Легко на сердце от Харатьяна

- Как-то ты легко перешел на возрастные роли? Все был юношей, юношей и вдруг – отец, солидный человек.
– Я не могу сказать, что легко. Все-таки у меня был период безвременья, и он совпал с безвременьем в кино. Сейчас же идет явная динамика развития кинематографа, и есть очень большая потребность в актерах. И я нахожусь, наверное, в том возрасте, в том статусе, при тех возможностях, которые совпали с новыми ролями и героями.
– В этом году 30 лет фильму «Розыгрыш» Владимира Меньшова, где ты сыграл свою первую роль.
– Да, 30 лет моего присутствия в кинематографе. На фестивале в Выборге мы отмечали этот юбилей и так растрогались, что был полный зал людей, которые пришли по билетам. Вышла наша съемочная группа: Меньшов был, Дуся Германова, я, Гарри Бардин… Люди встали и аплодировали минут пять стоя. Хотя сейчас вроде школа другая, учителя другие. Но что-то настоящее в этом фильме было, что цепляет до сих пор.
– В театре ты сейчас что-то играешь?
– Играю пастуха Костю – роль Утесова! – в мюзикле «Веселые ребята» по мотивам фильма Александрова. Ирина Апексимова – продюсер, и это серьезная постановка – дорогие декорации, костюмы, хорошая музыка, занято 35 человек, то есть – не антрепризная поделка, а большой серьезный спектакль, настоящий мюзикл. Мы его, к сожалению, не часто играем, он очень сложный и тяжелый на подъем.
– Что самое трудное в профессии актера?
– Актеру кино прежде всего нужно набраться терпения, приготовиться к тому, что ты будешь очень долго ждать, и еще в этом ожидании не растерять нужного состояния, не забыть текста, вообще быть в форме. Потому что снимаются секунды. А ожидание бывает часами, если не днями. Нет ни одной профессии, где столько нужно ждать, ну, может быть, только водитель такси. Стоит и ждет клиентов, и то там какое-то разнообразие есть. А тут просто какое-то мучительное и нудное ожидание.
– Ты много можешь своего привнести в роль, сымпровизировать?
– Ну изменять текст классического произведения – это просто кощунство, а если мы говорим о каких-то бытовых произведениях, современных – то импровизация может возникнуть. Нужно себя очень хорошо чувствовать, ощутить свободу в своих состояниях, и когда ты полностью погружаешься – то начинаешь купаться уже в роли. Когда играл Подушкина в сериале «Букет прекрасных дам» по романам Донцовой, много импровизировал.
– Как можно из такого, казалось бы, несерьезного персонажа сделать настоящего запоминающегося героя, такого чудного, обаятельного – в чем секрет?
– Я тебе про Ивана Подушкина так скажу. Во-первых, Подушкин – это же первый мужчина Донцовой, практически Харатьян – первый мужчина Донцовой, потому что у нее все герои были женщины – везде и всегда. А во-вторых, он таким написан. У него есть некая харизма, мужская и человеческая, он немножко не от мира сего, немножко несовременный по своим поступкам, по взаимоотношениям с миром и с людьми. Не случайно и название «Иван Подушкин – джентльмен сыска». Он реально джентльмен, как будто из XIX века. И это заложено генами, природой, воспитанием. Это, конечно, не в контексте со временем, потому что он излишне порядочен, романтичен, идеалист, он очень чист душою. Донцову, как ни странно, заметь, любят все поколения, но смотрят дети. Очень многое просто совпало (нескромные вещи тебе говорю) по психотипу, по некоторому обаянию, которое существует, по имиджу, опять же романтическому и не слишком распространенному, – я имею в виду вообще весь опыт моей кинематографической жизни. Мне это было легко делать, потому что это моя природа.
Я абсолютный Подушкин.
– Ты снялся в сериале «Мальчишник». Как ты относишься к морали на телевидении вообще и к юмору «ниже пояса»?
– Дааа… И на старуху бывает проруха. Позор. Сплошной обман просто. Такая была идея интересная, и так ее извратили и опошлили… безвкусие, дурновкусие. Очень неприятные ощущения у меня остались от участия в этом и от самого фильма. Я был уверен, что его никто никогда не купит и нигде не покажет, а на РЕН ТВ вообще с ума сошли…
– Год у тебя знаменательный – вот и Харатьян-младший дебютировал в кино. Твой сын сыграл у Рязанова молодого Андерсена.
– У него там маленькая роль, я-то сам не видел, это жена Марина с ним ездила. Но там несколько сцен с текстом. Есть в этом какой-то знак, по-моему: в детстве сыграть одного из любимейших детских сказочников.
Рязанов сказал, что очень все достойно, я ему, честно говоря, верю. Ванька у нас парень такой органичный, есть в кого, гены все-таки. Но мы не хотим специально акцентировать его внимание на актерской деятельности – будет и будет, а уж там как Бог решит.