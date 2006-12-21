Наедине с телефоном

Почему выбор постановщиков пал именно на это произведение? Дело в том, что недавно в четвертый раз состоялось присуждение всероссийской премии за достижения в области драматургии «Действующие лица».

Соучредителями ежегодного конкурса, призванного помочь молодым драматургам, поощрить начинающих авторов, стали столичный театр «Школа современной пьесы» и «Радио России». Отбор лучших произведений осуществляло солидное жюри, куда входили известные драматурги, театральные критики, режиссеры и актеры. В нынешнем году жюри возглавила замечательная актриса Чулпан Хаматова.

Это начинание не может не радовать поклонников аудиоискусства. Ведь многие люди, особенно те, кто принадлежит к старшему поколению, буквально воспитывались на радиоспектаклях. Традиции были заложены еще в довоенные годы, когда в радиостудиях работали гениальный Мейерхольд и Василий Качалов, Ольга Книппер-Чехова и Эраст Гарин. Позднее в радиотеатре блистали Иннокентий Смоктуновский и Михаил Ульянов, Сергей Юрский и Николай Караченцов. В радиорежиссуру пришли Алексей Баталов и Савва Кулиш, Анатолий Эфрос и Андрей Тарковский. Рампа у микрофона слышала самые яркие произведения отечественной и зарубежной литературы, заставляя слушателей плакать и смеяться, прикасаясь к сокровищнице мировой культуры. В 90-е годы прошлого века радиотеатру пришлось непросто. Михаил Ульянов и его коллеги по актерскому цеху сетовали на нищету драматургического материала, на отсутствие средств для радиопостановок. Теперь положение, к счастью, меняется.

В первый раз премия «Действующие лица» была присуждена в 2003 году пьесе Елены Исаевой «Про мою маму и про меня». Надо заметить, что на международном конкурсе радиодрамы в Берлине поставленный «Радио России» этот спектакль занял третье место!

- Валентин Азерников известен своими киносценариями, - рассказывает редактор Ольга Хмелева, - по которым были сняты многие широкоизвестные ленты. Огромным успехом пользовалась картина «По семейным обстоятельствам», реплики из которой стали расхожими шутками. Так что победа его на конкурсе не случайна. Валентин Захарович очень хотел, чтобы моноспектакль исполнил Игорь Костолевский. Актер прочитал эту пьесу еще до того, как она завоевала призовое место. И она ему понравилась: он увидел там широкое поле деятельности для драматического актера.

Пока, разумеется, рано подводить итоги работы драматурга, режиссера и артиста, предстоит еще записывать и «сводить» музыку и шумы. Спектакль записывается в новой студии Дома звукозаписи на Малой Никитской, оснащенной по последнему слову техники. Премьера после новогодних праздников, причем сразу в двух эфирах - «Радио России» и радио «Культура».