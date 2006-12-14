Снегурочка свиней не боится

Ведущая Первого канала Лариса Вер­бицкая снялась в новогодних заставках родного канала в роли Снегурочки. Своим Дедом Морозом она считает Игоря Кириллова. Он сделал ей главный подарок в жизни - принял когда-то в дикторы главного канала страны. Много лет назад ей сообщили, что она, ведущая новостей молдавского телевидения, принята в дикторский отдел (ЦТ!), и посоветовали ехать в Москву, уладив дела. Сроку дали три месяца, но она приехала через пять (!). Завидев Вербицкую, Кириллов сказал, что, увы, место занято. На лице будущей Снегурочки Первого канала, видимо, отразилось такое, что Игорь Леонидович поспешил добавить: «Я пошутил». Наступающий год Свиньи она не считает таким уж неблагозвучным для женского уха, мало того, ждет его с нетерпением, ведь Новый - это год, в который она родилась! «Я не боюсь свиней, которых мне будут подкладывать», - говорит Вербицкая.