Макаревич в Гайд-парке

– Если бы в центре Москвы был такой парк, его под точечную застройку распилили бы сто раз, – шутит музыкант, вступая вместе с Захаром, ведущим утреннего шоу «Мурзилки Live», в тенистую аллею Гайд-парка. – Один газончик оставили бы, конечно, маленький такой, в середине...

Лидер «Машины времени» оказался в Лондоне на этот раз не ради работы на Abbey Road, а чтобы поддержать российских спортсменов на Олимпиаде. Тут и повстречался с друзьями – поющими ведущими «Авторадио», которые выходят в эти дни в эфир из специальной студии, расположенной в самом сердце «Русского дома» в Гайд-парке.

До Гайд-парка Макаревич с Захаром добрались на лондонской подземке, а потом ещё прошлись пешком. И вот наконец музыканта приветствуют Брагин и Гордеева, остальные участники радийного трио. В это время в студии неожиданно раздаётся звонкий лай.

– Это наша Монмаруся! – смеются ведущие и показывают гостю рыжую таксу в фирменной майке Bosco, уютно устроившуюся в одном из кресел.

Оказывается, «Мурзилки» настолько прониклись британским духом, что взяли на время Игр в команду «истинную англичанку» Монморенси и даже переименовали себя в шоу «Трое в Лондоне, не считая собаки». Монморенси, или Монмаруся, как прозвали её в «Русском доме», стала своеобразным талисманом «Авторадио» на Олимпиаде.

– С изумлением смотрю на себя со стороны: когда попадаю на трибуны, вдруг начинаю орать и подпрыгивать активнее всех, – рассказал Андрей Макаревич «Мурзилкам», усевшись в студии рядом с Монмарусей. – Энергетика, царящая на соревнованиях, просто захватывает меня, и тут ничего не поделаешь.

Поделился «машинист» и впечатлениями от церемонии открытия лондонской Олимпиады:

– Режиссёр всё сделал по-своему, как никто не делал, поэтому получилось замечательно! Но кое-что не продумали – у меня просто сердце прихватило, когда запел Маккартни, а вся сцена в дыму от салюта! Я боялся, что Пол начнёт задыхаться, даст петуха… Слава богу, он справился, но я видел по лицу, как ему тяжело с этим дымом бороться.