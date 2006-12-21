Театральные монстры станут дружить
№ 33(33) от 21.12.2006 [«Аргументы Недели », Сергей Сыч ]
Этот беспрецедентный шаг в истории двух театров уникален еще и потому, что кроме обменных гастролей всех творческих коллективов театров (опера, балет, хор), предполагаются взаимные стажировки певцов и артистов балета, выступления солистов театров в дружественных труппах. Столь радостное событие омрачила скандальная выходка тенора Роберто Аланьи во время премьеры дзеффиреллевской «Аиды» в Ла Скала, сбежавшего со сцены во время первого действия. Миланская публика не простила ему обвинений в некомпетентности, высказанных накануне в одном из интервью, освистав все первое действие спектакля. Заканчивать представление пришлось дублеру Антонелло Паломби в джинсах и майке, не успевшему даже надеть театральный костюм. Поэтому московское подписание протокола о сотрудничестве обошлось без артистического директора Ла Скала Стефана Лисснера, пытавшегося уладить скандальную ситуацию в Милане. Как точно подметил руководитель Большого театра России Анатолий Иксанов: «Аланьи приходят и уходят, а Ла Скала остается...»
В рамках подписанного протокола в мае 2007 года балет Большого в Милане представит свои свежие спектакли - «Дочь фараона» и «Светлый ручей» на русско-итальянском фестивале. История Большого театра за этот год пополнилась еще одним знаменательным событием - у театра впервые за всю историю появился генеральный спонсор - швейцарский банк Кредит Свис, что позволит продолжать творческие эксперименты, которые, возможно, станут частью русско-итальянской программы. Если не затянется реконструкция, в октябре 2008 года планируется открыть историческую сцену Большого. Именно миланскому хору и оркестру Ла Скала оказана честь выступить с программой произведений Стравинского и «Реквиемом» Верди. И это только первые шаги сотрудничества двух театральных исполинов.
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