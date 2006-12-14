Личное время

Владимир ­Ананич - руководитель кана­ла «Ностальгия» (НТВ+) - в очередной раз пострадал от автоугонщиков. Дело в том, что Владимир очень любит машины марки «ауди». К сожалению, воры любят их тоже. Недавно Ананич, как утверждают злые языки, лишился четвертой (!) такой машины. Причем на этот раз он не успел даже застраховать ее.

Юлия Меньшова снимается в телесериале «Все смешалось в доме» и воспитывает сына Анд­рея и дочку Тасю. Даже сейчас, когда у Юли очень много работы, она встает в 7 утра, чтобы проводить сына в школу, приготовить ему завтрак. У нее есть пунктик: она считает, что дети должны видеть... как мама стоит у плиты, чтобы у них перед глазами была «правильная» картинка: «вот мама, она пришла с сумками из магазина, встала у плиты, приготовила...»

Сергей Шнуров разочаровался в «американской мечте» после посещения Нью-Йорка, где снималась очередная серия программы «Шнур вокруг света». Это произошло после того, как он мыл посуду в китайском ресторане, раздавал обеды бездомным и наблюдал на Брайтон-Бич за бытом наших бывших соотечественников.