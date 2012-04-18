Любить меня меньше не стали

В издательстве «Аргументы недели» готовится к выходу второй том книги Ларисы Максимовой «Детский лепет» – сборник интервью с детьми известных родителей. Сегодня беседа с Валентиной Кизяковой (8 лет).

Мы встретились в большом торговом центре подмосковного города Реутова, куда Валентину привёл папа – известный телеведущий, автор программы «Пока все дома» Тимур Кизяков. Жена Тимура и соведущая Лена Кизякова недавно родила третьего ребёнка – сына Тимура.

- Как ты отнеслась к появлению брата?

– Если честно, то сначала боялась, что меня будут теперь меньше любить. Но вот прошла неделя, с тех пор как он родился, и, слава богу, ничего не изменилось. Любят. Хотя уроки теперь приходится делать самой. У мамы времени на меня не хватает. Она вообще ничего не успевает, мы даже по магазинам сами ходим.

– И что вы сегодня купили?

– Что-то рыболовное для папы… Я вообще-то пришла в автоматы поиграть.

– По магазинам не любишь ходить?

– Не, не люблю. Ну можно иногда купить что-нибудь для дома – коробочки, например, чтобы хранить салаты и кости для Грома…

– А Гром – это кто?

– Собака наша.

– А зачем ей салаты?

– Это нам салаты, а Грому – кости. В разных коробочках. Папа вообще-то очень любит, когда всё по коробочкам лежит. Все вещи. Считает, что в доме должен быть порядок.

– Но разве дело только в коробочках?

– Не только. Но коробочки очень помогают. Ничего нигде не валяется. Не пылится. И не портится. Мы с мамой считаем, что папа правильно делает.

– А вы с мамой и сестрой тоже аккуратные?

– Нет, мы с мамой совсем неаккуратные. Лена – ещё ничего, а мы с мамой всё разбрасываем.

– А ты любишь наряжаться?

– Платьев у меня уже, наверное, тыща! Зачем ещё? А вот, например, наряд для танцев мне очень даже нужен, потому что скоро конкурс. Я вообще считаю, что лучше купить одну нужную вещь, чем сто бесполезных. Правда, же?

– У меня не всегда получается.

– У меня, если честно, тоже. Но папа это как-то умеет.

– А что же ты тогда любишь?

– Я люблю танцевать, играть в шахматы и рисовать.

– А какой танец – любимый?

– Латино мне нравится.

– А почему?

– Он быстрый такой, и там нужно ноги поднимать. А ноги поднимать у меня очень хорошо получается

– Хочешь стать актрисой? Или балериной?

– Нет. Стать я хочу ветеринаром, чтобы лечить животных.

– А танцы тогда зачем?

– Ни за чем. Просто если человек умеет танцевать, то у него всегда хорошее настроение. А ветеринару тоже нужно, чтобы у него было хорошее настроение. Правда?

– Вот это абсолютно верно! Ты, наверное, очень любишь зверей. У тебя их много?

– У меня две черепашки. Попугай. Это мои личные. Ещё есть общие: собака большая и три канарейки.

– А за своими ты как ухаживаешь?

– Я кормлю попугая. Это, между прочим, очень сложно, потому что он еду кидает из кормушки в воду. И остаётся без воды. Приходится следить за этим. Менять воду. Ну, черепашки – это вообще просто. Им только воду и еду надо давать. Я ещё Грома дрессирую.

– Как?

– Я кладу перед ним кости и говорю: «Нельзя»!

– А почему «нельзя»?

– Потому, что соседи могут подбросить ему отраву, а так он будет знать, что от чужих брать ничего нельзя. Пока я ему не скажу «можно». Правильно?

– В общем-то правильно, но почему ты так плохо про соседей думаешь?

– Ну, люди разные бывают… Я не конкретно наших соседей имею в виду, а просто чтобы он не подбирал ничего на улице.

– А чего ты ещё боишься?

– Раньше я боялась спать одна в комнате, а теперь у меня есть попугайчик. Если я его научу говорить, то с ним вообще можно будет беседовать по ночам.

– Кем работают твои папа и мама?

– Папа – журналист. А мама усыновляет детей-сирот. Ну не сама усыновляет, а показывает по телевизору детей, чтобы их брали взрослые в свои семьи. А папа в это время разговаривает с разными хорошими людьми по телевизору.

– А ты с кем-то из детей, которых усыновляют, подружилась?

– Нет, потому что их в основном усыновляют, пока они совсем маленькие. Ой, меня одна история просто потрясла!

– Расскажешь?

– Представляете, одна девушка забеременела, но у неё не было мужа. И она оставила ребёнка в роддоме, потому что боялась, что её мама заругает. А потом она увидела своего ребёнка по телевизору и прибежала его забирать. Потому что ей стыдно стало! Представляете – она его восемь лет не видела, но когда увидела – сразу узнала!

– А твоя мама никого не хочет усыновить?

– Может быть, и хочет, но куда ещё? У неё есть я, моя сестра, мой папа, да ещё недавно брат родился… Хватит!

– А ты маме по дому помогаешь?

– Я умею готовить макароны, сосиски и пельмени. Я сосиски раньше больше всего любила, но недавно ими отравилась.

– Как же это получилось?

– Да мама нам дала их с папой в деревню, чтобы мы на костре пожарили. А мы сырыми съели. Папе хоть бы что, а я чуть не умерла. Ну это я, конечно, преувеличила, но было очень плохо…

– Что такое любовь?

– Я ещё не влюблялась по-настоящему. Поэтому я про любовь знаю только теоретически.

– Ну и что это такое чисто теоретически?

– Это вот как мама любит папу. А папа любит маму!