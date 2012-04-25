Оскар для «Трансформеров»

Сколько людей и зверей может уместиться в салоне кроссовера Hyundai ix35? Ответ на этот вопрос в течение двух недель искали слушатели «Авторадио», участвовавшие в экстремальном шоу по мотивам русской народной сказки «Теремок». Команда, сумевшая разместить больше всех участников в белом внедорожнике, припаркованном у студии «Авторадио», уехала на нём домой.

Перед началом акции главный редактор «Книги рекордов России» Алексей Свистунов рассказал, что количество людей в автомобиле часто становится предметом для занесения в его «Книгу рекордов».

– Например, в отечественном автомобиле ВАЗ-2110 уместилось 13 человек, при этом на нём ездили, поднимались на эстакаду, разворачивались, – рассказал Алексей в эфире «Авторадио». – В модели ВАЗ-2111 поместились уже 17 человек. На мотоцикл «Урал» с коляской забрались и удерживались во время движения 11 человек. Уникальность акции «Теремок» в том, что помимо людей в автомобиле находятся животные!

По правилам суперигры участники могли брать с собой в машину любых животных.

– У кого на что фантазии хватит – ограничений нет, – смеётся Михаил Брагин, ведущий утреннего шоу «Мурзилки Live». – Кто-то, может быть, разводит домашних тараканов, у кого-то дома живёт крокодил или гадюка – прекрасно! Главное, чтобы зверь был представлен в одном экземпляре.

За время проведения шоу ведущие утреннего эфира насмотрелись на разных диковинных зверей. Кто только не побывал в студии: мадагаскарский таракан по кличке Степан, ёж-альбинос Колючий, латиноамериканский грызун дегу по кличке Король. Был даже паук-птицеед.

– Никогда не думал, что с утра пораньше придётся работать рядом со змеёй, тараканом и пауком, – признался Брагин. – Вот такой у нас получился «Теремок»!

– Для меня самым экстремальным моментом шоу стало появление в студии паука-птицееда, – говорит Татьяна Гордеева. – Притом таких размеров и такой мохнатости паука я видела вблизи впервые!

Но больше всего экзотических животных принесла команда «Трансформеры» во главе с капитаном Даниилом Бачуриным.

– «Трансформеры» – потому что будем складываться, потом раскладываться, потом опять складываться, чтобы поместиться в «Хёндай», – пояснил капитан.

Благодаря Даниилу в студии «Авторадио» побывал южноамериканский енот Максим, названный так в честь певицы. Енот очень чистоплотный – постоянно ухаживает за своим мехом, и очень любопытный – если оказывается в квартире на свободе, заглядывает во все шкафы и ящики. Карликовая обезьянка породы игрунка и даже настоящий кайман по кличке Наташа. А мини-пиг Оскар – карликовый поросёнок – даже дал «интервью» в эфире «Авторадио»: так хрюкал в микрофон, что у ведущих и слушателей заложило уши. Почти все животные живут дома у Даниила и его брата. Присматривает за этим домашним зоопарком французский бульдог-нянька по кличке Пума, который умеет плавать и лазать по деревьям!

«Трансформеры» установили один из рекордов шоу: уместили в салоне 51 пассажира, из которых животных оказалось даже больше, чем людей!

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