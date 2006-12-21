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Любовь и медведи, вернувшие жизнь

№ 33(33) от 21.12.2006 [ «Аргументы Недели » ]

Как все началось

...Они встретились уже взрослыми людьми, с разными профессиями, с разными судьбами. Виктор - цирковой артист, бывший акробат, получивший в свое время серьезную травму. Приговор врачей - забыть о манеже, а он буквально из ничего создал номер с дрессированными медведями. Ольга работала в отделе культуры при ЦСКА и составляла программы для праздников в честь «звездных» спортсменов. У каждого шла обычная, нормальная жизнь. Но однажды Ольга появилась в цирке на Вернадского, чтобы пригласить для участия в очередной программе дрессировщика с медведями.

«Это была любовь с первого взгляда, как удар молнии, - говорит Ольга. - Описать это чувство невозможно. Как будто очень сильная волна бьет в солнечное сплетение и начинает бродить по всему твоему существу, разнося все привычные мысли и чувства». «Когда я увидел Ольгу, - рассказывает Виктор, - у меня в голове пронеслась мысль - это моя жена. И мне захотелось очень хорошо выступить, чтобы ей понравиться».

Буквально спустя несколько месяцев жизнь обоих круто изменилась. Ольга ушла из ЦСКА и начала работать в цирке, а у Виктора появилась жена и помощница.

Первые испытания

Свою новую жизнь Ольга начала с самой грязной работы - стала служащей при медведях. Приходя рано утром, надевала рабочую одежду, готовила еду, убирала клетки. Очень осторожно пробовала подходить к животным. Потихоньку стала помогать Вите в номере. Выходила на манеж как ассистентка - убрать реквизит, вывести и потом увести медведя. Довольно долго она не соглашалась выйти в артистическом костюме, сама себе казалась неуклюжей и угловатой. Но в то же время занималась танцем, балетом и спустя пять лет вышла как настоящая артистка. Конечно, отношения с медведями не обошлись без первого «поцелуя». Медведица Белка перед выходом на манеж как-то раз прикусила руку, оставив на память шрам. Но настоящее «крещение» произошло позже, когда на репетиции, отрабатывая вальс, Ольга чуть ослабила бдительность. Медведица махнула лапой, попала по лицу, и левый глаз оказался разорван. Ольгу срочно отправили в микрохирургию. В больнице сказали: «Анестезию сделать не сможем, слишком близко нерв, придется потерпеть». Терпела полтора часа. А Виктор в это время, сидя около операционной, страшно переживал за жену и думал о том, что она никогда больше не подойдет к медведям. Было это в 1996 году.

Над пропастью

Год назад на гастролях в Ижевске Ольга неожиданно почувствовала сильную боль в животе. Не придав этому особого значения, продолжала работать по два-три представления в день. Но боль не отпускала, и пришлось быстро ехать в Москву, где ей и сделали срочную операцию. О том, что удалена опухоль, она узнала сразу, а вот о том, что еще семью метастазами поражена печень, сказали только Виктору. У нее было ощущение, что самое страшное уже позади, а он в это время метался в поисках врачей, больниц, денег. Те, кто видел его в эти дни, с трудом узнавали в нем привычного, улыбчивого человека. Его лицо буквально почернело.

 «Я только заметила, что муж и дочь слишком уж нервничают, и однажды, когда Виктора не было дома, разыскала вторую выписку, где и был написан настоящий приговор, - говорит Ольга. - Конечно, стало очень страшно. Тому, кто не пережил этого диагноза, трудно представить, какие чувства испытывает человек, узнав, что ему осталось жить полгода».

С этого момента началась их общая борьба за жизнь. Они приняли решение лечиться в Германии. Усиленная химио­терапия тяжело отражалась на само­чув­ст­вии, и Виктор поселился с Ольгой в одной палате. Врачи разрешили сдвинуть кровати, чтобы она все время чувствовала его тепло. Ольга изо всех сил старалась не показывать своего отчаяния, а Виктору стоило огромного труда скрывать свое. «Для меня в этот момент вся жизнь как будто рухнула. Мы с Ольгой настолько связаны, что представить себя без нее я уже не могу», - говорит он.

В какой-то момент врачи сообщили, что процесс приостановлен и можно готовиться к следующей операции. Кстати, роковые полгода к тому времени уже миновали.

Когда все осталось позади, они вернулись в Москву и... сразу начали репетировать, чтобы выступить в новой программе Цирка Никулина на Цветном бульваре. «В самые тяжелые минуты я вспоминала своих медведей, и мысль о том, что будет с ними, если меня не станет, действовала как электрошок, - рассказывает Ольга. - Я понимала, что кого-то надо будет отдать на списание, что они окажутся в зоопарке или в зооцирке... Нет, это было невозможно представить! Наверное, это стало одним из самых сильных стимулов, чтобы побороть болезнь».

И снова на манеж!

2 ноября этого года впервые после болезни Ольга вышла на манеж. В этот вечер в зале, наверное, не было ни одного незанятого метра - почти все сотрудники пришли, чтобы посмотреть выступление. Все прошло, как всегда. С отлично отработанными трюками, с аплодисментами, с цветами.

- А можно ли было так быстро выходить работать? Может быть, нужно было как следует отдохнуть?

- Когда мы уезжали, мой хирург произнес очень важную фразу: «Оля, не бойтесь жить». А для меня основная жизнь - это манеж. Вот я и стараюсь.

- Кстати, а почему у вас один мобильный телефон на двоих?

- А мы практически никогда не расстаемся.

Приемные родители

Медведей для цирка не заказывают и не покупают. Их привозят охотники. Звонят, например, и говорят: «Есть тут у нас медвежата, может, возьмете?» Часто медвежата остаются одни после того, как охотники подстреливают их мать. Иногда медведица сама убегает от своих детей.

Первое время Кудрявцевы держат маленьких медвежат в квартире. Они спят в детском манеже, их кормят семь раз в день, меняют пеленки. Ночью медвежата плачут, и Ольга встает к ним, чтобы успокоить. Иногда сама ложится рядом и спит с ними до утра. Когда они подрастают и начинают ходить (да-да, именно ходить на двух лапах), с ними начинают заниматься.

Перед отъездом из Германии врачи сказали еще одно: «Победить болезнь помогли три вещи - Ольгина сила воли, искусство хирурга и Господь Бог». Но они забыли добавить - «любовь и поддержка мужа». Может быть, потому, что Ольгу и Виктора действительно трудно представить раздельно, их так и воспринимают - как одно целое.

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