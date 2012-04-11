//НАШИ ПАРТНЕРЫ

наши партнеры

//новости партнеров

//новости 24СМИ

//Поп-новости

//Сад и огород

//Культура

Разбить амплуа молодого мажора

№ 14(306) от 12.04.2012 [«Аргументы Недели », подготовила Татьяна НИКИШИНА ]

Разбить амплуа молодого мажора

Его отец – успешный бизнесмен, проживающий в Австрии, а со стороны мамы актрисы Елены Бондарчук целая плеяда знаменитых кинородственников: дед – режиссёр Сергей Бондарчук, бабушка – актриса Ирина Скобцева, тётя – режиссёр Наталья Бондарчук, дядя – режиссёр Фёдор Бондарчук. Видимо поэтому, Константин КРЮКОВ привык заниматься сразу несколькими делами и везде достигал успеха. Общество Франца Кафки наградило его Золотой медалью за достижения в живописи, о ювелирной коллекции «Выбор» восторженно писали в прессе, а роль Джоконды в фильме «9 рота» принесла Константину всенародную известность.

- Костя, честно говоря, многие ждут выхода сериала «Второе восстание Спартака», где вы сыграли бывшего военного лётчика, который вместо награды получил тюремный срок...

С дрожью в коленках жду показа материала. Очень хочется посмотреть, что из всего этого вышло. Надеюсь, что героической ролью мне удастся разбить амплуа молодого мажора, которое мне часто приписывают. Роли буквально похожи друг на друга. Дошло до того, что меня в трёх фильмах зовут Костя. (Смеётся.)

– А редким именем Спартак вы остались довольны?

– Ещё до начала съёмок я очень просил, чтобы моему герою поменяли имя. Согласитесь, Спартак Романович Котляревский звучит как-то странно для лётчика, воевавшего во время Второй мировой. Но потом в сюжет вписали небольшие витки, которые обосновали имя Спартака.
В итоге, именно имя помогает моему герою устроить восстание и как-то выжить во всём этом ужасе.

– Чем вам запомнились съёмки?

Я очень боюсь высоты, а меня заставили карабкаться по карнизу на высоте пятиэтажного дома. Так я спасал товарища, который развлекался с женой нашего начальника. И с помощью торчащей из стены половинки кирпича надо было перелезть из одного окна в другое. Трюк снимали со всех сторон по несколько раз. Каждый раз приходилось заново преодолевать свой страх и изображать доблестного молодого воина.

– Вам удалось оправдать ожидания режиссёра Василия Пичула, который так настойчиво отстаивал вас перед продюсерами?

– Надеюсь. Но главный судья – зритель. А что он скажет – всегда большой вопрос. По поводу «9 роты» я часто слышал: «Наверное, после съёмок вы были рады, что всё так круто сделали?» А я помню, как у меня тряслось всё, что только могло трястись, перед премьерным показом для ветеранов афганской войны, про которых и снято кино. И так с каждым фильмом. Угадать оценку зрителя невозможно.

– Почему ваш дядя Фёдор Бондарчук вдруг решил вас снять в «9 роте?» Вы его попросили?

Не просил. За одним семейным ужином мама сказала брату: «Может, Костю попробовать?» На что тот ответил: «Давай, почему бы и нет». Я очень любопытный человек, и мне было интересно. Приехал на «Мосфильм». Стоит какая-то тётенька с камерой, дяди Феди нет... Мне говорят: «Шкаф – это танк, ты сидишь здесь, вот твоя сумка и твой текст». Я сказал текст, посмотрел на танк. Через несколько дней улетел к отцу в Европу, удачно забыв о кинопробах. А затем мне позвонили в Чехию и сказали: «Послезавтра ты должен быть в Москве, потому что у тебя примерка и первый съёмочный день».

Чтобы быть успешным актёром, необязательно заканчивать театральный?

– До «9 роты» я почитал классиков актёрского мастерства: Михаила Чехова, Константина Станиславского. Но одно дело изучать теорию и совсем другое – приехать на съёмочную площадку. В первый съёмочный день у меня случился шок. 150 человек, и все чем-то заняты. Я же элементарно не знал, как нужно себя вести и что делать, не знал, что такое граница кадра. Отбросив гордость, я стал всех обо всём спрашивать. Вёл себя как маленький ребёнок, который попал в новый взрослый мир. Спасибо всем огромное, что терпеливо всё мне объясняли.

– После героев и мажоров, кого бы вам теперь хотелось сыграть?

