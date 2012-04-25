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Не даёшь деньги – не спрашивай

№ 16(308) от 26.04.2012 [«Аргументы Недели », подготовил Александр МАЛЮГИН-ГАВРИЛОВ ]

Не даёшь деньги – не спрашивай

32-летний актёр, продюсер и телеведущий Владимир ЗЕЛЕНСКИЙ живёт в Киеве. С 1999 по 2003 год он выступал с командой «95-й квартал» в Высшей лиге КВН. В России стал особенно популярен после выхода двух серий романтической комедии «Любовь в большом городе». Затем у Владимира было ещё несколько главных и очень заметных ролей в таких картинах, как «Служебный роман. Наше время», «Ржевский против Наполеона», «Байки Митяя» и др.

- Владимир, многие российские звёзды участвуют или даже ведут различные украинские передачи. Они говорят, что телевидение у наших соседей свободнее, интереснее, креативнее. Так на самом деле или это очередной миф?

– На мой взгляд, в Украине действительно более свободное телевидение. Россия – огромная страна, управляется жёстко, бюрократия во всех областях. Украина – более анархическая, думаю, и телевидение отсюда такое же. На украинском ТВ дают возможность рискнуть, попробовать что-то новое, и, конечно же, такой шанс привлекает любого творческого человека. Там телевидение – это бизнес людей, которые являются хозяевами канала. Никто и ничто государством не дотируется, потому и сложность контроля. И действительно, если ты не даёшь деньги, то почему спрашиваешь? Вот и весь секрет свободы украинского телевидения. А дальше всё очень просто. Есть рекламодатели, они размещают свою рекламу, платят деньги. Из этих средств формируется бюджет и создаётся новый продукт.

– В кино вы постоянно работаете с Марюсом Вайсбергом, снявшим «Любовь в большом городе», «Ржевского» и др. Расскажите о ваших новых совместных планах. Появится ли, например, фильм «Любовь в большом городе – 3»?

– Сразу скажу, «Любовь-3» в наших планах есть, сценарий пишется. Одновременно развиваем ещё несколько проектов. Мы решили не торопиться. Будем снимать, как только появится материал, которым мы сами будем довольны. Слава богу, мы сделали пару успешных фильмов, и у нас есть время. Мои личные кинопланы действительно связаны с Марюсом Вайсбергом, я ни в чьих других фильмах не снимаюсь, даже не обсуждаю это. Вот Первый канал звал сыграть Мишку Япончика – я отказался. Как и от главной роли в фильме «Беременный», доставшейся в итоге Дмитрию Дюжеву. И в киноальманахе «Мамы», который недавно вышел в прокат, предлагали и роль, и режиссуру одной из новелл. Но не срослось. Недавно было предложение сняться вместе с Сергеем Светлаковым и Верой Брежневой в фильме «Джунгли», тоже отказался. Зато снялся в романтической комедии «8 первых свиданий». С Оксаной Акиньшиной играем главные роли.

– Одна из последних ваших совместных с Вайсбергом работ – комедия «Ржевский против Наполеона» – вышла в 3D-формате. Вы довольны?

– Это вообще первый российский фильм, который был полностью снят на 3D-оборудовании. Уникальный фильм. Но с ним нужно… переспать. Сразу его не поймёшь, а по истечении определённого времени всё придёт.

– Чтобы в гротескной комедии сыграть столь масштабную личность, как Наполеон, нужно досконально изучать биографию героя, знать подробности его жизни, деяний?

– Чувствую иронию в вашем вопросе…Между прочим, я много читал о Наполеоне, я вообще люблю историческую литературу. Но это комедия – лёгкая, яркая, и мы, конечно, дали волю своей фантазии. Задумка Марюса: сделать Наполеона человеком не книжным, а обычным, ранимым, где-то даже романтиком. Надеюсь, никто не решил, что мы глумимся над историей, над великими персонажами и событиями. Я бы хотел, чтобы все мы были свободными людьми. Мы никого не заталкиваем силой смотреть подобные комедии. Нравятся вам серьёзные исторические фильмы и книги – прекрасно. Нам они, кстати, тоже нравятся. И то, что наш фильм вышел спустя ровно 200 лет после войны 1812 года, – чистое совпадение. Картина задумывалась ещё несколько лет назад, без всякой юбилейной исторической привязки. А тем, кто считает, что наш юмор ниже плинтуса, хочу напомнить, что примерно те же слова говорили современники и про комедии Гайдая.

– Владимир, во многих проектах вы являетесь ещё и продюсером. Например, спродюсировали замечательный сериал «Сваты». Скажите, вы позволяете себе активно вмешиваться в творческий процесс?

– Вы знаете, я стараюсь быть человеком, который не мешает созданию фильма. Хорошее кино рождается там, где продюсеры, сценаристы и режиссёры – одна команда и все дополняют друг друга. Хотя, чтобы этот большой оркестр талантливо зазвучал, нужен дирижёр, его нужно отдельно выделить. И отдельно стоит всё-таки режиссёр, который все эти блюда подаёт к столу зрителя. А атмосфера у нас на съёмочной площадке – весёлая, лёгкая. Мы действительно одна команда, и мы очень дружим. Это здорово помогает в создании фильма. И вот так мы шутим, дружим, а в какой-то момент Марюс Вайсберг успевает нажать красную кнопку «запись», и в итоге получается классное кино!

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