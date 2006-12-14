А на Родине героя забыли?

Владимир Конкин

- Павка Корчагин в Китае - национальный герой. Книга «Как закалялась сталь» классика советской литературы Николая Островского выдержала в Поднебесной несколько переизданий огромным тиражом. Она занимает второе место и соревнуется по популярности среди населения только с произведениями Великого кормчего. Для сравнения: книга Мао печатается тиражом в три миллиарда экземпляров, а «Как закалялась сталь» - полтора миллиарда. И все это благодаря китайскому телевидению. Популярность Владимира Конкина - Павки Корчагина - после показа фильма просто огромна. Когда в 2004 году в Китае отмечали 100-летие Островского, самого Конкина принимали там, как легендарную личность и героя революции. Произведение Островского есть в учебной программе на филфаках Пекинского и Шанхайского университетов.