Какого-нибудь отвратительного злодея. Злодеи бывают двух типов: обаятельные и те, которые ни у кого не вызывают положительных эмоций. Вот злодея второго типа мне бы и хотелось сыграть. В своё время фильм «Шайтан» с Венсаном Касселем произвёл на меня неизгладимое впечатление. Что он там с собой сделал!

– Бабушка, Ирина Скобцева, смотрит ваши фильмы?

– Смотрит, если это не превышает 12 серий. 128 серий, как это было у меня с Первым каналом, даже я сам не смог посмотреть. С бабушкой мы обычно разбираем профессиональные моменты. Она похвалила меня за «9 роту» и «Огуречную любовь».

– Помимо кино вы увлекаетесь живописью, но свои картины никому не продаёте. Лишь дарите избранным...

Не продаю, потому что мне жалко расставаться с любимыми вещами. Давно собираюсь сделать выставку, но иду к этому с большой неохотой. На выставке нужно обязательно продавать. Мои картины есть и у отца, одну я подарил дяде. Правда, с условием, что смогу в любой момент забрать для выставки. Но Федя с пониманием к этому относится. Он очень много общается с современными художниками, которые периодически что-то забирают у него из своих полотен. Ещё я дарил свои картины людям, которые научили меня чему-нибудь интересному.

Понравилась публикация? Поддержите издание!

5 руб. [ Сказать спасибо ] 25 руб. [ Получить свежий номер на почту ] 490 руб. [ Получить годовую подписку ]

*Получай яркий, цветной оригинал газеты в формате PDF на свой электронный адрес

Оставайтесь с нами. Добавьте нас в "Мои источники" в Яндекс Новостях и Google News и мы позаботимся о том, чтобы вы читали только интересный и проверенный контент

Добавить в «Мои Источники» в Яндекс Новостях Добавить в «Мои Источники» в Google News

Обсудить наши публикации можно здесь:

//новости партнеров

?>

//Экономика

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Повышение МРОТ может привести к негативным последствиям, считает экономист

Экономист Никита Масленников отреагировал на заявление Минтруда о повышении размера минимального размера оплаты труда к 2020 году. По его словам, это может нести негативные последствия для россиян.

//В мире

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

ЕС продлил индивидуальные антироссийские санкции в отношении 170 граждан и 44 юридических лиц

Европейский союз продлил индивидуальные санкции в отношении России. Среди ограничений - заморозка активов и ограничения на поездки. Санкции введены в отношении 170 физических и 44 юридических лиц.

//Общество

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Москалькова объяснила, когда будет возможно сокращение рабочей недели

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова оценила предложение о введении четырёхдневной рабочей недели. По её словам, для начала следует провести специальные исследования.

//новости партнеров

//Экономика

Как изменится положение рубля осенью?

Как изменится положение рубля осенью?

Аналитик Александр Купцикевич рассказал, как поведёт себя российская валюта в начале осени и какие процессы на мировом финансовом рынке оказывают больше всего влияния на рубль.

//Политика

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

В МИД сообщили о риске возникновения ядерной войны

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил о растущем риске возникновения ядерной войны. По его словам, ситуация в сфере стратегической стабильности продолжает ухудшаться.

//Новости ADWILE

//Новости МирТесен

//Общество

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

Священник назвал сектантами отказавшихся от школьного молебна родителей

В Волгоградской области священник Александр Копейкин заявил, что родители, пожаловавшиеся на традиционный молебен в школе – сектанты. По его словам, молебен всё равно состоится.

//Здоровье

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Учёные: дневной сон уменьшает риск появления болезни сердца

Швейцарские учёные выявили связь между дневным сном и снижением риска болезни сердца. По их словам, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний стоит выделить на сон несколько часов в определенные дни.

//Шоу-бизнес

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Заворотнюк готова выступать на корпоративах, несмотря на слухи о болезни

Известная российская актриса Анастасия Заворотнюк на фоне слухов о своём заболевании заявила о готовности выступать на корпоративах. Об этом рассказал представитель знаменитости Стас Христов.

//В мире

Фигурант дела о крушении малайзийского Boeing Цемах вернулся в ДНР

Фигурант дела о крушении малайзийского Boeing Цемах вернулся в ДНР

Подозреваемый по делу о крушении пассажирского самолета Boeing малайзийской авиакомпании Владимир Цемах вернулся в самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР).

