Балабанов снял настоящий фильм ужасов

Слухи о беспрецедентной жесткости фильма стали окружать «Груз-200» уже на стадии сценария, который написал сам режиссер. От съемок в картине отказались известнейшие актеры, глубоко уважающие Балабанова, – Евгений Миронов, Сергей Маковецкий. Что же такого страшного в новой картине талантливого человека, из которого, как говорят в народе, «неизвестно, какое копыто вылезет»?
Копыто вылезло нешуточное. После нежной грустной мелодрамы «Мне не больно» Балабанов снимает настоящий фильм ужасов. Да не игрушечно-декоративных, с морями липовой крови и разрисованными личиками кинозвезд, чтоб пощекотать нервы сытых обывателей и их скучающих деток. Как известно, наши ужасы – в самой действительности. О действительности и ведется речь в новом фильме Балабанова. О действительности, в которой человеческая жизнь не стоит ничего, и даже героев, погибших по заданию Родины, привозят в цинковых гробах под кодовым названием «груз-200».
Действие картины происходит в 1984 году, на пике расцвета советского маразма. Случай сводит в далекой провинции, на диком хуторе, где живет полубезумный хозяин, промышляя торговлей спиртом, разных людей – преподавателя научного атеизма из Ленинграда, взбалмошную дочь местного секретаря райкома, самонадеянного паренька в майке с надписью «СССР», работящего пожилого вьетнамца... Их судьбами распорядится бледнолицый маньяк-садист, оборотень – капитан милиции Журов. Как именно – это уж вы посмотрите сами. Тонкий ручеек ледяного ужаса постепенно превращается в могучую реку – так распорядился яростный и бескомпромиссный талант режиссера. В зловещей панораме сумасшедшей жизни, где произошла полная обесценка человека, конечно, есть правда. Правда и то, что это не вся правда о нашей жизни, а только ее больной и воспаленный краешек. Но – у кого что болит, тот о том и говорит…
И вот что приходит на ум после «Груза-200». Только что на экраны вышел и шлепнулся, разумеется, широко разрекламированный «первый отечественный фильм ужасов» под оригинальным названием «Ведьма». (Это, кажется, десятый наш фильм ужасов, который торжественно провозглашен «первым».) Бессмысленность затеи очевидна. Даже не в том беда, что мы в этом виде истребления времени – в жанре «фильма ужасов» – отстали от первопроходцев не надолго, а навсегда. А в том беда, что наши доморощенные искусственные ужасы, как бы ловко они ни были сняты, нам самим не нужны абсолютно. Русский способ отыскивания ужаса в самой жизни гораздо эффективнее и органичней нашим художникам. Новая картина дикого и могучего Алексея Балабанова, без всякого сомнения, вызовет самые яростные споры, – вплоть до полного неприятия. Но с тем, что кошмар реальности им не придуман, не сочинен, а увиден, выявлен и преувеличен художественно, не поспоришь. Очень интересно, как сложится дальнейшая судьба этого провокационного фильма.