [«Аргументы Недели », Александр МАЛЮГИН-ГАВРИЛОВ ]

Как быть тем, кто не может?

Любовь ТИХОМИРОВА снялась во многих фильмах и сериалах: «Сёстры», «Колдовская любовь», «Виола Тараканова», «Попса», «Любовь моя», «Молодожёны» и др. Одну сентябрьскую неделю артистка провела в Чите на 2-м Забайкальском международном кинофестивале, где встречалась со зрителями, выступала со стихами, пела, посещала буддийские святые места. В Чите обозреватель «АН» и поговорил с популярной актрисой.

- Люба, знаю, прошедшее лето выдалось у вас «урожайным», вы снялись сразу в трёх картинах. Расскажите об этих работах.

– Да, пока у нас был перерыв в съёмках сериала «Молодожёны», который так неожиданно для меня с успехом прошёл на канале СТС, я снялась сразу в трёх картинах. Всегда мечтала сыграть в фильме про Великую Отечественную войну. И вот исполнила роль классической героини войны – вдовы – в сериале «1943». Он является продолжением сериалов «1941» и «1942», которые были показаны ранее – к 9 Мая. «1943» снимался в Киеве, моя героиня даже в такие суровые годы мечтает родить ребёнка, но из мужчин в селе одни старики – всех забрали на войну. Захватывающая, трагическая история! Ещё я снялась в ремейке знаменитой комедии Леонида Гайдая «Кавказская пленница»…

– И по этому шедевру сделали ремейк? Сейчас снимают «Джентльмены удачи» с Сергеем Безруковым, готовят к запуску проект «Иван Васильевич меняет профессию – 2». Не кажется ли вам, что некоторые продюсеры и режиссёры хотят «въехать на чужом горбу в рай»?

– Всё зависит от конечного результата. Я, честно говоря, шла с опаской в этот проект, на небольшую роль жены героя Фрунзика Мкртчяна. Но меня пригласил Илья Олейников, продюсер картины, который играет отца моей героини Леры в сериале «Молодожёны», и «папе» я не могла отказать. Однако то, что увидела на съёмках, в каких-то отрывках по монитору, меня порадовало. И актёры там замечательные: Николай Добрынин (Балбес), Сергей Степанченко (Бывалый), Семён Стругачёв (Трус), Геннадий Хазанов (товарищ Саахов). Ремейк снимают «один в один», только с современным акцентом – другие машины, антураж, более крутые каскадёрские трюки. Насколько я знаю, куплены права даже на старую музыку Александра Зацепина. Говорят, копии всегда хуже оригинала, но бывают исключения из правил, поверьте.

Третья моя работа была в продолжении сериала «Условия контракта». В прошлом году историю про суррогатное материнство показали по Первому каналу. Столько откликов пришло от женщин, столкнувшихся с подобными проблемами, что решили снимать дальше…

– А как вы сами относитесь к суррогатному материнству? Осуждаете женщин, которые являются «контейнерами» для вынашивания чужих детей, причём за немалые деньги, или в наших условиях это явление нормальное, дело благородное?

– Недавно на отдыхе я познакомилась с семьёй – муж и жена, оба врачи, специалисты как раз по таким проблемам. Мы много беседовали на тему суррогатного материнства. И врачи говорили, что, мол, хорошо рассуждать тем, кто может родить, а как быть тем, кто не может? По их мнению, суррогатное материнство – это именно благородная миссия женщины. У нас огромное количество жертв насилия, женщин, которые просто по медицинским показателям не могут родить ребёнка. И если есть такая возможность – передать свой биологический материал другой женщине, которая девять месяцев будет вынашивать в своём чреве ваше дитя, почему этим не воспользоваться? Я считаю, что суррогатная мать действительно выполняет благородную миссию, более того, она приносит в жертву своё здоровье, ведь при родах может случиться всякое. А то, что она делает это небескорыстно?.. Но ведь некоторые люди, к примеру, отдают за деньги свою почку чужому человеку. И никто их не осуждает!

– Вы так эмоционально об этом говорите, Люба!

– Да, я очень эмоциональная. Со мной часто происходят странные вещи. Например, вдруг накатывает состояние полной физической и моральной усталости, когда нет сил, чтобы даже открыть веки. Скажем, после многомесячных съёмок. Как будто всё тело наливается свинцом. Была одна история, когда меня в подобной ситуации спас Константин Райкин, когда я ещё служила в театре «Сатирикон». Мы прилетели в Америку на гастроли, и сам перелёт, и разница во времени – всё это меня дико вымотало. А на следующий день спектакль, в четыре утра по московскому времени – «Синьор Тодеро хозяин» Карло Гольдони.Причёмя открываю спектакль и не ухожу со сцены два часа! И вот перед самым выходом на сцену я понимаю, что никакая сила не способна меня сейчас поднять. Я приползаю к Райкину и говорю: «Константин Аркадьевич, что делать? Ещё минута – и я упаду, и вы меня не поднимете. Буду спать несколько часов». Он так спокойно отвечает: «Люба, есть средство». И нацеживает мне в рюмку несколько капель настойки какого-то растения типа женьшеня. Видно, каким-то образом мне передалась и энергия самого маэстро. Взбодрило так, что я все спектакли играла как заведённая!..

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