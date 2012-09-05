Громкие слова отдают фальшью

Актриса Ольга ПОГОДИНА родилась в Москве, окончила Щуку, снялась в более чем 60 фильмах: «Мужчина в моей голове», «Женская логика», «Капкан», «Моя Пречистенка» и других. А семь лет назад она стала сопродюсером Алексея Пиманова, затем – директором киностудии.

А это значит, что сегодня в киношном мире себя, как творческую единицу, Ольга в обиду не даст. Ведь она имеет право и руководить, и сниматься в собственных фильмах.

- Вы сыграли таких исторических персонажей, как Ольга Книппер-Чехова («Прощайте, доктор Чехов») и её племянница Ольга Чехова («Легенда об Ольге»). Вы чувствуете ответственность перед историей, когда играете такие роли?

– Ответственность перед историей – это лишь громкие слова, а они всегда отдают фальшью. История сама не всегда ответственна перед своими современниками и своими потомками. Поэтому давайте не будем демонизировать ни историю, ни её героев. Любые исторические персонажи – это обычные люди, которые унесли все свои тайны, правдивость деяний и свои черты характера с собой в могилу. Кроме имён и приблизительных событий мы ничего не знаем. Сценаристы, режиссёры и артисты создают образ исторического персонажа благодаря своему представлению о человеке.

– Во время съёмок сериала «Капкан» вы отказались от слишком интимной сцены с Александром Абдуловым. Разве актриса имеет на это право?

– Эротическую сцену с Абдуловым мы сыграли. Я лишь адаптировала её под себя, сделала намного красивее, чем она могла бы быть. Я очень хорошо относилась к Александру Абдулову, он был замечательным артистом и великолепным партнёром. Во время съёмок Абдулов был невероятно деликатен, и именно благодаря ему мы смогли сделать эту сцену красиво. А что касается вопроса, имеет ли право актриса отказываться от эротических ролей, то, конечно, имеет. Артист должен быть личностью, а личность имеет право на многое, и только тогда он интересен. И очень жаль, что мало актёров, которые могут сказать нет. Смотришь на экран, а там одни слизни бродят. Это они не имеют права отказаться. А настоящий артист – прежде всего личность и этим прекрасен. Может позволить себе и отказаться, и сделать красивый жест, невероятный поступок. В этом красота личности. А в красоте личности красота артиста.

– Какие фильмы должны выйти у вас в ближайшее время?

–Жду выхода 12-серийной картины «Отражение», которую должны показать в новом сезоне на Первом канале. Мы много сил потратили на этот фильм, снимали более двух лет! Получился очень качественный продукт. «Отражение» – история любви, история двух женщин, одна превратится в другую и проживёт за неё жизнь.

– Раньше вы были просто актрисой, теперь – директор киностудии, продюсер. Вы строгий начальник? Подчинённые вас боятся?

–Не боятся, а уважают. Но мне достаточно поднять бровь – и всё делается. Иногда даже необязательно говорить какие-то вещи. Вот так я выстроила рабочие отношения, вот так я умею. О собственной киностудии я мечтала давно. Теперь мечтаю о новых фильмах. Люблю комедии, считаю комедию самым великим жанром в кинематографе. Очень довольна сделанной нами картиной «Мужчина в моей голове». Идеальный фильм – добрая и по-настоящему смешная комедия.

– В 2009 году вы стали заслуженной артисткой России. Гордитесь?

–Это очень приятно! Но у меня ещё одна правительственная награда есть. Я кавалер ордена Трудовой Славы. Правда, до сих пор не знаю, за что мне его дали. Помню, пришла на вручение, а там такие солидные люди сидят, космонавты… Честно говоря, думала, что это розыгрыш. И когда мне стали прикалывать орден, я не выдержала и сказала: «Ну, наверное, сейчас-то вы мне скажете, что это розыгрыш!» На что мне ответили: «Да нет, вы должны просто поблагодарить за то, что вы нам очень нравитесь».

– Как-то после спектакля незнакомец вместе с букетом цветов передал вам кольцо с бриллиантом. Вы его носите?

–Нет. К тому же оно было мне великовато. Человек не оставил ни визитки, ни записки. Видимо, посчитал, что так нужно, а я не стала выяснять.

– Вы считаете себя патриотом или человеком мира?

–Патриот, и ещё какой! Никогда не говорю «эта страна», всегда говорю «наша страна».

– Нам есть чем гордиться сейчас?

–Конечно, и очень многим. Россия – великая страна, победившая Гитлера, отстроившая после половину Европы! И то, что мы с вами живы и сыты, беседуем сейчас, и то, что мы сделали за эти годы, – это значит нам есть чем гордиться в своей любимой, дорогой стране, которую я по-другому называть не хочу, не могу и не имею права!