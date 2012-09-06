Музыка, которую слышит душа

Эта встреча проходила в рамках Пятого Международного творческого фестиваля «Шаг навстречу» детей с ограниченными возможностями. В концертном зале Мариинского театра состоялась встреча маэстро Валерия Гергиева и британской перкуссионистки Эвелин Гленни со зрителями, организованная Балтийским информационным агентством.

Предварил встречу концерт, в ходе которого симфонический оркестр Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева аккомпанировал Эвелин Гленни, исполнявшей произведения композиторов Европы, а также музыку знаменитого балета Игоря Стравинского «Петрушка».

По словам Валерии Соколовой, художественного руководителя фестиваля «Шаг навстречу», в зале присутствовали 300 детей с ограниченными возможностями из 60 регионов России. Концерт имел огромный успех не только потому, что госпожа Гленни (ныне Дама-Командор Ордена Британской империи) является виртуозом перкуссии, известным во всем мире, но и потому, что, с детства начав терять слух, она проявила завидное упорство при получении музыкального образования. Закончив Лондонскую Королевскую академию музыки при 90% утере слуха и став композитором и великолепным музыкантом, она является для людей с ограниченными возможностями примером, подтверждающим, что слышать музыку можно не только с помощью органа слуха, а всем своим существом.

Вопросы взрослых гостей фестиваля «Шаг навстречу» и детей, которые несмотря ни на что решили посвятить свою жизнь музыке, касались того, как много занималась в детстве госпожа Гленни, почему она выбрала перкуссию, предпочитает ли она работать с нотами или заучивать музыкальные произведения для концертного исполнения. Директор армавирской музыкальной школы для детей с частичной и полной потерей зрения напомнила Эвелин Гленни о ее совместном выступлении в Московской консерватории несколько лет назад с юным жителем Армавира Олегом Аккуратовым, инвалидом по зрению. Гленни очень тепло отозвалась об Олеге и приветствовала идею возможных выступлений с другими талантливыми детьми из этой школы. А маэстро Гергиев, оркестр под управлением которого будет гастролировать осенью в Краснодаре, высказал предположение о возможном совместном выступлении на одной сцене с одаренным слепым юношей. В завершение беседы зрители преподнесли Эвелин Гленни и Валерию Гергиеву свои рисунки, а юные гости из Осетии, малой родины маэстро Гергиева, исполнили танцевальный номер и зажигательное соло на барабанах.