Любим толочь воду в ступке…

Недавно ушёл из жизни великий артист Богдан Ступка. В редакцию газеты «Аргументы недели» пришло много писем с соболезнованиями его родным и близким, а также с просьбами рассказать о них на страницах еженедельника. Наш корреспондент встретилась в Киеве с сыном и внуком народного артиста. О Богдане Сильвестровиче рассказывают народный артист Украины Остап Ступка и студент университета театра и кино имени Карпенко-Карого Дмитрий Ступка, которого всё чаще сравнивают со знаменитым дедом.

- А правда, что Дима с годовалого возраста рос в доме деда?

О. С.: – Когда я женился в первый раз, мне ещё не было и 18. Когда развёлся, Димке едва исполнился годик. Я сам вырос с родителями отца. Правда, мама часто брала меня на гастроли – она работала балериной в Львовском оперном театре, с ней я объездил почти весь Советский Союз.

Д. С.: – Я до сих пор живу в доме дедушки, у меня отдельная комната, мне там хорошо. А в детстве родственники меня передавали с рук на руки, все меня любили, хотя бывало, получал ремня.

– За что?

Д. С.: – Когда у меня был переходный возраст – в 14 лет, – я уходил из дома, ночевал у друзей, вся семья кидалась на поиски.

– И Богдан Сильвестрович тебя потом лупил?

Д. С.: – Нет, он ни разу руку на меня не поднял, но зато мог со мной неделю не разговаривать. Лучше б выпорол! Однажды я просыпаюсь – записка: «Дима, ты наказан, сиди дома, читай книжки». Но меня ждали друзья. Недолго думая, я открыл окно, решив спуститься по пожарной лестнице, и нечаянно разбил стекло, поранил руку у самого сухожилия, кровь забила фонтаном. Я начал звонить всем родственникам, вопить, что истекаю кровью, через пять минут в квартиру влетели мама, её муж Саша, а следом – все остальные. У меня на всю жизнь остался жуткий шрам на левой руке. Но дед мне ни слова не сказал, больше недели изводил своим молчанием.

– Богдан Сильвестрович не возражал против ваших жён?

О. С.: –Я всегда ставил родителей перед фактом – вытаскивал из-под ёлки пригласительные на свадьбу. У папы падала челюсть, но переть против моего максимализма он был не в силах. Тем более что у бати есть любимый анекдот: должно быть три жены, одна – русская, она хороша в постели, вторая – украинка, она вкусно готовит, третья – еврейка, она умеет за могилками ухаживать...

– Ваши родители прожили вместе много лет, у них всегда было всё гладко?

О. С.: – Когда я был маленьким, они собирались развестись, подали заявление в ЗАГС, шли обратно, мама плакала, а батя ей говорит: «Лариса, давай сходим пообедаем, всё обсудим». Зашли в кафешку, сели за столик, папа предложил: «Давай заберём заявление», забрали и забыли разговоры на эту тему навсегда. Отец ни разу маме слова дурного не сказал. Он всегда говорил, что всем лучшим в жизни обязан ей. Мама доказала свою любовь, когда ещё до их свадьбы папа полгода лежал в больнице – его продуло в автобусе, он простудил лицевой нерв, у него перекосило лицо. Она бегала к нему в больницу во Львове, носила передачки.

– Слышала, что в Богдана Ступку была влюблена актриса Сандрин Боннэр, с которой он снимался в фильме «Восток – Запад»...

О. С.: – Да, но когда она ночью постучалась к нему в номер, он ей дверь не открыл. А зря… Я бы точно открыл – само ведь в руки плыло…

– А что у вас была за история с бочкой мёда?

О.С.: – В 2004 году, когда в Киеве гремела оранжевая революция, мы с театром отправились на гастроли в Минск. Наш театр обклеили плакатами с ругательствами в адрес Богдана Ступки, мол, почему актёры не со своим народом?! Мы вернулись, вышли всей труппой на майдан и из огромной бочки раздавали мёд всем желающим. Народу сладкая жизнь пришлась по нраву.

– У Ступок есть семейные традиции?

Д. С.: – Любим бывать всей семьёй в итальянском ресторане «Да Винчи» в центре Киева…

О. С.: – А ещё мы любим толочь воду в ступке.

– Остап, это правда, что вы предлагали отцу поменять фамилию?

О. С.: –Когда я начал работать с отцом в одном театре, то действительно предложил ему сменить фамилию, чтобы нас не путали.

– В шутку?

О. С.: – Конечно. Папа тогда съюморил: «Будешь Ступкой номер один, а я – номер два».

– Говорят, Богдан Сильвестрович хотел, чтобы в «Тарасе Бульбе» роль Остапа исполнили вы...

О. С.: – У режиссёра своё видение. С Бортко я познакомился в Киеве, когда он приезжал к бате. Они сидели у него в кабинете, тут зашёл я. Владимир Владимирович оглядел меня и заявил: «Я придумаю для тебя роль». Я, само собой, не поверил, но вскоре раздался звонок из Питера: «Приезжайте на пробы костюма и грима». Первоначально Остапа должен был играть Гоша Куценко, видел его снимки в образе, но в итоге роль досталась Володе Вдовиченкову, но не мне.

– Остап, в театре вы играете те же роли, что и ваш отец…

О. С.: – Некоторые роли мне будто достаются от отца по наследству, тот же Треплев, царь Эдип... В фильме «Дикий ангел» по известной пьесе Коломийца у бати главная роль, а я – Маляр, которого отец играл когда-то в театре. Мы вместе успели сняться в четырёх фильмах.

– Богдан Ступка проснулся знаменитым в 30 лет после роли в фильме «Белая птица с чёрной отметиной». А вы?

О. С.: – Да, фильм сразу взял золото на Московском кинофестивале. У меня были главные роли в кино, но знаменитым я пока ни разу не проснулся. А вот Дима может войти в кино так же лихо, как и его дед. Он на многое способен.