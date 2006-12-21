Удивительная битва

Это еще не знаменитая «Война и мир» Льва Толстого, как известно, изданная в Америке в виде карманной книжки-­справочника, но уже шаг в сторону от фундаментального и всестороннего осмысления. Таким проектом стал запущенный в новом сезоне на ТВ Центре беспримерный документально-анимационный цикл «Битва за Москву».

С сентября по 5 декабря 65 мини­-серий рассказали нам всю историю первого этапа войны – от разработки плана «Барбаросса» до начала контрнаступления советских войск под Москвой!

Авторы сериала утверждают, что в 4 минуты – столько длится каждая серия – вложено очень объемное содержание. Скорее, в эти скупые минуты вложены новый формат и технологии, и в этом цикл действительно не имеет аналогов на телевидении. Анимация, хоть и не замысловатая, зато трехмерная, и очень удачно дополняет редкие кадры хроники.

При просмотре «Битвы за Москву», если выключить звук, возникнет ощущение, что это не про жуткие события 1941 года, а какая-то замысловатая компьютерная игра. С другой стороны, опытные популяризаторы истории оценили этот прием ТВ Центра на «пять». А какими еще средствами можно достучаться до сознания нового поколения, с головой погрязшего в компьютерных стрелялках и прочем Интернете? А тут тебе и ход основных операций, и детально воспроизведенные образцы боевой техники и вооружения обеих сторон, и стратегические принципы ведения боевых действий…

Старшее поколение тоже удивленно разглядывало «Битву под Москвой» – сколько жили, такого не видели! В общем, идею, особенно для нашего сплошь развлекательного ТВ, следует признать полезной, несмотря на некоторый нарочитый примитивизм картинки и фактические ошибки (а чего удивляться – текст, очевидно, писали на основе «советской» истории). Роль 20­-й армии и лично генерала Власова, ставшего впоследствии предателем, по-прежнему замалчивается. Серии выходили четырежды в день, перед выпусками программы «События», и имели один из самых высоких рейтингов среди всех программ телеканала.

Зритель у нас всегда очень благодарно относится к появлению на ТВ новых форматов – будь то реалити-шоу, ситком или вот теперь исторический рисованный сериал. Говорят, что на телекомпанию, как в старые добрые времена, обрушился шквал звонков и писем от зрителей из Москвы и регионов, от… многих школ с вопросом – как приобрести сериал?