Легко на сердце от Харатьяна

- Как-то ты легко перешел на возрастные роли? Все был юношей, юношей и вдруг – отец, солидный человек.

– Я не могу сказать, что легко. Все-таки у меня был период безвременья, и он совпал с безвременьем в кино. Сейчас же идет явная динамика развития кинематографа, и есть очень большая потребность в актерах. И я нахожусь, наверное, в том возрасте, в том статусе, при тех возможностях, которые совпали с новыми ролями и героями.

– В этом году 30 лет фильму «Розыг­рыш» Владимира Меньшова, где ты сыграл свою первую роль.

– Да, 30 лет моего присутствия в кинематографе. На фестивале в Выборге мы отмечали этот юбилей и так растрогались, что был полный зал людей, которые пришли по билетам. Вышла наша съемочная группа: Меньшов был, Дуся Германова, я, Гарри Бардин… Люди встали и аплодировали минут пять стоя. Хотя сейчас вроде школа другая, учителя другие. Но что-то настоящее в этом фильме было, что цепляет до сих пор.

– В театре ты сейчас что-то играешь?

– Играю пастуха Костю – роль Уте­сова! – в мюзикле «Веселые ребята» по мотивам фильма Александрова. Ирина Апексимова – продюсер, и это серьезная постановка – дорогие декорации, костюмы, хорошая музыка, занято 35 человек, то есть – не антрепризная поделка, а большой серьезный спектакль, настоящий мюзикл. Мы его, к сожалению, не часто играем, он очень сложный и тяжелый на подъем.

– Что самое трудное в профессии актера?

– Актеру кино прежде всего нужно набраться терпения, приготовиться к тому, что ты будешь очень долго ждать, и еще в этом ожидании не растерять нужного состояния, не забыть текста, вообще быть в форме. Потому что снимаются секунды. А ожидание бывает часами, если не днями. Нет ни одной профессии, где столько нужно ждать, ну, может быть, только водитель такси. Стоит и ждет клиентов, и то там какое-то разнообразие есть. А тут просто какое-то мучительное и нудное ожидание.