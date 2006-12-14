Оксана Федорова отдала лицо

Теперь красота первой русской «Мисс Вселенной» перешла во владение косметической фирмы Max Factor. Впервые в почти столетней истории этой марки его лицом стала россиянка. Прежде подобной чести удостаивались лишь голливудские звезды - Элизабет Тейлор, Марлен Дитрих, Мэрилин Монро. «Max Factor всегда ассоциировался с Голливудом и его гламурным миром. Но в ХХI веке гламур переместился из Голливуда в Россию, - говорит Хуанхосе Дюран, директор фирмы по Восточной Европе. - В России красоту ценят больше, чем в других государствах. И нам захотелось найти русскую девушку с восхитительными глазами, которая смогла бы показать миру этот магический русский взгляд». Были проведены опросы тысяч русских женщин - их попросили назвать тот идеал, на который они хотели бы быть похожими. Исследования показали, что идеальная красавица - та, которая много работает, самостоятельно выстраивая свою карьеру, но при этом работа не мешает ей оставаться красивой. В результате большинство опрошенных назвали одно имя - Оксана Федорова. Старший лейтенант милиции, она впервые отобрала корону первой красавицы Вселенной у латиноамериканок и девушек из Азии и доказала, что в жизни всегда остается место для сказки.