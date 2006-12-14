Непредсказуемая стихия

Иван Усачев в новом году по воскресеньям в 13.20 больше не будет выходить на канале НТВ в роли ведущего «Стихии». Решение закрыть программу стало неожиданным для поклонников единственной на телевидении специализированной передачи о погоде. Обычные сводки с метео­фронтов, конечно, хороши, но всегда интересно узнать природу происхождения тех или иных катаклизмов, их причины и последствия. Решение руководства НТВ для главного «очевидца» страны стало таким же неожиданным, как и нынешняя погода. Иван успокаивает себя тем, что телесмотрение в последние годы уменьшается, что зритель смотрит всего 20 (!) процентов из того, что ему показывают, и что место телевидения постепенно занимает Интернет. Чтобы больше не зависеть от капризов теленачальства, Иван завел собст­венный телевизионный сайт, куда каждый может выложить свое видео: www.ochevidets.ru.