//Новости партнеров

//Общество

Никас Сафронов попал в ДТП на своем автомбиле Porsche

Никас Сафронов попал в ДТП на своем автомбиле Porsche

Никас Сафронов в четверг, 12 сентября, попал в дорожно-транспортно происшествие на своем автомобиле Porsche по пути в подмосковную Барвиху. Никас Сафронов, по предварительным данным, не пострадал.

//Экономика

Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Кудрина перспектив российской экономики

Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Кудрина перспектив российской экономики

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов раскритиковал оценку главы Счетной палаты Алексея Кудрина перспектив российской экономики. Кудрин высказал сомнение по прогнозам МЭР по росту ВВП.

//Новости СМИ2

//Культура

Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце

Петр Мамонов перенес вторую операцию на сердце

Музыкант и актер Петр Мамонов перенес еще одну операцию. Супруга Мамонова Ольга рассказала, что Петр после операции на сердце находится в реанимации. По ее словам, он "выглядит хорошо".

//В мире

Заявление Минобороны России

Заявление Минобороны России

Ответственность за «развал» Договора о РСМД лежит на лидере альянса – США. Выход американской стороны из Договора создал дополнительные серьезные риски для международной безопасности.

//В мире

Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

Экс-глава Минздрава Украины Супрун считает, что Зеленский страдает редким психическим расстройством

Экс-глава Минздрава Украины Ульяна Супрун предположила, что Владимир Зеленский страдает редким психическим расстройством. По ее словам, у президента Украины - раздвоение личности.

//В мире

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе

Украинские силовики из двух бригад подрались в Донбассе в районе населенного пункта Троицкое. В результате драки пострадали пятеро военнослужащих. Пострадавшие силовики получили тяжкие телесные повреждения.

//Общество

Мальчик, пытавшийся спасти дедушку при пожаре, награжден посмертно

Мальчик, пытавшийся спасти дедушку при пожаре, награжден посмертно

6-летний Святослав Юшков из Карелии, получил 90 процентов ожогов тела, пытаясь спасти своего деда при пожаре. Мальчика госпитализировали в ожоговый центр Нижнего Новгорода, врачи боролись за жизнь ребенка, но он умер.

//Общество

Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, собаку которого сбила машина в Томске

Глава СКР Бастрыкин поручил разобраться в деле подростка, собаку которого сбила машина в Томске

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил разобраться в деле 16-летнего подростка, собаку которого сбил автомобиль в Томске. Инцидент получил широкий общественный резонанс.

//Новости партнеров

//Общество

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Объявлена дата нового выступления Димы Билана в Самаре

Дима Билан даст новый концерт в Самаре 29 сентября. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров рассказал о звонке продюсера Билана Яны Рудковской, попросившей дать возможность артисту лично извиниться.

//Шоу-бизнес

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего, рассказавшего об их коротком романе и расставании

Любовь Толкалина рассердилась на телеведущего Джоне Уоррене, рассказавшего об их коротком романе и расставании по ее инициативе. Уоррен рассказал, как он влюбился в актрису на первой встрече.

//Шоу-бизнес

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты

Телеведущая, многодетная мама Юлия Барановская примерила несколько белых платьев невесты. Барановская выложила фото в свадебных нарядах в Инстаграм. В первом платье Барановская кружилась в центре Москвы.

//Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Светлана Ходченкова на съемках закрутила роман с Семеном Слепаковым?

Актриса Светлана Ходченкова закрутила роман с шоуменом Семеном Слепаковым. Эта новость обсуждается в светской тусовке. Говорят, Светлана и Семен могли подружиться на съемках популярного сериала.

//Жаркое из блогов

Финальная распродажа

Финальная распродажа

А вы задумывались, кому с наибольшей вероятностью выгодно разгосударствление украинской госсобственности: целого ряда базовых для хозяйства компаний, включая монополистов, земли и т.д.

//В мире

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов

США готовы выделить Украине 250 миллионов долларов в качестве помощи на безопасность. Комитет по расходам сената Соединенных Штатов одобрил оборонный бюджет на 2020 финансовый год.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Новости партнеров

//самое читаемое

1

Эксперты назвали полезные для здоровья человека свойства лука
2

Репутация уничтожена, а счета блокировали за 6 млн долга по налогам. Тимати далеко не "стар"
3

Зловещие совпадения
4

Ученые назвали самые опасные причины, которые влияют на перепады настроения
5

В Сети спорят, поймет ли Путин шутку Урганта?

//Новости СМИ2

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Читайте также

//Новости Lentainform.com

Загрузка...
Загрузка...
//Наши партнеры