Книжное море на берегу Финского залива

В апреле на Санкт­-Петербургском международном книжном салоне любители книг встретятся с теми, без кого знакомство с книгой невозможно — с авторами и издателями. Но не менее важны и посредники между ними и читателями. Один из них, генеральный директор известной книжной сети «Буквоед» Денис Котов, ответил на вопросы нашего корреспондента.

— Денис Алексеевич, приближается открытие VII Санкт-­Петербургского международного книжного салона. Будете ли вы в нем участвовать?

— Да, конечно. Это главное книжное событие года будет проходить с 26 по 29 апреля в Санкт-­Петербурге, в выставочном комплексе «Ленэкспо».

— Для кого это очевидный праздник — для участников салона или для читателей?

— Для читателей, безусловно, будут созданы все условия, чтобы они ощущали праздничную атмосферу: встречи, общение, автографы известных и знаменитых… А для участников это работа: здесь каждый год проходит около 200 различных мероприятий, в которых принимают участие более 70 000 человек, и это не предел. Редкое время, когда можно увидеть такое количество обложек «лицом»: со всей страны приезжает огромное количество издательств, больших и маленьких. Даже я, книжник со стажем, всегда нахожу что купить, что посмотреть на этих выставках. Здесь всегда работают высококвалифицированные продавцы, ориентированные на помощь каждому члену семьи — и взрослому, и ребенку.

— Что дает «Буквоеду» участие в ежегодном книжном салоне?

— Мы, как лидер книжного рынка, понимаем, что, кроме нас, никто не воспитает интерес к чтению, никто не создаст поводов для медийного освещения книг, их авторов, проблем культуры чтения. Мы учимся подбирать партнеров и фокусировать внимание читателей и СМИ на книжной отрасли, ее проблемах, перспективах, новинках. Ведь даже петербургское медийное поле книжным не является, и хотя бы дважды в год — в сентябре (во время московской выставки) и в апреле во время книжного салона — в СМИ должен иметь место «громкий разговор» о чтении. Это, конечно, сразу не совершит крутого переворота от нечтения к чтению, но по принципу «вода камень точит» создаст для него опорные точки. Вот у наших конкурентов в борьбе за сознание людей есть на вооружении пивной фестиваль, на который собирается до 400 000 человек, а книжный салон пока собирает 70 000. Нездоровая пропорция, и мы должны ее изменить путем освещения всех интересных событий, проходящих в рамках салона.

— Какие же события нас ждут?

— Во второй раз пройдет писательский форум, на котором будут присутствовать неутомимая создательница детективов Татьяна Устинова, Януш Леон Вишневский, подаривший миру бестселлер «Одиночество в сети», прозаик и телеведущий Андрей Максимов, автор публицистических книг по новейшей истории Николай Стариков, несущая миссию пробуждения человечества Патриция Кори и другие известные персоны, которые будут доступны читателям. Но форум — это и деловое профессиональное мероприятие, задачей которого является продвижение наших авторов за рубежом, а также стимулирование профессионального роста наших прозаиков и поэтов. Ведь сегодня российских авторов, книги которых переведены на другие языки и продаются в западных магазинах, единицы. И раз в год у страны, представляющей русский язык, появляется возможность открыто обсудить и представить своих авторов, продвинуть их на другие рынки. Еще одна важная функция форума — помощь молодым авторам в поисках своего издателя. Этой проблемой, увы, не занимаются ни государство, ни рынок. И салон — та площадка, на которой можно получить консультации, представить книги, изданные за свой счет, пообщаться с издателями (в ходе салона работает совет редакторов), попытаться заинтересовать их в издании произведений. Информированность авторов находится на низком уровне, а литературных агентств, обеспечивающих, как на Западе, профессиональное взаимодействие авторов и издателей, у нас нет. Часто ко мне обращаются вполне состоятельные люди, способные напечатать тираж своих произведений за свой счет, но которые не знают, как попасть на рынок.

— Не хотите ли вы расширить свои функции за счет создания такого литературного агентства при «Буквоеде»?

— Мы еще много задач не решили в области книжной розницы. Справочным органом для писателей и читателей может стать Российский книжный союз, на котором сходятся все ключевые моменты и связи. Я, как председатель его Санкт­-Петербургского филиала, своими действиями всячески способствую расширению его функций, но в одночасье такие перемены не происходят. Только постоянное внимание к проблемам книги и книжного рынка способно совершить кардинальный переворот в сознании общества. Сегодня информирование людей о Между­народном экономическом форуме, что проводится в Санкт-­Петербурге, явно превышает таковое о Международном книжном салоне, который в реальности гораздо интереснее для жителей и города, и страны. Но, увы, пока в СМИ не выработаны привычка и ритм информирования об этом важнейшем событии. Если освещать салон надлежащим образом, то на этом фоне померкнет даже пивной фестиваль.