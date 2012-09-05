Новый сезон в Большом будет грандиозным

В новом сезоне Большого театра анонсировано шесть оперных, пять балетных премьер, два мировых фестиваля и легендарное возвращение «Ивана Грозного» в постановке советского классика Юрия Григоровича.

Но главная сенсация, опера-балет Равеля «Дитя и волшебство» англичанина Энтони Макдональда, адресована самому маленькому зрителю. Это будет действительно событие! Чудесная музыка, сказочный сюжет, кстати, на русском языке. И, что немаловажно для неокрепшего детского организма, – щадящая продолжительность спектакля. Перед спектаклем обещают провести «Путеводитель по оркестру» Бриттена, чтобы дети не только услышали, но и увидели, как выглядят играющие инструменты оркестра. А ещё детям адресован оригинальный балет «Мойдодыр» на музыку Ефрема Подгайца, который поставит солист Мариинского театра Юрий Смекалов. В декабре 2012 года мы наконец-то увидим, как на сцене Большого затанцуют мочалки, умывальник и… вся мойдодырская братия. Настоящий сюрприз для детей!

Новая сцена откроется современной оперой «Франциск» Сергея Невского. Это проект «Лаборатории современной оперы» режиссёра Василия Бархатова под патронатом Министерства культуры России. А вот «Царскую невесту» Римского-Корсакова в возобновлённой классической постановке 1966 года с новой сцены перенесут уже на историческую. «Царская невеста» – не просто бережно восстановленный спектакль с роскошными декорациями Фёдора Федоровского, это идеология Большого – свою классику театр бережёт и возвращает зрителю. Появятся в репертуаре Большого и модные ныне бельканто и барочная опера. Знаменитая «Сомнамбула» Винченцо Беллини, которая с XIX века не шла на его сцене. Музыкальная часть поручена дирижёру Энрике Маццоле. Колоратурное сопрано Лора Клейкомб и тенор Колин Ли уже знакомы московскому зрителю по концертным выступлениям. В «Сомнамбуле» всех зрителей также ждёт дебютная встреча с режиссёром Пьером Луиджи Пицци, ставшим уже патриархом европейской оперной сцены. И, похоже, именно этот спектакль для всех «больших» почитателей оперы может стать настоящим событием. Пятая премьера привлекает тоже именем. Юрий Любимов, как и обещал, ставит в Большом «Князя Игоря». И эта премьера больше всех интригует тем, что, по мнению знаменитого режиссёра, «оперы нет, её нужно сделать», поэтому есть надежда, что мы увидим в декабре другого «Князя Игоря». И наконец, самая «попсовая» (в хорошем смысле) оперная премьера Большого – «Травиата». Эта опера Верди в постановке Франчески Дзамбелло порадует любителей незамысловатого сюжета и божественной музыки.

Но вернёмся к балетным премьерам. В июле 2013‑го Большой впервые в России поставит «Онегина» Джона Крэнко – классический балет 1967 года, до сих пор очень популярный во всём мире. И в 2013 году этот балет будет смотреться превосходно, ведь гении Пушкин и Чайковский непоколебимы и вечны. Для ценителей Баланчина Большой в октябре 2012-го представит «Аполлона Мусагета». Этот исторический спектакль открыл эру неоклассицизма. Любителей современного балета ждёт «Квартира» великого шведа Матса Экса. Пронзительная история про жизнь людей в современном мегаполисе, возможно, получит новую интерпретацию.

Ждёт нас и балетный эксклюзив от Большого. Главный хореограф Королевского балета Уэйн Макгрегор своей «Весной» откроет фестиваль в честь 100‑летия этого балета Стравинского. В далёком 1913 году парижская премьера разделила балетную историю на «до» и «после», и как «Весна 2013» приживётся на сцене театра, пока не знает никто.

Ну это всё в будущем. Уже завтра новый сезон Большого театра России откроет легендарный театр Ла Скала совсем свежим «Дон Жуаном» под управлением Даниэля Баренбойма, премьера которого состоялась в Италии в декабре 2011 года. Что может быть лучше блистательной музыки Моцарта в роскошных интерьерах лучшего императорского театра России!