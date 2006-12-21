Домашний журналист Наталья Мальцева не может сделать ремонт

- Ваша конкурентка по ТЭФИ Саша Вертинская предполагала, что именно вашей передаче достанется статуэтка, и очень удивилась, когда жюри проголосовало за «Пока все дома»...

- Сколько лет существует «Квартирный вопрос» - столько раз НТВ номинировало нас на ТЭФИ. Поначалу мы надеялись, волновались, а потом перестали воспринимать все это всерьез. В этом году я даже не пошла на церемонию награждения, подумала: «Все это пустое!» Правила у ТЭФИ все время меняются, критерии размыты, произошла девальвация этой неплохой изначально идеи. ТЭФИ надо либо закрыть, либо определиться с форматом и не изменять ему потом.

- Вы можете назвать себя карьеристкой?

- Да, я карьеристка. Я всег­да много работала, и для меня всегда это было важно. Правда, есть в этом слове «карь­еристка» негативный оттенок. Мол, такая женщина ради карьеры готова перейти границы. Но мне никогда ничего такого не приходилось совершать.

- Вы попали на ТВ на первом курсе университета. Как вам удалось устроиться сразу в «ВИД» к Владу Листьеву?

- Попасть на ТВ в то время было несложно. Многое тогда только начиналось... Я пошла на собеседование и буквально через несколько дней начала работать.

- До этого вы три года отучились на историческом факультете Ярославского университета, а потом все бросили и поступили на журфак МГУ. С чего бы вдруг?

- Желание работать на ТВ возникло у меня в 9-м классе. Я мечтала быть телеведущей ток-шоу. Но в Ярославле не было журфака, и я поступила на исторический. История мне очень нравилась, но желание заниматься тележурналистикой пересилило, и я поехала поступать в МГУ.

- Когда вы наконец стали телеведущей, о чем вы подумали?

- Сначала я сделала «Растительную жизнь» с Пашей Лобковым. Мне очень нравился проект и сама идея - делать телевидение про жизнь и для жизни. Но моей целью был проект о доме и интерьере. Поэтому когда руководство одобрило эти идеи и утвердило меня на роль ведущей - я очень обрадовалась. И конечно, вспомнила о детской мечте. (Смеется.)

- Ваша детская мечта воплощается в реальность уже более 5 лет. Психологи говорят, что каждые пять лет человек должен менять сферу деятельности. Как у вас с этим?

- У меня нет усталости. Пока рейтинги хорошие, люди смотрят, мы стараемся.

- Но вам бы хотелось еще чем-то заняться?

- Возможно, чем-то менее публичным. Мой муж занимается мебельным производством. Если что - я с удовольствием посмотрю в эту сторону.

- Потенциал мужа вы как-то используете в своей передаче?

- Пока мы не пересекались. Борис не заинтересован что-то рекламировать в нашей передаче.

- «Квартирный вопрос» - это един­ст­венное, чем вы занимаетесь?

- У меня еще семья есть. (Смеется.)

- Сколько времени отнимает передача?

- «Квартирный вопрос» - это трудоемкий процесс. Каждую неделю съемки, часто ездим в командировки, снимаем зарубежные интерьеры. Дел хватает.

- Как-то прямо на съемках вы потеряли сознание и с переутомлением попали в больницу...

- Я не теряла сознание, я просто заболела. Мы вместе с режиссером Романом Куль­ковым снимали тогда сразу два проекта: «Квартирный вопрос» и «Дети напрокат». И оба заболели от перенапряжения и переутомления. Потом «Детей напрокат» приостановили, и мы вернулись в свой обычный график.

- У вас имидж специалиста по ремонту. Для вас это плюс или минус?

- Я больше разбираюсь в декоре. Но ко мне так часто обращались как к специалисту по ремонту, что я с этим уже смирилась.

- Когда вы заходите в чужую квартиру, то сразу понимаете, хорошо она отремонтирована или плохо?

- Я моментально составляю свое мнение о квартире. Это уже на автомате. Профессия накладывает свой отпечаток.

- А к себе в дом знакомых приглашаете?

- Нет, не часто. Я люблю встречаться вне дома. Приглашаю только родст­венников, близких друзей. Настоящих друзей у меня не много. Вот Роман Кульков - один из них.

- Что Роман говорит о вашей квартире?

- Он все время ее критикует. Тем более что она не доделана. А так посмотреть пока особенно не на что. Декор как был в «предварительном» состоянии, так и остался. Сначала я переживала по этому поводу, а потом расслабилась и решила, что сколько времени это займет - столько и займет.

- Что вам осталось доделать в квартире?

- В одних комнатах нет света, в других - правильных светильников (висят временные варианты), еще не развешены картины, не все, что надо, обрамлено, да и мебель не всю привезли...

- Ваш муж Борис смотрит на это со стороны?

- Он взвалил наш затянувшийся ремонт на свои плечи. Борис в отличие от меня жест­че подходит и к задачам, и ко времени, только благодаря ему у нас что-то движется.