Александр Домогаров по уши влюбился в Ирину Алферову

Президент Гильдии художников кино Бо­рис Бланк закончил работу над картиной по мотивам пьесы Максима Горького «Старик». В Тонстудии киноконцерна «Мосфильм» озвучивается первая часть трилогии с условным названием «Грех».

Основой для второй части трилогии станут «Зыковы», а источником сценария для еще одного фильма послужит пьеса «На дне».

Действие картины «Грех» разворачивается в 1905 г. Преуспевающий заводчик Мастаков (актер Александр Домогаров) влюблен в Софью Марковну, вдову полковника (Ирина Алферова). И она ему отвечает взаимностью.

Замысел нового фильма Борис Бланк вынашивал давно. И картину он снял за 31 день! Съемки проходили в Доме­музее Горького, у Тимирязевской академии и даже на территории Бадаевского пивзавода, где до сих пор сохранились уникальнейшие постройки конца XIX века.

Кинокритики уже подметили: сюжет картины очень современный. Беглый каторжник скрывается под маской нувориша, успешного заводчика. И вдруг выясняется, что живет он чужой, украденной жизнью.

В фильме помимо блистательной Ирины Алферовой и не менее блистательного Александ­ра Домогарова заняты замечательные актеры: в роли Старика снялся советник по культуре посольства Литовской Республики в Москве Юозас Будрайтис, Александр ПанкратовЧерный играет Харитонова, а Мария Аронова – Захаровну.