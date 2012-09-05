Александр МИХАЙЛОВ родился в Забайкалье. Актёрскую карьеру начинал в Саратове, затем играл в Московском театре им. Ермоловой, Малом театре. У Александра Яковлевича более 65 ролей в кино, самые известные – «Мужики!», «Змеелов», «Очарованный странник», «Любовь и голуби». 7 сентября в Чите открывается II Забайкальский международный кинофестиваль, президентом которого является народный артист России Александр Михайлов.

- Александр Яковлевич, кинофестивалей сейчас в стране довольно много, а хороших отечественных картин – раз-два и обчёлся. Зачем нужны новые фестивали?

– До недавнего времени я придерживался такой же позиции. Но сейчас убеждён: такие кинофорумы, как наш, необходимы. Развитие всякого общества начинается с культуры, а не с каких-то социальных программ. Всё начинается с культуры.

Наш Забайкальский край – это и край декабристов, и последний оплот Белой гвардии, и «второй Тибет» – одно из самых святых мест для буддистов. Я родился в бурятском посёлке, в землянке, в 75 метрах от уникального Цугульского дацана, которому 210 лет. Мои предки-старообрядцы шесть лет шли в Забайкалье, потом засеивали эту землю. В их честь в одном из районов края хотят назвать перевал Михайловским. Но сейчас эти места заброшены, там колоссальная нищета, дорог нет, школ нет, детских садов нет. А ведь был в своё время цветущий край! Не так давно проехал на джипе от Владивостока до Читы – такое же бедствие. Болеет сердце, разрывается, когда глядишь на всю эту разруху.

Как-то в своей деревне я на-ткнулся на сухое дерево, прожжённое молнией. Сорвал три ветки, поставил их в вазу с водой, и через пару недель они расцвели. Для меня это было событием. Хочу, чтобы таким событием стал в Забайкалье наш фестиваль. Вы не представляете, какое счастье видеть светящиеся глаза земляков, которые говорят, что не могли даже представить, что в их край могут приехать такие известные и любимые артисты. Что будет возможность пообщаться с ними вживую, увидеть фильмы с их участием. В общем, если мы этим фестивалем поднимем на какой-то уровень культуру нашего края, моё сердце как-то успокоится…

– В ваших краях действительно есть на что посмотреть. В частности, уникальный Иволгинский дацан, где находится Даши-Доржо Итигэлов. Вам довелось увидеть это буддистское чудо?

– Своими глазами видел. История прелюбопытная. Буддистский священнослужитель Даши-Доржо Итигэлов 15 июня 1927 года сел в позу лотоса и собрал учеников. Он дал им последние наставления и начал читать специальную молитву-благопожелание для умершего, и ученики подхватили её. Так, находясь в состоянии медитации, Даши-Доржо Итигэлов ушёл в нирвану. Он был похоронен в кедровом солевом кубе в том же положении – в позе лотоса, – в котором находился в момент ухода. И когда его откопали в наше время, выяснилось, что у буддистского святого движется кровь и температура его тела, когда происходят какие-то священнодействия, поднимается на 6–8 градусов!

– У большинства фильмов с вашим участием удачная судьба. Зрители до сих пор с удовольствием смотрят смеясь и плача «Мужики!», «Змеелова», «Любовь и голуби». Но сейчас вы довольно редко снимаетесь в кино. Почему?

– 65 картин и 50 ролей в театре дают мне право выбирать. Вот буквально вчера прислали три сценария, и я от всех отказался. Принципиально не снимаюсь в кровавых фильмах, где конфликтуют менты и бандиты. Мне это неинтересно, у меня другое ощущение времени, понимание задач искусства. Есть у меня любимый образ – река. И у этой реки есть нравственные берега. Они сейчас настолько размыты, что начинается половодье. А в половодье стоячее водное пространство начинает цвести, загнивать. Вот я за то, чтобы эти нравственные берега не разрушались, а укреплялись.

Одной из последних моих работ стала роль бывшего комбрига в картине Владимира Тумаева «Разжалованный». Фильм снят в 2009 году, но так и не вышел в российский прокат. Пресловутый «неформат». Это такая камерная история про Великую Отечественную войну. Моего героя несправедливо приговорили к расстрелу, но была бомбёжка, и он, чудом избежавший расстрела, взял у убитого солдата документы. И вернулся на фронт. Параллельно развивается история двух мальчишек, которые всего три дня на фронте. Один командир пехотного взвода, а второй – особист. Первый не поднял в атаку взвод, ждал артобстрела, как и положено по инструкции. С него сразу сорвали погоны, отдали под трибунал. И ведут его в штаб, фактически на расстрел, тот самый мальчишка-особист и мой герой. По дороге бывший комбриг рассказывает свою историю разжалованному комвзвода. А потом добавляет, что ищет пули, а она его как-то не берёт. Мол, тебя приговорят к расстрелу, и я встану рядом. Но в итоге, не дойдя до штаба, оба пацана погибают, а мой старик выживает.

И, оказывается, что ребята эти были одной фамилии, одного имени, только отчества разные. Такая вот притчевая, очень мощная история. Судьба у картины «Разжалованный» непростая. Только знаю, что зритель у неё всё равно будет. «Пусть все тебя хулят, лишь бы совесть тебя хвалила», – сказал один мудрец. Вот я на этом стоял и стоять буду.