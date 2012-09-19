«Табакерку» в новом сезоне ждет новоселье

«Новое здание Московского театра Табакова будет сдано 31 декабря этого года», – заявил художественный руководитель театра Олег Табаков на сборе труппы, посвящённом открытию нового сезона.

«Мэром Москвы Сергеем Собяниным определены сроки завершения строительства. Это 31 декабря 2012 года. Но кроме стен и крыши, которые будут возведены к концу года, должна быть ещё и «начинка», чтобы театр мог начать свою полноценную художественную деятельность. А это, возможно, будет только в 2013 году, хотя очень хотелось, чтобы первый дипломный спектакль выпускники школы сыграли уже в новом здании», – пояснил худрук.

Сбор труппы начался с выступления третьего набора новобранцев школы Табакова – 24 артиста из Саратова, Москвы, Краснодара, Екатеринбурга и других российских городов. В ответ артисты «Табакерки» поздравили молодёжь и вручили им подарки.

По установившейся уже традиции на сборе труппы Олег Табаков наградил сотрудников театра памятными значками: серебряными – за 10 лет службы и золотыми – за 15. Руководитель Департамента культуры Москвы Сергей Капков поздравил театр с началом сезона и пообещал помощь «в случае возникновения трудностей». В ответ на такую поддержку со стороны московских властей Олег Табаков рассказал о творческих планах театра. Первой премьерой нового сезона станет спектакль Михаила Станкевича по рассказу Чехова «Жена». По словам худрука, Станкевич с этого сезона станет штатным режиссёром театра. Александр Марин, один из основателей «Табакерки», готовится к постановке пьесы Александра Володина «Старшая сестра». Выпуск спектакля намечен на декабрь. Будут привлекаться к работе и молодые режиссёры. В нынешнем сезоне их будет двое. Это Александр Коручеков, актёр, режиссёр и педагог, выпускник Щукинского театрального училища. Он будет ставить пьесу Брехта «Страх и отчаяние в Третьей империи». Это сцены из жизни рабочего класса Германии времён торжества идей фашизма, которые были написаны Брехтом в 30-х годах. Премьера запланирована на февраль 2013 года. Ещё один молодой режиссёр – Александр Хухлин, ученик Сергея Женовача. Он будет ставить спектакль «Урок жёнам». В планах театра также сотрудничество с известным болгарским театральным и кинорежиссёром Явором Гырдевым. Пока он ещё не определился с материалом и сроками.