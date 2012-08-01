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Высокое искусство воровства

№ 29(321) от 02.08.2012 [«Аргументы Недели », Сергей БОРОДКИН ]

Высокое искусство воровства

Не успело смениться руководство Министерства культуры, как до ведомства добралась прокуратура. В конце июля 2012 г. в здании Минкульта прошли обыски. Причина визита следователей привычна до безобразия – обвинение в краже бюджетных средств.

На сей раз речь не о таких масштабных аферах, как многомиллиардное разграбление госбюджета при реконструкциях Большого театра или второй сцены Мариинки. В Минкульт наведались всего лишь в рамках дела о деньгах, выделенных на реставрацию ротонды Гостиного двора в Ярославле. По версии следствия, на ротонду дали 23 млн. руб., реально потратили 10 миллионов. Получается – пропало больше половины бюджета.

Профессионалов масштабы не удивляют. Слишком много в последнее время заводят уголовных дел, показывающих тотальный разгул воровства. Ловят часто – от мала до велика. Начнём с малого. В крохотных региональных музеях миллионов не наворуешь. Обычно схема одинаковая – почти по Гоголю. В доме-музее Лобачевского в Чувашии вписали в зарплатные ведомости несколько мёртвых душ. По подсчётам следователей, за счёт фиктивного трудоустройства из бюджета учреждения уплыло 25 тыс. рублей.

Такое же низовое воровство обнаружилось в одном из сельских домов культуры в Омской области. Директор, Лидия Альт, незаконно премировала себя на 70 тыс. рублей. В июле 2012 г. аналогичную сумму украли из бюджета Историко-мемориального музея им. А.В. Журавского в Республике Коми. На этот раз отличился бухгалтер, растративший 70 тыс. руб. из кассы музея.

Следующий по масштабам случай приключился в Волгоградском молодёжном театре. Схема схожая, но сумма куда внушительнее. В мае 2012 г. под уголовное дело попал худрук Алексей Серов. Как утверждают следователи, за два года он незаконно навыписывал себе премий на 620 тыс. рублей.

Это молодёжная лига. В серьёзном драматическом театре – замахнулись сразу на миллион. Такой капитал прилип к рукам руководства при ремонте московского Драмтеатра им. Станиславского. Речь не о разворовывании средств на белила и краски – действовали хитрее. По версии следователей, подрядчик, ремонтировавший фасад театра, решил вывесить на нём рекламу. Деньги за неё перечислили на счета двух фирм. Тех, на которые указала директор театра Дайнора Шпокайте. После чего миллион растворился в воздухе.

Вообще, директора театров – люди явно не промах. У криминалистов есть понятие «кукла». Но зачем подсовывать бумажные обманки, если можно отлично заработать, мошенничая на куклах настоящих. Взять уголовное дело Андрея Лукина, директора крупнейшего в мире Театра кукол им. Образцова. Следователи утверждают: через подставные фирмы он приобрёл реквизит на 19 млн. рублей. При этом реально товар закупил на 6,5 млн. руб. остальные деньги директор присвоил. Сейчас г-на Лукина судят, обвинение просит шесть лет.

С «кукольным делом» – рейтинг «культурного» воровства пересёк знаковую черту в 10 млн. рублей. Следующие по величине украденного – не актёры, а живописцы. Весной 2012 г. завели дело на руководителей Петербургской академии художеств. Поначалу их подозревали в краже 100 млн. руб., выделенных на реконструкцию здания академии. Схема типичная – завышение стоимости работ. Впрочем, на суде ущерб скостили до 19 млн. рублей. Для злого дела хватило и этого – реставрация почти сорвана.

Театры и художественные студии отметились – пора вступить музыкантам. На сей раз они выступают в роли пострадавших. В июне 2012 г. Следственный комитет арестовал трёх высокопоставленных функционеров правительства Кабардино-Балкарии. Они продали здание филармонии в Нальчике, артистов выставили на улицу. Но судят не за это, а за продажу недвижимости по заниженной цене. Дом примерной стоимостью 20 млн. руб. ушёл местной предпринимательнице за 1 млн. рублей.

Из курьёзных случаев стоит отметить неудачное выступление на околокультурной ниве представителей военного ведомства. Начальник 199-го отдела капстроительства Минобороны Сергей Бусов курировал реконструкцию Кронштадтского Морского собора. Следствие подозревает его в вымогательстве у фирмы-подрядчика. Компания провела в соборе электрику, денег не получила. Но вскоре поступило неформальное предложение: управление оплатит работы за откат в 1,7 млн. рублей.

Все эти дела – урожай, который суды собрали только за последние несколько месяцев. Поскольку по-настоящему масштабных строительных проектов в это время не было, больше чем на 19 млн. руб. не наловили. Но можно не сомневаться – впереди новые культурные рекорды.

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