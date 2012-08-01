Оскар КУЧЕРА родился в семье режиссёра Александра Боголюбова («Батальоны просят огня», «Приключения Незнайки и его друзей»), окончил ГИТИС и снялся в фильмах: «Молодожёны», «Код апокалипсиса», «Улицы разбитых фонарей» и др. Но стал известен не только как актёр, но и как шоумен и телеведущий. Обаяние, чувство юмора и неподражаемая мимика Оскара как нельзя лучше пришлись ко двору на ТВ.

- Оскар, сейчас вас можно увидеть сразу на трёх каналах. Не слишком ли вас много?

– У зрителей ещё будет возможность отдохнуть от меня. Я всё время то появляюсь на экране, то исчезаю... Думаю, что если у человека заказывают сразу для трёх объектов кирпичи, то значит он хорошо их делает.

– Вы озвучили зебру Марти в мультике «Мадагаскар-3». Ваши дети его оценили?

– Вот везу конверт с 500 рублями, который заработал мой сын Александр (тот, который живёт со мной). В «Мадагаскаре-3» он озвучил мальчишку и заработал свои первые деньги. Роль небольшая, но всё равно круто! Мои дети очень любят этот мультик, всё время его смотрят. Они не удивляются, что зебра Марти говорит моим голосом, для них это нормально, они живут в этом. Порой спрашивают: «А почему ты этот мультик не озвучиваешь?» Дети думают, что я могу озвучивать любые мультики на выбор.

– Вас называют многостаночником... Талантливый человек во всём талантлив?

– Михаил Козаков мне как-то сказал: «Говори – не талантливый, а способный». Просто вокруг столько неспособных, что хотя бы способным быть приятно. Я веду телепрограммы, снимаюсь в кино, играю в театре, пою... Но это всё один станок. Если актёр снимается только в кино и больше ничего делать не умеет, то его можно сравнить с чёрно-белым принтером. А всё, что я делаю, – это принтер цветной. Это не значит, что он очень крутой и последней модели, просто может печатать разные цвета. Пока есть палитра, надо ею пользоваться.

– В передаче «Кулинарный поединок» все продукты аппетитно выглядят. А Геннадий Онищенко нас постоянно пугает то порошковым молоком, то ненастоящей сгущёнкой, а то и плохими суши...

– Что касается продуктов в нашей стране, то это печально. Мы приезжаем на побережье бедной Испании, заходим в магазин, и жена говорит: «О! Оказывается, свежая рыба вот как должна выглядеть! А я всё время выбирала между тухлой и несвежей! Даже в дорогом московском магазине!»

Всё это очень грустно. Лично я люблю покупать продукты на рынке. Там у меня есть знакомые продавцы, которым я доверяю. Как-то один китаец мне сказал: «Мясо – плохо, курица – хорошо. Только не покупай курицу в магазине. Надо покупать ту, которая бегала». А если говорить о нашей передаче, то я не понимаю, как кусок мяса может выглядеть симпатично. Это же кусок убитого животного! Мясо я не ем и чувствую себя от этого лучше.

– Как-то вы сказали: «Я не люблю журналистов, потому что они много врут»…

– Я так не говорил. Я сказал, что не люблю журналистов, потому что среди них много непрофессионалов, которые и врут, и сочиняют...

– Ваш отец – кинорежиссёр Александр Боголюбов – смотрит ваши фильмы?

– Да, все. Мой отец очень строгий критик. Обычно он говорит так: «Посмотрел. Здесь ты хорошо работаешь, а здесь...» А я ему: «Пап, но этот фильм не только я делал, режиссёр тоже принимал участие». «Ты обязан был это предусмотреть!» – настаивает на своём отец. Вот так и живём. Правда, сейчас папа говорит, что я расту. И для меня это очень ценно.

– Вас кто-нибудь называет Евгением?

– А почему меня должны называть Евгением?! В «Википедии» ошибочно написали, что моё настоящее имя Евгений, и я никак не могу с ними связаться. Меня очень умиляют люди, которые звонят и спрашивают: «Как к вам обращаться?» Вот, смотрите, моё водительское удостоверение! Меня зовут – Оскар, фамилия – Кучера. Это просто уже стало смешно!

– Вы женаты третьим браком. Наконец-то нашли свой идеал?

– Я считаю, что женат первым браком, а всё, что было до этого – репетиции. Идеал я нашёл и по-настоящему счастлив.

– Как вы думаете о себе: вы друг хороший?

– Очень хороший, я умею дружить. С возрастом начинаешь понимать, что друг познаётся не в беде, а в радости. Когда у тебя всё хорошо – вот тогда твои друзья и проверяются. И я очень рад, что мои друзья проявляют себя с лучшей стороны. Если говорить об известных людях, то я очень давно дружу с Женей Стычкиным и его женой Олей Сутуловой. С Мишей Трухиным мы подружились 8 лет назад на съёмке сериала «Улицы разбитых фонарей». Очень люблю моего дружочка Леру Кудрявцеву...

– А вы умеете с женщинами дружить?

– Умею. Я не согласен, что между мужчиной и женщиной не может быть дружбы без близких отношений. С Лерой мы дружим давно, и у нас никогда не было никаких неловких моментов. В своё время мы с Машей Малиновской очень дружили. Без задней мысли, весело проводили время.