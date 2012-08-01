Елена ЯКОВЛЕВА – актриса фантастической работоспособности. В её творческом багаже такие фильмы, как «Интердевочка», «Анкор, ещё анкор», «Ретро втроём» и, конечно, «Каменская». Актриса получила невероятное количество фестивальных призов. Театральные зрители помнят её главные роли в спектаклях «Мурлин Монро», «Пигмалион», «Пять вечеров» на сцене легендарного «Современника». Правда, теперь Елена Яковлева в этом театре не играет.

- Елена, по поводу вашего ухода из «Современника» в прессе выдвигалось немало версий… Наверное, некоторые из них были вам неприятны?

– Конечно, когда врут – неприятно, противно читать. Но это на совести авторов. Люди, которые меня знают, понимают, чему можно верить, а чему нет. Единственное что… жалко. Был дом, а теперь его нет. Зато нет и такого безумного пресса и гнёта ежемесячного репертуара. Ведь я театр никогда не подводила. Снимаясь в других городах, как сумасшедшая летела на спектакль. Как бы плохо себя ни чувствовала, как бы ни уставала, выходила и играла.

– Общаетесь сейчас с бывшими коллегами из «Современника»?

– Уже год практически никого из театра не видела. Правда, недавно несколько молодых артистов устроили мне сюрприз. Узнали, что я в Москве снимаюсь, заехали на съёмочную площадку. Когда их увидела, конечно, нахлынули воспоминания. У всех такие влажные глазки были при встрече. Конечно, я по ним скучаю как по людям, скучаю по общению…

– Зато сейчас вы – вольная птица! Играете где хотите, летите куда хотите, верно?

– Верно. Например, недавно прилетела с Камчатки. Меня звали в те края последние лет 15. Но что я могла сделать, когда спектакли через день… А тут вернулась и до сих пор живу под впечатлением. Я летала на вертолёте, видела действующие вулканы, гуляла по Долине гейзеров. Получила такой заряд, что не описать. Живого медведя видела! Гигантских размеров бурый мишка вышел прямо на меня… На обратном пути мы прилетели в охотничью сторожку, в места заповедные, там рыба просто сама в руки прыгает. Красавица-лайка, едва увидев на горизонте наш вертолёт, бежала к нам из леса, прыгая от радости. Понимала, что вертолёт – это люди, будет «тусовка»… Когда я оттуда улетала, чуть не расплакалась. Так хотелось в этой сторожке остаться хотя бы ещё дня на три. Вкусить настоящего дикого одиночества, на минуточку остановиться, успокоиться. Ты же всю жизнь бежишь. А надо всё делать со спокойной душой и с любовью. Словом, я решила для себя: пока ещё молодая, нужно как можно дальше забираться, побольше повидать.

– У вас на разных картинах и в театре были великолепные партнёры. Кого чаще всего вспоминаете?

– Знаете, я – счастливая артистка! Потому что у меня прекрасные отношения со всеми партнёрами и партнёршами, с которыми я когда-либо работала. Если мы снова встречаемся на какой-нибудь картине, нам не стыдно смотреть друг другу в глаза. Допустим, вместе с Ирой Розановой мы идём по жизни с 1989 года, как начали сниматься в «Интердевочке». Нет-нет да и пересекаемся. Сколько времени прошло – страшно даже представить! Но когда мы встречаемся, нам есть о чём поговорить. Часто вспоминаю своих партнёров: Родиона Нахапетова, покойных Юру Богатырёва, Иннокентия Михайловича Смоктуновского... Господи! А сейчас мне как на партнёров везёт! Это не значит, что мы не цапались из-за какой-нибудь ерунды или не обижались друг на друга. Творчество не всегда тишь да гладь, момент усталости и раздражения в работе присутствует. Я просто научилась у великих: ни в коем случае нельзя копить в себе раздражение. У меня была хорошая школа!

– Что для вас было самым тяжёлым на пути к сегодняшней успешной и востребованной актрисе?

– Да ничего! Сегодня кажется, что наоборот – есть что вспомнить. Мы частенько сидим женским коллективом – гримёры, костюмеры и, бывает, языками уйдём в какие-нибудь восьмидесятые или девяностые. И хоть бы кто вспоминал о них как о чём-то горестном или грустном. Нет! «А помните, девчонки, из жратвы в магазинах была одна морская капуста?» И все: ха-ха-ха!!! Хотя, конечно, тогда было немножко страшновато, потому что в начале девяностых у меня был совсем крошечный сын на руках. Молоко пропало, а в магазине нет ни «Малютки», ничего, – этот ужас я помню. И отсутствие медикаментов, если, не дай бог, он заболеет. Но выкручивались же как-то! Хорошее было время.

– Какие ваши новые работы мы увидим в ближайшем будущем?

– Надеюсь, получатся интересными двухсерийная трагикомедия «Пять звёзд» и мелодрама под названием «Обменяемся кольцами». Будут ли эти роли яркими или мощными, покажет время. Это же кино – результат не только от тебя зависит. Иногда читаешь сценарий и думаешь: вот, ёлки-палки, наконец-то! А потом вдруг бац, «по нулям». И наоборот. Снимаешься с одной мыслью: «Зачем согласилась?!» А история в итоге симпатичная. Всё непредсказуемо – как звёзды сойдутся.