Не анализируй бесконечно - прости и забудь!

Эльвира БОЛГОВА прекрасно подошла бы на роль сказочных принцесс. Однако обладательнице бирюзовых глаз и романтической внешности доставались образы героинь с сильным характером и внутренним стержнем. И роль Лизы в «Острове ненужных людей» тому яркое подтверждение. 7 месяцев съёмки проходили в Таиланде. Эльвире пришлось проявить всё своё мужество вдали от семьи, кефира и чёрного хлеба.

- Эльвира, как-то вы сказали, что мечтаете сняться в приключенческой картине. «Остров ненужных людей» – исполнение вашего желания?

– Нет, я не удовлетворила свои потребности (смеётся). Приключений было маловато, хочу ещё! Я обожаю путешествия, приключения... Наряду с серьёзным кино люблю лёгкость сказки, где можно переместиться в иную реальность, в сказочный мир, где ты можешь проявить свою храбрость в сложных ситуациях. Такие фильмы вдохновляют меня на решительные поступки и в жизни.

– Перед съёмкой фильма актёров проверяли на физическую выносливость?

– В течение полутора месяцев мы проходили еженедельную диспансеризацию в Звёздном городке. Готовили, как космонавтов. Помню, как в своё время я завидовала Владимиру Стеклову, моему партнёру по театру Моссовета, когда он рассказывал о своей подготовке к полёту на станцию «Мир». (Юрий Кара тогда собирался снимать первый космический художественный фильм.) Мне так хочется испытать, как он, ощущение невесомости! Пусть недолго и на самолёте…

– Ещё до премьеры наш фильм назвали калькой с американского сериала «Остаться в живых»…

– Думаю, что продюсеры рассчитывали на это. «Lost» (оригинальное название фильма) имел бешеный успех во всём мире. К тому же про приключения на необитаемом острове у нас ещё не снимали. Но наш фильм – не калька. Для кальки потребовалось бы гораздо больше денег. Одно время я была поклонницей «Lost», диски покупала, но потом устала. Такая запутанная история! На Западе любят экшен, мистику, а для русского человека интереснее покопаться в душе, в отношениях, кто кому что должен или кто кого простит... Наш фильм как раз об этом.

– Вам понравилось в Таиланде?

– Честно говоря, страна не произвела на меня колоссального впечатления. Да и жили мы рядом с промышленным районом. Говорят, на Пхукете и Самуи хорошо, но я там не была. В свободное время мы посещали храмы, встречались с монахами, ездили в Бангкок... Как-то в Паттайе я заставила себя пойти в район с известными барами, гоу-гоу танцами, но, как только увидела переделанных мужчин, – сразу повернула обратно. А вот к обезьянам было забавно ходить. Мы носили им еду, общались... Это была стая из больших и маленьких обезьянок. И каждый день у них было разное настроение. Один раз их вожаку что-то не понравилось. Он начал набрасываться на Диму Ульянова (в фильме он сыграл моего мужа), рычал, бил себя лапами в грудь, и нам пришлось отступить. Но Дима не растерялся и тоже стал рычать, бить себя кулаками в грудь, изображая вожака человеческой стаи. После чего обезьяний вожак «нажал на тормоза».

– Какие ваши работы можно будет увидеть в ближайшее время?

– Двухсерийный телевизионный фильм «Красавица и чудовище», в котором мы с Лёшей Макаровым опять вместе играем. Видимо, продюсеры считают, что мы очень подходящая пара (смеётся). Я играю артистку балета на льду. В своё время она получила травму и вынуждена заниматься смежными профессиями. Для этой роли мне очень быстро пришлось осваиваться на льду. Спасибо моему тренеру – Сергею Вербилло. Он – двукратный чемпион Украины и участник Олимпиады в Ванкувере.

– После фильма «Офицеры» вы развелись со своим первым мужем. Вам удалось остаться друзьями?

– Удалось. Как говорит одна моя приятельница, женщина, умудрённая опытом: «Не анализируй бесконечно, иначе вечно будешь работать на анализы». Если не можешь что-то изменить – живи дальше, живи с чистого листа. Не надо составлять огромные счета к оплате – тебе их никто не оплатит. Прости и забудь. Даже если считаешь, что ты самый поруганный и обиженный человек.

– Писали, что вы развелись из-за романа с Алексеем Макаровым...

– Это полный бред. Какая-то журналистка позвонила мне и задала несколько вопросов про Лёшу, например, «хороший ли он человек?». А потом написали, что у нас роман.

– Ваша дочка очень ревновала вас к Антону. Как с этим сейчас?

– Сейчас они друзья, удалось преодолеть все конфликты. Глаша старалась со своей стороны, а мы с Антоном – со своей. Мы хотели друг друга понять – и поняли. Просто нужно проводить много времени вместе, потому что мы любим других людей за праздники, которые они нам устраивают. Если ты говоришь, что любишь, и при этом куда-то уматываешь, то грош цена твоим словам. Только поступки определяют истинную ценность слов и обещаний.

– Вы говорили, что ещё детей хотите...

– Да, хочу. Трёх богатырей! Ну и что, что я актриса?! Всегда все справлялись, а мы что, слабее?