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Басков тут, Басков там

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Алеся ВЕРБЕНИНА ]

Басков тут, Басков там
Он может спародировать и себя, и других

- Николай, вы поете, ведете телепроект, снимаетесь в рекламе... Что еще планируется в ближайшем будущем?

- Да уж. (Смеется.) Этот процесс мне и самому трудно отследить. Вот накануне праздников мы записали новый рождественский дуэт с Таисией Повалий «Снегом белым». Это очень праздничная и волшебная песня. Кстати, недавно мы получили уже второй «Золотой граммофон» за песню «Ты далеко».

- Вы - эстрадный певец или все-таки оперный?

- Я в первую очередь артист. Эстрадный или оперный - это неважно. Каждая песня или оперная ария - это маска, которую я на себя надеваю.

- Тридцать лет - серьезный рубеж в жизни. Как вы оцениваете собственные достижения? Может, появилась новая цель?

- Вы знаете, я никогда ничего не оцениваю. И стараюсь не оглядываться назад. Просто стараюсь жить так, чтобы была возможность спокойно спать и меньше реагировать на житейскую суету. Я хочу любить и дарить людям радость.

 - Как долго вы планируете выступать на сцене? Что собираетесь делать потом?

- Вечно! Сцена - неважно, оперная или эстрадная - это моя жизнь. И если я покину эстраду... В общем, не дай бог, чтобы это случилось. Никогда не уйду, даже не надейтесь. Буду до смерти стоять! Если не смогу стоять, буду сидеть, а не смогу сидеть, буду лежать.

- Есть ли у вас в планах работа в кино?

- Честно говоря, я давно мечтаю о кино. У меня даже есть интересные сценарии фильмов, в которых я бы с удовольствием снялся. Кино мне очень близко. Я считаю, что это самый реалистичный вид искусства. Потому что больше всего выразительных средств именно в кино. Музыка - это только звук, живопись - только картинка, литература - только слова. А кино - это все сразу.

Театр близок к кино, но там совершенно особое сценическое время, далекое от реальности.

- Сегодня очень модно «модернизировать» все старое, в том числе и классику - спектакли, стихи, фильмы. Правильно ли, когда у героев Пушкина в разговоре проскакивает жаргон?

- В мире современных технологий все возможно. Просто мы можем что-то делать с оглядкой на классические образцы, а можем - с оглядкой на современность. Все ведь помнят голливудскую версию «Ромео и Джульетты», где Джульетта застрелилась из пистолета. И что? Все плакали точно так же, как и над оригиналом, хоть многие и пугали тем, что Шекспир в гробу перевернулся. Ведь суть от этого не меняется, согласитесь? А то, что меняются внешние условия и герои приближаются к современным реалиям, это, наверное, хорошо. Потому что очень много людей сейчас с трудом способны воспринимать классику. Это такая адаптация, мне кажется. Для того, чтобы нести искусство в массы.

- Вы часто ходите в театр? На каком спектакле и когда были в последний раз?

- Стараюсь делать это регулярно. Последний раз был на премьере «Евгения Онегина» в Большом. Очень понравилось.

- Какую книгу недавно дочитали?

- Энн Кенделл «Инки. Быт, религия, культура». Очень люблю исторические и культурологические книги. Философские и психологически тонкие произведения. Видимо, подсознательно думаю о создании своего музыкального шоу, а в этих вещах черпаю свое вдохновение.

- А книги «модных» авторов читаете?

- Я вообще читаю по зову сердца. Поэтому размениваться на книжную моду и подпиаренные вещи нет времени. Хотя люблю читать Александру Маринину. У нее очень интересные сюжеты, тонко подмечены психология людей и их поступки.

- Вы говорили, что любите книги про культуру, религию. А сами религиозный человек?

- Я православный и в храм хожу довольно часто. Очень люблю бывать в храмах других вероисповеданий. Мне очень нравится архитектура, например, англиканских церквей. Но я подхожу к этому с чисто эстетической, исторической, научной точек зрения. Православный же храм для меня - святыня, а не красивый образец архитектуры.

- Артисты народ очень суеверный...

- Стараюсь не забивать себе голову всякими бабушкиными сказками. Ведь все приметы придуманы человеком. Если кто-то, выйдя из дома, увидит черную кошку, испугается и подумает: «Что-то плохое со мной приключится», - то действительно плохое случится, потому что человек сам себя на это настроил.

- У вас есть хобби?

- Собираю фотографии известных оперных певцов с их автографами. А еще коллекционирую спичечные коробки из отелей, где я был.

- Готовить умеете?

- Умею и очень люблю. Но происходит это нечасто. И слава богу, потому что мое любимое блюдо - жареная картошка с грибами, а это не самая полезная и низкокалорийная еда. Еще очень люблю сырники, которые готовит моя жена. Мы их оба очень любим.

- Николай, а чем сегодня занимается ваша супруга?

- Светлана воспитывает нашего сына. Стала дипломированным юристом. А еще открыла свое агентство, которое занимается пиаром и рекламой.

- Как малыш? Есть ли у него дет­ское прозвище?

- Брониславу скоро год. Дома мы ласково называем его Броник.

- Скажи, а почему у Бронислава двойная фамилия - Басков-Шпигель?

- Точно такая же фамилия у его мамы. Просто папа Светы мечтал о сыне, так как фамилия на дочери заканчивается, и попросил, чтобы фамилия внука была двойная. Мы возражать не стали.

- Говорили, что крестной малыша станет Монтсеррат Кабалье. Она была в России, и, насколько я знаю, вы этим не воспользовались. Передумали?

- Монтсеррат, к сожалению, не будет крестной. Вопрос «совместимости» религий я так и не решил. Она -
католичка. А мой Бронислав будет православным.

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