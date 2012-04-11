Его отец – успешный бизнесмен, проживающий в Австрии, а со стороны мамы актрисы Елены Бондарчук целая плеяда знаменитых кинородственников: дед – режиссёр Сергей Бондарчук, бабушка – актриса Ирина Скобцева, тётя – режиссёр Наталья Бондарчук, дядя – режиссёр Фёдор Бондарчук. Видимо поэтому, Константин КРЮКОВ привык заниматься сразу несколькими делами и везде достигал успеха. Общество Франца Кафки наградило его Золотой медалью за достижения в живописи, о ювелирной коллекции «Выбор» восторженно писали в прессе, а роль Джоконды в фильме «9 рота» принесла Константину всенародную известность.

- Костя, честно говоря, многие ждут выхода сериала «Второе восстание Спартака», где вы сыграли бывшего военного лётчика, который вместо награды получил тюремный срок...

– С дрожью в коленках жду показа материала. Очень хочется посмотреть, что из всего этого вышло. Надеюсь, что героической ролью мне удастся разбить амплуа молодого мажора, которое мне часто приписывают. Роли буквально похожи друг на друга. Дошло до того, что меня в трёх фильмах зовут Костя. (Смеётся.)

– А редким именем Спартак вы остались довольны?

– Ещё до начала съёмок я очень просил, чтобы моему герою поменяли имя. Согласитесь, Спартак Романович Котляревский звучит как-то странно для лётчика, воевавшего во время Второй мировой. Но потом в сюжет вписали небольшие витки, которые обосновали имя Спартака.

В итоге, именно имя помогает моему герою устроить восстание и как-то выжить во всём этом ужасе.

– Чем вам запомнились съёмки?

– Я очень боюсь высоты, а меня заставили карабкаться по карнизу на высоте пятиэтажного дома. Так я спасал товарища, который развлекался с женой нашего начальника. И с помощью торчащей из стены половинки кирпича надо было перелезть из одного окна в другое. Трюк снимали со всех сторон по несколько раз. Каждый раз приходилось заново преодолевать свой страх и изображать доблестного молодого воина.

– Вам удалось оправдать ожидания режиссёра Василия Пичула, который так настойчиво отстаивал вас перед продюсерами?

– Надеюсь. Но главный судья – зритель. А что он скажет – всегда большой вопрос. По поводу «9 роты» я часто слышал: «Наверное, после съёмок вы были рады, что всё так круто сделали?» А я помню, как у меня тряслось всё, что только могло трястись, перед премьерным показом для ветеранов афганской войны, про которых и снято кино. И так с каждым фильмом. Угадать оценку зрителя невозможно.

– Почему ваш дядя Фёдор Бондарчук вдруг решил вас снять в «9 роте?» Вы его попросили?

– Не просил. За одним семейным ужином мама сказала брату: «Может, Костю попробовать?» На что тот ответил: «Давай, почему бы и нет». Я очень любопытный человек, и мне было интересно. Приехал на «Мосфильм». Стоит какая-то тётенька с камерой, дяди Феди нет... Мне говорят: «Шкаф – это танк, ты сидишь здесь, вот твоя сумка и твой текст». Я сказал текст, посмотрел на танк. Через несколько дней улетел к отцу в Европу, удачно забыв о кинопробах. А затем мне позвонили в Чехию и сказали: «Послезавтра ты должен быть в Москве, потому что у тебя примерка и первый съёмочный день».

– Чтобы быть успешным актёром, необязательно заканчивать театральный?

– До «9 роты» я почитал классиков актёрского мастерства: Михаила Чехова, Константина Станиславского. Но одно дело изучать теорию и совсем другое – приехать на съёмочную площадку. В первый съёмочный день у меня случился шок. 150 человек, и все чем-то заняты. Я же элементарно не знал, как нужно себя вести и что делать, не знал, что такое граница кадра. Отбросив гордость, я стал всех обо всём спрашивать. Вёл себя как маленький ребёнок, который попал в новый взрослый мир. Спасибо всем огромное, что терпеливо всё мне объясняли.

– После героев и мажоров, кого бы вам теперь хотелось сыграть?

– Какого-нибудь отвратительного злодея. Злодеи бывают двух типов: обаятельные и те, которые ни у кого не вызывают положительных эмоций. Вот злодея второго типа мне бы и хотелось сыграть. В своё время фильм «Шайтан» с Венсаном Касселем произвёл на меня неизгладимое впечатление. Что он там с собой сделал!

– Бабушка, Ирина Скобцева, смотрит ваши фильмы?

– Смотрит, если это не превышает 12 серий. 128 серий, как это было у меня с Первым каналом, даже я сам не смог посмотреть. С бабушкой мы обычно разбираем профессиональные моменты. Она похвалила меня за «9 роту» и «Огуречную любовь».

– Помимо кино вы увлекаетесь живописью, но свои картины никому не продаёте. Лишь дарите избранным...

– Не продаю, потому что мне жалко расставаться с любимыми вещами. Давно собираюсь сделать выставку, но иду к этому с большой неохотой. На выставке нужно обязательно продавать. Мои картины есть и у отца, одну я подарил дяде. Правда, с условием, что смогу в любой момент забрать для выставки. Но Федя с пониманием к этому относится. Он очень много общается с современными художниками, которые периодически что-то забирают у него из своих полотен. Ещё я дарил свои картины людям, которые научили меня чему-нибудь интересному.