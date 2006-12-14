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ТВЦ: Борьба со скелетами продолжается

№ 32(32) от 14.12.2006 [«Аргументы Недели », Подготовил Сергей БЕЗНОГОВ ]

Cменить вывеску

Проще всего оказалось «сменить вывеску». Работа эта практически техническая. Достаточно найти хорошую дизайн-студию, выложить круглую сумму, и результат чаще всего гарантирован. В случае с ТВЦ так и вышло. Эта бесподобная нахальная «Ц» в половину экрана, новая упаковка новостей - такая, что даже несколько старомодные ведущие канала на ее фоне уже не похожи на себя прежних (оказалось, что и на ТВ Центр умеют делать новости), здесь же удачные проморолики, дизайн некоторых студий... В общем, Евразийская Гильдия телевизионных дизайнеров и промоутеров на конкурсе «Облик телеканала-2006» уже воздала ТВ Центр по заслугам. Все довольны, и зрители тоже - они наконец могут идентифицировать главный московский канал уже по внешнему облику. Пусть не до конца, но он все же сделал огромный шаг в сторону от своего прежнего «префектурного» уровня в подаче и оформлении.

Взяться за содержание

За внешней, вдруг ставшей яркой оберткой было важно сменить содержание, иначе получилась бы профанация. Сменили: творческая модернизация коснулась таких фирменных программ, как «Времечко», «Петровка, 38», «Улица твоей судьбы» и др. Пенсионеры-завсегдатаи сначала немного расстроились, но теперь и они согласны: программы, особенно «Времечко», стали более захватывающими и привлекательными.

На ТВ Центр заговорили со зрителем более доходчивым языком - это тоже дорогого стоит. В студиях часто происходит очень живое и даже на повышенных тонах общение - все это очень в русле современных отечественных ТВ-тенденций. Всем хочется, как у Малахова и Соловьева, - чтобы с шумом, с криком, с апломбом. Не у всех получается. На ТВ Центр в частности и в стране вообще явно образовался дефицит харизматических ведущих (пускай даже с отрицательной, как у Соловьева, харизмой).

Опять же соревноваться в финансировании с «Первым» невозможно. Дыры в бюджете ТВ Центр видно невооруженным глазом - они вылезают в декорациях, в ненасыщенности дейст­вия и даже в качестве текстов, произносимых с экрана. Такая программа, как «Ключевой момент», временами смотрится пародией на «Жди меня» из-за чрезмерного актерства ведущей. Впрочем, определенный зритель все, что происходит в программе Ольги Кабо, воспринимает на ура. Вопрос только в том, должна ли телекомпания ориентироваться на этого «определенного» зрителя. Год назад ТВ Центр балансировал в районе 6-го места среди всех каналов, принимаемых в Москве, а в этом году, считайте, что благодаря ребрендингу, занимает твердое пятое место после «Первого», «России», НТВ и СТС. Чтобы расти дальше, нужно составлять настоящую конкуренцию НТВ и СТС. Особенно у последних ТВ Центр мог бы основательно «пощипать» аудиторию, но для этого опять же нужно расстаться со всеми «скелетами в шкафу», иначе нынешний рост доли ТВ Центр по Москве на 10, а по России - на 20 процентов так и останется потолком.

Сказать свое слово

Причем «скелеты» здесь - это вовсе не старые, заслуженные программы, вроде карауловского «Момента истины» и пушковского «Постскриптума». Главные скелеты - это странное «пенсионерское» проклятие и провинцианализм, которые, по иронии судьбы, долгие годы отравляли атмосферу главного московского канала и от которых только минувшей осенью стали активно избавляться. Необходимо поправить и «сериальные» дела канала.

«Золотая теща» и «Городской романс» для бывшего ТВЦ - это, конечно, прорыв, но на фоне отечественных достижений сериальной индустрии, мягко говоря, не выделяются.

Пока далеко не все пенсионеры отправились развлекаться на СТС и смотреть развеселые ток-шоу на «Первом», не все юноши и девушки подсели на «Дом-2» ТНТ и криминал НТВ, поэтому у ТВЦ есть хороший шанс развить успех и сказать свое слово в телеэфире.

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