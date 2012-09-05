14 сентября 2012 г. на сцене Малого театра на Ордынке в рамках Фестиваля японской культуры в России пройдёт единственный спектакль труппы из Японии Botchan Theatre – «Клятва на монете».

В годы Русско-японской войны город Мацуяма принял почти 6 тыс. российских военнопленных. Благодаря гостеприимству местных жителей и решению японского правительства русские военнопленные жили в хороших условиях: свободно гуляли по городу, посещали зрелищные мероприятия, купались в горячих источниках Дого, участвовали в велосипедных соревнованиях. Между населением города Мацуяма, которое насчитывало всего 30 тыс. человек, и военнопленными установились тесные связи.

Сюжет мюзикла родился следующим образом. В 2010 г. в колодце на территории развалин замка Мацуяма нашли российский червонец столетней давности, на котором были выбиты имена российского военнопленного и японской медсестры.

Главная героиня спектакля – Сати Тадзима становится сестрой милосердия в больнице, принимающей раненых военнопленных. Сати хорошо владеет русским языком, которому она научилась от брата. Через некоторое время туда попадает молодой офицер Николай, получивший ранение глаз. От горя он замыкается в себе, ненавидя своих врагов – японцев. В больнице же Николай чувствует доброту местных жителей, которые в минуту опасности спасают ему жизнь, а медсестра Сати уговаривает его решиться на сложнейшую операцию.

Операция проходит успешно. Видя слёзы на глазах Сати, Николай понимает, что та неравнодушна к нему. У них рождается взаимная любовь.

Проходит полгода. Война закончилась, военнопленные могут ехать домой. Но тут в России вспыхивает революция, и Николай должен спасать Родину. Он обещает Сати вернуться, как только в его стране наступит мир.

В день отъезда Сати и Николай, зажав в руках монету со своими именами, дают клятву увидеть друг друга снова. «Пусть обязательно сбудется наша мечта», – говорят они.

Проходит ещё полгода, от Николая нет никаких вестей. Но Сати продолжает верить и ждать…

Мюзикл «Клятва на монете» – это трогательная история о любви российского военнопленного и японской женщины, которая преодолевает границы между странами, между людьми.