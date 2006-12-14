Легенду продали за полмиллиона

Знаменитый Лон­донский аукционный дом Сhristie's в начале декабря провел аукцион, на котором распродавались вещи из фильмов. Одним из самых дорогих лотов стало легендарное маленькое черное платье, в котором Одри Хепберн снималась в культовой картине «Завтрак у Тиффани». Это платье сшил специально для нее Юбер Живанши. После «Завтрака у Тиффани» Одри Хепберн превратилась из маленькой худенькой начинающей актрисы в мировую звезду, а платье от Живанши стало одной из икон моды. Теперь легенда перешла в собственность анонимного покупателя, который вел торги по телефону и согласился заплатить за него 410 тысяч фунтов (почти в шесть раз больше стартовой цены). Остальные лоты оценили гораздо дешевле: пистолет из первой серии фильмов про Джеймса Бонда потянул на 54 тыс. фунтов, а джемпер с оленями, в котором красовался Колин Фирт в «Дневниках Бриджит Джонс», - всего 1 тыс. 80 фунтов.