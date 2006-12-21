Балабанов снял настоящий фильм ужасов

Слухи о беспреце­дентной жесткости филь­ма стали окружать «Груз­-200» уже на стадии сценария, который написал сам режиссер. От съемок в картине отказались известнейшие актеры, глубоко уважающие Балабанова, – Евгений Миронов, Сергей Маковецкий. Что же такого страшного в новой картине талантливого человека, из которого, как говорят в народе, «неизвестно, какое копыто вылезет»?

Копыто вылезло нешуточное. После нежной грустной мелодрамы «Мне не больно» Балабанов снимает настоящий фильм ужасов. Да не игрушечно-декоративных, с морями липовой крови и разрисованными личиками кинозвезд, чтоб пощекотать нервы сытых обывателей и их скучающих деток. Как известно, наши ужасы – в самой действительности. О действительности и ведется речь в новом фильме Балабанова. О действительности, в которой человеческая жизнь не стоит ничего, и даже героев, погибших по заданию Родины, привозят в цинковых гробах под кодовым названием «груз-­200».

Действие картины происходит в 1984 году, на пике расцвета советского маразма. Случай сводит в далекой провинции, на диком хуторе, где живет полубезумный хозяин, промышляя торговлей спиртом, разных людей – преподавателя научного атеизма из Ленинграда, взбалмошную дочь местного секретаря райкома, самонадеянного паренька в майке с надписью «СССР», работящего пожилого вьетнамца... Их судьбами распорядится бледнолицый маньяк-садист, оборотень – капитан милиции Журов. Как именно – это уж вы посмотрите сами. Тонкий ручеек ледяного ужаса постепенно превращается в могучую реку – так распорядился яростный и бескомпромиссный талант режиссера. В зловещей панораме сумасшедшей жизни, где произошла полная обесценка человека, конечно, есть правда. Правда и то, что это не вся правда о нашей жизни, а только ее больной и воспаленный краешек. Но – у кого что болит, тот о том и говорит…