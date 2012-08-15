Нельзя быть слабой в большом городе

Анна УКОЛОВА училась в ГИТИСе у знаменитого мастера Владимира Андреева. После окончания института была принята в Театр Луны Сергея Проханова, но из-за отсутствия ролей чуть не ушла из профессии. Ситуация изменилась после неожиданного приглашения Анны на роль в сериал «Каменская». Затем актриса сыграла более шестидесяти ролей в кино. Зрители любят её по таким фильмам и сериалам, как «Красная капелла», «Девять жизней Нестора Махно», «Край», «Фурцева» и др.

- Анна, впервые ваше имя прозвучало после фильма «Точка», которую критики называли «чернухой». В нём достаточно правдиво изображена жизнь столичных «ночных бабочек». Какая сверхзадача у подобных картин?

–Я очень признательна режиссёру Юрию Морозу за то, что он пригласил меня на съёмки. После показа «Точки» на фестивале «Кинотавр» мне стали поступать предложения от других серьёзных режиссёров и кинокомпаний. И «Точку» я «чернухой» не считаю. Для меня это глубоко психологическая картина: про то, как нельзя становиться слабой, особенно в больших городах, поддаваться многочисленным искушениям мегаполиса. Съёмки фильма помню, словно это было вчера. В картине сложилось всё и у всех: у актёров, художников, операторской группы. Пусть подобные фильмы и не пробуждают светлых эмоций, но их задача не развлекать, а обрисовывать проблемы, существующие в стране. А так как у нас свободная страна, каждый делает свой выбор, что ему смотреть, а что нет.

– Недавно вы снялись в картине «Географ глобус пропил» по одноимённому роману Алексея Иванова. Как вам работалось на одной площадке с Константином Хабенским, который сыграл главную роль учителя Служкина, чем он вас поразил как актёр и как человек?

–С Константином мы пересекались ещё на фильме Александра Прошкина «Чудо». Что Константин Хабенский прекрасный киноактёр и потрясающе работает на сцене в театре, я знала. А вот то, что у него есть благотворительный фонд и он помогает больным детям, что у Хабенского есть бесплатные театральные школы по России, – это стало для меня большим открытием! Работать с Костей всегда одно удовольствие, у него есть чему поучиться.

– Фильм снимали в обычной средней школе в Перми. Как вам увиделось, учителя у нас в провинции до сих пор нищие?

–Нищие? Для меня понятие «нищий» – растяжимое. Всё познаётся в сравнении. Я сама из провинции, ситуацию реальной нищеты видела, знаю не понаслышке. И у себя на родине, и там, в Перми, я много общалась с учителями. И хочу проблему развернуть в другую сторону. Учителя в один голос жаловались, что сейчас ученики пошли совсем другие. Дети обозлены, никто ничего не хочет. Точнее, у всех на уме только материальное положение в обществе, на духовную сторону жизни никто вообще не обращает внимания. Вот в чём главная проблема!

– Что вы хотите, если у нас в стране культивируется «философия успеха» любой ценой!

– Не знаю, в моём школьном детстве подобного не было. Да и сейчас никто из моих знакомых и друзей не зациклен на этой «философии успеха». Конечно, может, они счастливые люди и им в жизни просто повезло… Но я уверена, они не способны продать всё и всех ради достижения своих целей.

– В сериале «Девять жизней Нестора Махно» вы сыграли Марусю Никифорову – террористку и анархистку. Глубоко погружались перед съёмками в её биографию, в идеи анархизма?

– Я читала перед съёмками несколько книг про Махно, правда, Маруси там уделялось не так много места. Знаю, что с анархистами она познакомилась в 1904 году, примкнула к наиболее радикальному их крылу – так называемым «безмотивникам». «Безмотивники» бросали бомбы и стреляли не только в крупных чиновников и политиков, объектами их охоты становились просто зажиточные люди. Наиболее известными террористическими акциями с участием Маруси были взрывы кафе Либмана и галантерейного магазина в Одессе, а также взрыв вагона первого класса в поезде около Никополя. Но для меня Маруся Никифорова не только анархистка-террористка, подруга Нестора Махно, но и женщина, находящаяся в постоянном поиске себя, и именно как женщины! До сих пор никто не знает, то ли любила Маруся Нестора Ивановича, то ли между ними вовсе ничего не было… Образ получился у меня несколько собирательным. Впрочем, он до конца не раскрыт не только мною, но и историками.

– Аня, вы снимались в фильме «Миннесота», где речь идёт о хоккее, ещё в одной картине играли, помнится, баскетболистку. Какие у вас самой отношения со спортом? За какими видами следили на только что закончившейся Олимпиаде?

–Сейчас снимаюсь в Питере, времени мало, поэтому из всех видов спорта могу позволить себе только «спортивную ходьбу». Ходить на довольно большие расстояния здесь приходится много. Хорошо, что в Питере есть на что посмотреть! Для такого случая я даже приобрела шагомер. Конечно, я смотрела Олимпиаду, но урывками. Наши синхронистки, волейболисты, дзюдоисты – просто супер! Уверена, у нас будет ещё больше медалей и чемпионов. Надо лишь, чтобы спорт стал доступным для каждого, чтобы тренеры искали молодые резервы не только в больших городах, но и в провинции.