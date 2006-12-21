Театральные монстры станут дружить

Этот беспрецедентный шаг в истории двух театров уникален еще и потому, что кроме обменных гастролей всех творческих коллективов театров (опера, балет, хор), предполагаются взаимные стажировки певцов и артистов балета, выступления солистов театров в дружественных труппах. Столь радостное событие омрачила скандальная выходка тенора Роберто Аланьи во время премьеры дзеффиреллевской «Аиды» в Ла Скала, сбежавшего со сцены во время первого дей­ствия. Миланская публика не простила ему обвинений в некомпетентности, высказанных накануне в одном из интервью, освистав все первое действие спектакля. Заканчивать представление пришлось дублеру Антонелло Паломби в джинсах и майке, не успевшему даже надеть театральный костюм. Поэтому московское подписание протокола о сотрудничестве обошлось без артистического директора Ла Скала Стефана Лисснера, пытавшегося уладить скандальную ситуацию в Милане. Как точно подметил руководитель Большого театра России Анатолий Иксанов: «Аланьи приходят и уходят, а Ла Скала остается...»

В рамках подписанного протокола в мае 2007 года балет Большого в Милане представит свои свежие спектакли - «Дочь фараона» и «Светлый ручей» на русско-итальянском фестивале. История Большого театра за этот год пополнилась еще одним знаменательным событием - у театра впервые за всю историю появился генеральный спонсор - швейцарский банк Кредит Свис, что позволит продолжать творческие эксперименты, которые, возможно, станут частью рус­ско-италь­янской программы. Если не затянется реконструкция, в октябре 2008 года планируется открыть историческую сцену Большого. Именно миланскому хору и оркестру Ла Скала оказана честь выступить с программой произведений Стравинского и «Реквиемом» Верди. И это только первые шаги сотрудничества двух театральных исполинов.