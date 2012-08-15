Великая несправедливость

Народный артист России Андрис ЛИЕПА станцевал, наверное, все ведущие партии в балетах классического репертуара разных театров. Основатель Благотворительного фонда имени великого Мариса Лиепы, он многое делает для развития балета в России и для увековечения памяти своего отца, 75-летний юбилей которого не так давно отпраздновала вся культурная общественность страны.

- Андрис Марисович, ваша дочь Ксения занимается танцами. Вы надеетесь, она продолжит замечательную балетную династию?

– Балериной Ксения вряд ли будет, но танцами она действительно долго занимается в «Школе танца Екатерины Лиепы».

В школе своей мамы (Андрис Лиепа недавно развёлся со своей второй женой Екатериной. – «АН»), где сочетаются несколько танцевальных направлений – классическая хореография, бальные танцы, джаз-модерн и т. д. Растёт ещё моя племянница Надя, дочка Илзы, но пока ей два годика… Я очень хочу, чтобы наша династия продолжилась. Восхищался и продолжаю восхищаться тем, что делал мой отец. Говорят, яблочко от яблони далеко не падает, и мы с Илзе продолжаем его дело. К сожалению, отец ушёл очень рано. Мне всегда казалось, что 52 года – это достаточно серьёзный возраст, но когда я сам перешёл 50-летний рубеж, понял: это чудовищная несправедливость, что нет отца, нет Володи Высоцкого, нет Василия Шукшина.

И чем больше времени проходит, тем больше нам их не хватает. Этот сезон мог стать для отца юбилейным, ему бы исполнилось только 75 лет. Я много работаю с Майей Михайловной Плисецкой, с Галиной Павловной Вишневской, делал их вечера и в Париже, и в Москве, и, глядя на них, часто думаю: как было бы хорошо, если бы отец был жив, какие потрясающие творческие работы он бы нам подарил, каких бы артистов вырастил! Семья наша чтит его память, и мне всегда хотелось, чтобы всё это было как-то «закольцовано»…

– Расскажите, какими проектами занимается сейчас Благотворительный фонд имени Мариса Лиепы?

– Есть у нас благотворительные программы, например, для ветеранов Великой Отечественной войны – пять лет я делаю Бал победителей на Поклонной Горе. Делаю это абсолютно по велению души. А проводя наши многочисленные детские проекты, мы отдаём в мэрию Москвы не сто – двести, а три тысячи билетов для детей из неблагополучных семей. Эти билеты – наша помощь социально необеспеченным семьям, которые не могут себе позволить по нынешним ценам впятером прийти, скажем, на новогоднюю ёлку. Да, когда мы делаем новогодние ёлки и другие коммерческие проекты, мы, конечно, что-то зарабатываем. Но у нас такая форма, что эти деньги мы не можем забирать себе, а обязаны пускать в дальнейшее производство декораций, костюмов, всего, что нужно для новых проектов.

– Вы снимались в кино как актёр. А не хотите попробовать себя в качестве кинопродюсера? И, скажем, снять какой-нибудь фильм про балет, наподобие «Чёрного лебедя», за роль в котором знаменитая Натали Портман получила «Оскар»?

– Я уважаю Натали Портман как актрису и считаю, что она сделала просто невероятное, станцевав сама, встав на пальцы… Но вообще – это кошмарное кино. В «Чёрном лебеде» крайне негативно подана вся жизнь балетного мира. Я за сорок лет в балете такого не видел! Не наблюдал, чтобы кто-то, например, занимался сексом на сцене и т.д. и т.п. Для меня всё, что там показано, неправдоподобно. Мы приходим в балет каждый раз, как на молитву, иначе нельзя. Я каждый день иду туда будто в храм. С внутренним ощущением, что буду своей работой исполнять то, что мне дал Господь. Танцую ли, преподаю ли, репетирую ли… Знаете, я купил диск с этим фильмом, чтобы показать дочке, но, к счастью, посмотрел его сначала сам. А то ведь и ребёнка можно было травмировать!

– К сожалению, и российский современный балет для миллионов обычных россиян ассоциируется сегодня со скандалом. Или со скандальными персонажами – например с Анастасией Волочковой…

– Она была очень талантливой молодой балериной, но у неё отняли сначала один театр, потом второй театр начал выстраивать с ней какие-то неправильные отношения. Всё это творческому росту не способствовало. Когда она в свои 18 только появилась в Мариинке, я много с ней репетировал, работал. Помню, сказал как-то: «Настя, на тебя нужно поставить «Полёт Валькирий», давай сделаем это!» Я был уверен, что на неё нужно ставить не эстрадные номера, а настоящие спектакли, где бы она могла показать себя. Однако не срослось тогда. Что ж, значит, её душа тянется к другому. Но когда она танцует свои программы на эстрадную музыку, в этом жанре с ней сравниться не может никто. Настя нашла свою историю, как и Коля Басков, который в опере был одним из многих, кто поёт Ленского, а сейчас пробует себя в разных стилях и жанрах, делая то, к чему тянется его душа.

– Вы ведь тоже работаете не только с классическим балетом, но и с эстрадой!

– Да, и для меня это не является чем-то особенным. Несколько лет назад наш фонд поставил юбилейный концерт Михаила Шуфутинского. Мне понравился этот артист, я понял, что смогу сделать ему хороший песенный спектакль, почему нет?! В своё время мой отец, звезда советского классического балета, шокировал многих песенным эстрадным дуэтом с Людмилой Гурченко в её телевизионном «Бенефисе». Но актёру не стоит всё время вариться в собственном соку – настоящий бриллиант может играть разными гранями.