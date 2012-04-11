От вопля до песни

Выбрать в качестве концертной площадки «Крокус-сити-холл» было для киевской группы «Вопли Видоплясова» очень смелым ходом. Таких крупных концертов в России группа не давала с 90-х годов. Теперь же, по случаю 25-летия коллектива, музыканты решили: самое время.

Заполнить зал до отказа всё же не удалось, но лидер группы Олег СКРИПКА остался доволен. Обмен эмоциями между сценой и публикой получился что надо. На концерте в основном собрались давние поклонники – люди средних лет. Это смотрелось даже удивительно, ведь этно-рок «Воплей Видоплясова» – местами довольно тяжёлый, как настоящий хэви-металл. При этом слушатели не трясли «хаерами», а чувствовали себя как на камерном концерте – вникали в красоту музыки. Впрочем, под конец хватало и плясок.

Киевляне исполнили лучшие песни за всю историю группы, в том числе, конечно же, песню «Танцы», клип на которую был показан в программе «Взгляд» в 1987 году. Трудно поверить, что песня настолько старая, – она невероятно опередила своё время. Сейчас она получила второе рождение: музыканты перезаписали композицию вместе с московским молодёжным исполнителем Noize MC и сняли новый клип. Так «Вопли Видоплясова» заявляют о себе юной российской публике.

Во время выступления киевлян понимаешь: эта группа – прежде всего концертная, живая. А Олег – не просто солист и мультиинструменталист, владеющий гитарой, баяном, трубой. И не просто автор песен. Он – настоящий фронтмен группы. Подобно площадному артисту средневекового народного театра, он привлекает внимание каждым движением, будто проводит ритуал. Граница между сценой и публикой не ощущается вовсе: народная музыка по определению требует народа, потому артисты и слушатели чувствуют себя частью общего действа.

Владея русским языком, Олег на сцене говорит с публикой по-украински, чтобы не разрушать этнический дух концерта. И, странное дело, в его речи русский зритель понимает больше обычного. Видимо, настолько «Вопли Видоплясова» погружают в атмосферу украинской культуры, показывая нам как её самобытность, так и родство.

Российский тур группы не только далёк от завершения, но и вообще пока не имеет конца – график постоянно пополняется новыми городами. Не считая украинских выступлений, музыканты дают по 3–4 концерта в месяц. Предполагается, что тур продлится до конца года.