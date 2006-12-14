Ангелы справедливости: новое падение

В основе сериала, который задумал ныне покойный продюсер Александр Капица, лежало два импульса: всеобщая удрученность бедностью, уродством и криминализацией нашей жизни - и мечта о порядке и справедливости. Так что в «Улицах ...» крепко соединились житейская правда и сказка. Житейская правда была и в сюжетах, и в обстановке, и в персонажах. Бедный, замызганный город, где, кажется, никогда не бывает солнца, простецкие кафе с кошмарной пищей, коммуналки, бомжи всех сортов. Ужасно и красочно пьющие жители - бесконечные «бывшие люди» с обидой на судьбу, злобные корыстолюбцы... А сказкой были - герои.

Собственно говоря, команда телевизионных «Ментов» была командой ангелов. Пять ангелов справедливости - Ларин, Дукалис, Волков, Абдулова, Соловец (основной состав, Казанова скоро улетел, недолго был и Соратник) - под водительством архангела Мухомора. У героев не наблюдалось никаких человеческих недостатков, а единственная их слабость - к спиртному - была совершенно извинительна: столько работать! Чистые, самоотверженные, нежно любящие друг друга, ангелы были абсолютно чужды этой земле. Деньги - вздор, над их отсутствием они только посмеивались. Любовь? Хорошо бы, но никак - и все разнообразные земные партнеры, которых подсовывали ангелам сценаристы, таяли на глазах бесследно. Ангелы были усталые, но спокойные и всегда готовые к труду.

Эти ангелы справедливости, слегка замаскированные под людей, упали на грешную землю в роковой час и утолили русскую жажду порядка и правды идеальным способом - в эфире. Психологическая польза населению от них была, думаю, огромная. Но с реальными работниками правоохранительных органов у них было столько же общего, сколько у балетной туфельки с гусеницей танка...

И вот - «Улицы разбитых фонарей-7». Где же наши ангелы? Улетели. Ни Му­хомора, ни Ларина, ни - страшно вымолвить! - Дукалиса (а именно этот персонаж в исполнении Сергея Селина придавал какую-то вкусную перчинку всей команде). Остались только Соловец и Волков (ждут эвакуации?). Конечно, вроде бы есть и новые герои в убойном отделе, и вроде бы неплохие актеры их играют, и сценаристы стараются, заверчивая сюжетные линии по новому, более лихому и голливудистому стандарту, но нет, увольте - не то, не то!

Надо заметить, вовсе не обязательно продолжение старого сериала - это плохо. Например, «Каменская» только выиграла от смены режиссера - фильм стал куда более достоверным и близким автору, а Каменская - Елена Яковлева - перестала казаться моделью, только что покинувшей парикмахерское кресло.

Но из «Ментов» что-то ушло совсем, будто сам воздух изменился. Нет этой живой, размягчающей, добродушной атмосферы. Что-то резкое, деловое, механическое проступило в старом сериале. Нет, пусть уж лучше мы будем с беглой и ласковой улыбкой вспоминать, как к нам когда-то спустились «ангелы справедливости»... Чем с печальным вздохом наблюдать их новое, совсем уж неловкое и неинтересное падение!