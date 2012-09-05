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Патриот Добронравов
№ 34(326) от 06.09.2012 [«Аргументы Недели », Марина ПЕТРОВА ]
С именем музыканта Александра ДОБРОНРАВОВА связано немало известных песен. Однако фирменным его знаком стала лиричная композиция «Как упоительны в России вечера». Именно этот шлягер сделал его известным хитмейкером. А «русской эмиграции» подарил настоящий гимн.
- Александр, давайте начнём с песни, которая стала вашей визитной карточкой…
– Я был в Нью-Йорке. Искал новое направление для своего альбома. Взял с собой маленький сборник творений Виктора Пеленягрэ, который вышел в Москве. Среди его стихов натолкнулся на строчку: «Как упоительны в России вечера...» И с ходу начал писать. Знаете, бывает – ты сразу входишь в состояние и уже не можешь остановиться. К тому же я испытывал жуткую ностальгию по родине.
– Теперь, слыша эту песню, такие же эмоции испытывает «русская эмиграция». Кстати, этот «гимн для ностальгирующих» быстро сделал вас знаменитым?
– Путь у этой песни был долгим. Она пролежала несколько лет. Я её не отдавал никому. Понимал, что человек, который пишет, не обязательно должен быть исполнителем. Опять же талантливых произведений немало, но дойти до зрителя им непросто. В итоге я отдал её спеть Владимиру Жечкову – создателю группы «Белый орёл». Я помогал ему музыкальным материалом. Писал песни, делал аранжировки и продюсировал.
– Некоторое время назад в прессе появилась информация о том, что у вас с группой «Белый орёл» назревает судебный процесс. В чём причина конфликта?
– Это произошло из-за моей песни «Волчица», которую изначально я никому не давал исполнять. Я снял на неё эффектный видеоклип. Но на сегодняшний день этот вопрос урегулирован. Радует, что мы друг друга поняли и решили всё мирным путём. На сегодняшний день эту песню никто, кроме меня, не исполняет.
– В вашем репертуаре очень много гражданской лирики – это делается на потребу публике или вы настолько пропитаны патриотизмом?
– Я патриот.
– И в чём же это проявляется?
– Я являюсь членом общественного совета МВД ЦФО и членом правления благотворительного фонда «Петровка, 38». Веду передачу «Добрые нравы» на радио. Реализую свой патриотический настрой с помощью творчества.
– А на субботник выходить не пробовали? Кстати, вы следите за социальными явлениями, которые происходят в нашей стране?
– Конечно. Более того, когда произошла трагедия в Новомихайловском, мы тоже оказались недалеко от этого района и попали в эпицентр бушующей стихии. Радует, что нашлись добровольцы, которые помогают жителям этого региона. К сожалению, наше государство заботится и помогает лишь в критических ситуациях. Почему нельзя изначально из ветхого жилья переселить в нормальные квартиры? Почему нельзя, как за границей, сделать социальные пособия? Мы же цивилизованная страна.
– А вас не смущает тот факт, что подобные «денежные подачки» могут лишить народ мотивации для заработка. Зачем работать, если на пивко хватает?
– Возможно, вы правы, но хочется чувствовать себя хоть как-то защищённым. Посмотрите, в каких условиях живут пенсионеры. Это же за гранью добра и зла. Настораживает, что в стране пропала профессия рабочего. Сегодня все зарабатывают посредничеством и откатами. А почему? Просто производить и трудиться в полноценном режиме уже невыгодно и непрестижно. Культурный уровень населения тоже достаточно размыт.
– И кто в этом виноват?
– Наши «воспитатели» и мы сами. Нас ведь никто не заставляет плеваться и ругаться матом. Телевизор смотреть тоже силком не тащат. Нам задают маршрут. Что будет происходить на этой дистанции, мы «отстраиваем» сами.
– В стране победил шансон?
– Смотря кого. (Улыбается.) Попсу – пожалуй, да. Ведь в отличие от исполнителей шансона, из поп-представителей сегодня мало кто может похвастаться аншлагами на кассовых концертах.
Карьерные вехи
Александр Добронравов начинал свою карьеру вовсе не с участия в творческой деятельности группы «Белый орёл» (как думают большинство поклонников).
Он окончил Институт культуры (дирижерско-хоровое отделение). Потом был участником «Панорамы-86» – рок-фестиваля союзного тогда значения в составе группы «Браво». Дальше – больше. Александр Добронравов сотрудничал с известными музыкальными коллективами, такими как «Весёлые ребята». Там он отработал около четырёх лет. В составе этой группы стал лауреатом телевизионного конкурса «Песня года» за шлягер «Безна-дёга». Более десяти лет отработал с Михаилом Таничем и записал множество хитов для группы «Лесоповал».
Сегодня он по-прежнему пишет песни и исполняет их как в сборных, так и на сольных концертах. А также «снабжает» материалом таких артистов, как Филипп Киркоров, Григорий Лепс, и многих других.
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