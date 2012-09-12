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Не подонок, а отрицательный персонаж

№ 35(327) от 13.09.2012 [«Аргументы Недели », Татьяна НИКИШИНА ]

Не подонок, а отрицательный персонаж

Визитными карточками Егора ПАЗЕНКО, эффектного блондина с голубыми глазами, стали роли негодяев в фильмах «Личный номер», «Каменная башка», «Меченосец». Но актёр мечтал о положительных образах и всенародной любви. Роль отца Андрея в фильме «Настоятель» стала поворотной в киношной судьбе актёра. В своих новых фильмах: «Сибиряк», «Свидетельница» Егор также предстанет положительным персонажем, а в «Уланской балладе» – в образе легендарного генерала Уварова, героя 1812 года.

- Егор, вы сейчас выглядите как настоящий русский богатырь... Как говорится, косая сажень в плечах...

–Это я так для роли накачался. Снимаюсь в 16-серийной картине «Братство десанта». Играю бывшего десантника, крупного бизнесмена с криминальным прошлым. При этом мой герой человек честный, справедливый, готовый пойти ради друзей и близких в огонь и воду. В шутку называю себя Егором Питерским. Потому что последние два года больше времени провожу в Питере, чем в Москве.

В фильме «Настоятель» вы сыграли священника и тоже с криминальным прошлым. А как бы ваш герой к истории с PussyRiotотнёсся?

–На мой взгляд, простить грех можно тому, кто в нём раскаялся и хочет, чтобы его простили. Если говорить о моём герое, то, думаю, что отец Андрей постарался бы им объяснить на каких-то серьёзных примерах, что они совершили очень грешный поступок, который в дальнейшем может негативно повлиять на их род. А если бы Pussy Riotрешили выступить в его храме, то он не позволил бы такому свершиться. Возможно, даже применил бы физическую силу. Но если бы девушки попросили у него прощения, то он, без сомнения, их простил бы. Иначе – молился бы, чтобы они прозрели.

– В своё время продюсер «Личного номера» определил ваше амплуа как обаятельный подонок...

– Я никогда не играл обаятельных подонков! Это журналисты подхватили и растиражировали слова продюсера. Я играл сильных и обаятельных отрицательных персонажей, но они не были подонками. Подонок – это человек, который совершает подлость, обижает детей и мучает женщин.

Сейчас всё чаще предлагают роли настоящих героев я этому очень рад!

После многочисленных отрицательных ролей мне хочется нести доброе, светлое и чистое людям. Если помечтать, то сейчас я бы не отказался от роли русского богатыря в сказке или в серьёзной костюмированной исторической картине.

– А вы хоть раз примеряли настоящую кольчугу?

– Да, однажды надевал кольчугу, сделанную в XV веке. Я мужчина не слабый, но, честно говоря, двигаться мне в ней было достаточно тяжело. Люди тогда были посильнее нас, каждый день тяжеленным мечом махали, вместе с ним спали и ели.

– Во время съёмок фильма «Секрет мастера» вы несколько месяцев жили в Китае. Скажите, за этой страной действительно будущее?

– Насчёт будущего не знаю, но за этой страной действительно настоящее. Весь мир так или иначе использует китайские товары. Для себя я понял, что мы совершенно разные. Менталитет, психология, философия, отношение к жизни... Мы более творческие люди, а китайцы работают, как роботы. На съёмочной площадке они могут работать по 16–18 часов! Китайцы не понимали, как это мы после 12 часов хотим отдыхать. Слава богу, наш контракт нам это позволял. Ещё было ощущение, что китайцы быстрее нас развиваются. В последние годы они сделали большой скачок вперёд по всем направлениям. Они умеют работать, умеют строить, у них замечательные дороги в отличие от наших. При этом китайцы очень быстро и некрасиво едят, сморкаются, то, что мы делаем наедине с собой, они делают при всех. Не потому что они плохие, просто они другие. В Китае, несмотря на все наши различия, мне было интересно. Это великая культура, это люди, которые изобрели письменность, фарфор и порох. Если ты приезжаешь в страну на 2–3 дня – ты турист, если больше чем на месяц – ты уже становишься местным, начинаешь чувствовать атмосферу страны. И я её почувствовал, но захотелось домой. Когда летел обратно и увидел наши берёзы, прямо растрогался.

– Как вы относитесь к мнению, что Россия – это проклятая страна и порядка здесь никогда не будет?

–Не согласен! Россия – страна великих людей с огромной душой. Да, мы ленивы, но ничего, будем работать над собой. В этом плане я абсолютный оптимист. Уверен, что в нашей стране всё будет хорошо. Сейчас нам нужно повышать духовность наших людей. Для этого должна быть разработана специальная государственная программа, надо фильмы на эту тему снимать. Мне бы хотелось создать свою киностудию, чтобы снимать такие фильмы, но пока не могу найти точку приложения.

– Ваши родители до сих пор в киевском театре играют?

– Да. Мои родители самые лучшие мои поклонники и профессиональные критики. Больше всего из моих фильмов им нравится «Настоятель» и «Свидетельница». «Растёшь как артист!» – недавно сказал мне отец. Было очень приятно.

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