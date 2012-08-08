Не терять способности удивляться

Нина Николаевна УСАТОВА сейчас – всенародно любимая актриса. Но её путь к успеху был тернистым и довольно долгим. Только после нескольких попыток Нине удалось поступить в Щукинское училище. Затем актриса работала в театре города Котлас Архангельской области. Наконец в 1989 году её приняли в труппу знаменитого БДТ им. Г.А. Товстоногова. Широкий зритель любит Усатову по ролям в таких фильмах, как «Холодное лето пятьдесят третьего», «Фонтан», «Мусульманин», «Остров», «Поп» и другие.

- Нина Николаевна, большинство ваших героинь простые русские женщины. Зритель часто идентифицирует актёров с их экранными образами. У вас бывало такое?

– Раньше часто путали. Помню, бегу однажды на свой первый спектакль на сцене БДТ, безбожно опаздываю. Решила от метро рвануть дворами. В одном из них меня вдруг окликает какая-то женщина. Я остановилась, подумав – вдруг у неё что-то случилось. А она подходит и говорит: «Где мои талоны!» Я улыбнулась, мол, это какое-то недоразумение, я артистка, спешу на спектакль. Тут женщина скривила лицо: «Ах, ты ещё и врунья!» И со всего размаха – как врежет мне сумкой!.. Уличная разборка не входила в мои планы, я побежала в БДТ. Со слезами на глазах рассказала эту историю своим коллегам, а они рассмеялись: «Ниночка, а кто коммунального работника в «Фонтане» изобразил? Вот твоя зрительница и обозналась!»

– Ваш супруг ведь тоже актёр? Вы познакомились на съёмочной площадке?

– Не совсем так. Юра лингвист, специалист по французскому и немецкому. Познакомились мы в любительском театре, где действительно вместе играли. Потом я как-то предложила одному режиссёру, чтобы мой супруг исполнил небольшую роль в фильме. Получилось неплохо, его стали приглашать и другие режиссёры, и он уже сыграл в нескольких картинах.

– А вот сын пошёл совсем по другому пути. Юрист, работает в солидной адвокатской конторе. Николая как воспитывали – кнутом или пряником?

– Учишь-то всегда хорошему, но сыновья становятся самостоятельными помимо желания родителей. Не то что по генам, а ещё и откуда-то из космоса человеку предначертана своя судьба. Важно, чтобы молодой человек сам захотел что-то сделать. Но могу сказать одно: мне нравится нынешнее молодое поколение. Помню, когда снималась в «Бедной Насте», смотрела на своих молодых партнёров – Даню Страхова, Диму Исаева, Антона Макарского. Смотрела и думала: какие прекрасные парни! Творческие, глубокие, настоящие, сильные. У них красивые глаза, они опрятно одеты, уверенно себя чувствуют. Сейчас модно не курить и не пить, и такую моду я только приветствую. Значит, молодые ребята понимают, что им нужно многому научиться, деньги заработать, семью прокормить. Наверное, каждой матери хотелось бы видеть таким своего сына.

– Нина Николаевна, в сериале «Next» у вас роман с героем актёра Сергея Степанченко. А в Александра Абдулова, сыгравшего главную роль, вы по ходу съёмок реально не влюбились?

– Мужчина с таким шармом, как у Абдулова, по-моему, ни одну женщину не оставит равнодушной. Саша был очень внимательный, умел ухаживать, делать комплименты, причём адресные, эксклюзивные, только для тебя. Произносил их в нужный момент, а не просто мимоходом. Кстати, съёмки проходили на даче Абдулова на Валдае. Мы там и работали хорошо, и отдыхали отлично. Еду готовили, баньку топили… Он вообще хозяин был хороший. Сам отлично готовил, причём даже такие необычные блюда, как плов, запечённая утка. Безумно жаль, что Саша так рано ушёл от нас, но мы все его часто вспоминаем, и только добрыми словами.

– Когда вы приглашаете гостей в свой дом, вы, наверное, потчуете их знаменитой «усатовкой»? Поведайте рецепт этого прекрасного напитка!

– Рецепт прост до гениальности. Летом на даче, собрав самые разные ягоды, я помещаю их в банку и заливаю водкой. Получается изумительно вкусный, витаминный и приятный во всех отношениях напиток, который гости пьют и нахваливают.

– Нина Николаевна, вы играете в театре, ездите на гастроли по всему миру, снимаетесь в кино, не отказываетесь даже от сериалов… Не слишком ли велики нагрузки?

– Если у тебя есть работа, значит, ты необходим, востребован. И это замечательно! Но вы неправы, говоря, что я «не отказываюсь даже от сериалов». Отказываюсь, и довольно часто, если мне не нравится сценарий. А если нравятся и сценарий, и роль, и партнёры, отчего же не попробовать! Сниматься в сериале – непростая работа. Там присутствует скорость, ты должен быть готов к съёмке, как только получил текст роли. Конечно, когда выезжаешь летом в неспешную экспедицию с полнометражной картиной, куда-нибудь на природу, и у тебя есть время посмотреть вокруг – это другое состояние души, размер другой. И работаешь, и общаешься, и отдыхаешь одновременно. Надо жить и радоваться каждому дню и благодарить Бога за всё, что тебе дано, в том числе и за любую хорошую работу. Надо прислушиваться к себе и видеть всё вокруг, не терять способности удивляться и восхищаться.